Трамп заявил, что в случае победы на выборах его бывшая соперница Никки Хейли получит должность в администрации

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Никки Хейли получит должность в администрации в случае его возвращения в Белый дом.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая после митинга в Нью-Йорке, республиканец допустил, что предложит своей бывшей сопернице Никки Хейли работу в случае своей победы на выборах президента США. Трамп назвал Хейли "очень способным человеком", а также отметил, что у него с ней "много одинаковых идей и мыслей".

"Я думаю, что она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей и мыслей... У нас была неприятная (предвыборная. - Ред.) кампания, она была достаточно неприятной. Но она очень способный человек, и я уверен, что она в определенной степени будет в нашей команде", - заявил экс-президент США.

Напомним, что ранее Никки Хейли заявила, что поддержит Дональда Трампа на предстоящих выборах. Хотя она считает Трампа "не идеальным", но Байдена политик называет "катастрофой".

К слову, ранее Хейли уже работала в команде Трампа. Во время президентства республиканца политик занимала должность посла США в ООН.

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Позиция Хейли по поддержке Украины

Во время предвыборной гонки, из которой Хейли вышла 5 марта 2024 года, она неоднократно свидетельствовала о своей поддержке Украины. В частности, политик поддерживала идею продолжения предоставления США помощи Украине в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией. Однако она выступала против отправки американских военных в Украину.