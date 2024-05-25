РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости
5 617 41

Трамп заявил, что в случае победы на выборах его бывшая соперница Никки Хейли получит должность в администрации

Трамп допустив, що Гейлі отримає посаду у його адміністрації

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Никки Хейли получит должность в администрации в случае его возвращения в Белый дом.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая после митинга в Нью-Йорке, республиканец допустил, что предложит своей бывшей сопернице Никки Хейли работу в случае своей победы на выборах президента США. Трамп назвал Хейли "очень способным человеком", а также отметил, что у него с ней "много одинаковых идей и мыслей".

"Я думаю, что она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей и мыслей... У нас была неприятная (предвыборная. - Ред.) кампания, она была достаточно неприятной. Но она очень способный человек, и я уверен, что она в определенной степени будет в нашей команде", - заявил экс-президент США.

Напомним, что ранее Никки Хейли заявила, что поддержит Дональда Трампа на предстоящих выборах. Хотя она считает Трампа "не идеальным", но Байдена политик называет "катастрофой".

К слову, ранее Хейли уже работала в команде Трампа. Во время президентства республиканца политик занимала должность посла США в ООН.

Читайте также: Байден и Трамп встретятся для дебатов 27 июня и 10 сентября

Позиция Хейли по поддержке Украины

Во время предвыборной гонки, из которой Хейли вышла 5 марта 2024 года, она неоднократно свидетельствовала о своей поддержке Украины. В частности, политик поддерживала идею продолжения предоставления США помощи Украине в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией. Однако она выступала против отправки американских военных в Украину.

Автор: 

выборы (24726) США (26542) Трамп Дональд (5162)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Що тремпель, що ******, типові БРЕХУНИ!
Судами СЩА доказано!
показать весь комментарий
25.05.2024 17:42
+7
і то ота "робота" на місяць - потім вижене з ганьбою
показать весь комментарий
25.05.2024 17:49
+7
У Трампу нездорова жага до влади, йому хоч по трупах, хоч з опонентами,
цинічний небезпечний тип!
показать весь комментарий
25.05.2024 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підкуп в тій чи іншій формі- ось альфа і омега для трампа. Гей...підараси в ОП??!! Ви ж шарите в цьому ...Не справитися навіть так?
показать весь комментарий
25.05.2024 17:34 Ответить
треба писати "лідара$и" в ОПУ
показать весь комментарий
25.05.2024 17:38 Ответить
Геи из области Байдена
показать весь комментарий
25.05.2024 17:42 Ответить
Ну віт так і написав.Гей це від Байдена,а підараси в ОП.
показать весь комментарий
25.05.2024 17:46 Ответить
"кохані сваряться - голубки милуються"

і скажіть що це не так після образ бєшєной бєлкой нікі та її чоловіка і осьо цієї фотки.

нікі, ти таки дурна !
пригадай скільки часіу протримались при трампові порядні люди як "скажений пес" та ін.
і як після виборів віце-президент Пенс евакуював сенаторів-конгресменів з Капітолію

нікі, тільки гівна наїшся та зганьбиш свою репетацію
показать весь комментарий
25.05.2024 17:46 Ответить
Вона буда вже в адміністрації Трампа.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:24 Ответить
Це дуже небезпечно.

Вибори між ціми двумя дідусями е вже «поразкою США.

Підтримка ***** Трампа зміцнює його вирогідну перемогу.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:20 Ответить
Як що суд Нью Йорка його не добье ( а це може бути), то Трамп впевнено перемагає на перегонах.

У Кремлі знову будуть відкурковувати шампанське.

1939 рік наступіть знову.

Тоді гитлер та Сталін захопили та поділили Польщу…
показать весь комментарий
25.05.2024 21:28 Ответить
Це у вас від того канадця, як його прізвище, ну, автора Анаконди, відомості?
показать весь комментарий
26.05.2024 00:54 Ответить
Зменшуй дозу, бо прихід занадто сильний.
показать весь комментарий
26.05.2024 07:36 Ответить
от це гаплик- їй повірили нга праймеріз республіканців в деяких штатах біля 40 відсотків , коли у Трампа було просто біля 50-ти - це катастрофа!
показать весь комментарий
25.05.2024 17:36 Ответить
Ох якже до буцигарні неохота та рудий скоро як той тероррюга обіцятиме кожному парубку по сім незайманих та безлімітне пиво аби в крісло влізти та уникнути правосуддя
показать весь комментарий
25.05.2024 17:36 Ответить
сорок незайманих та гашиш - про пиво в Корані не йдеться
показать весь комментарий
25.05.2024 17:48 Ответить
Мені б і пива вистачило.
показать весь комментарий
25.05.2024 17:56 Ответить
Там Шойгу без роботи...
показать весь комментарий
25.05.2024 17:42 Ответить
Що тремпель, що ******, типові БРЕХУНИ!
Судами СЩА доказано!
показать весь комментарий
25.05.2024 17:42 Ответить
Кста, а шо там слышно про вояж нелегитимных к нелегитимному(шлепер-пыня To potatos boss) ?
показать весь комментарий
25.05.2024 17:50 Ответить
‎25.‎05.‎2024

Бізнес-джет Dassault Aviation Falcon 900C (реєстраційний номер RA-09617, сер. номер 202, 2005 р.в.) помічений в Білорусі і по даним деяких ЗМІ, пов'язаний з Віктором Януковичем, належить компанії NorthWest Air Company власником якої є Сергій Володимирович Генералов (1963 р.н) і ніякого відношення до Януковича не має. Переліт реєстровано як виліт на замовлення клієнта в Білорусі. ‎

22.‎05.‎2024

Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показать весь комментарий
25.05.2024 19:23 Ответить
заведенными делами и 84 обвинениями, а не судебными приговорами. не будь брехуном
показать весь комментарий
25.05.2024 23:44 Ответить
якщо у Трампа буде більшість таких як Гейлі то це дуже непогано
показать весь комментарий
25.05.2024 17:44 Ответить
Трамп?
Жінці та суперниці?!
В те, що ця "посада" буде значити щось більше, чим "прибиральниця сартирів Білого Дому" може повірити той, хто НІЧОГО не чув про Трампа!

Якщо вона повірить та згодиться на нього працювати - туди їй й дорога!
"Достойна" нагорода, що знялася з виборів.
показать весь комментарий
25.05.2024 17:46 Ответить
і то ота "робота" на місяць - потім вижене з ганьбою
показать весь комментарий
25.05.2024 17:49 Ответить
Олег Шарп

🍁 Ніккі Хейлі продовжує складати конкуренцію Трампу, незважаючи на те, що вона вже не бере участі у кампанії

Так, на недавньому праймерізі в Індіані вона набрала 21,7% голосів. Тепер головне питання у тому, як вона чинитиме далі. Чи стане вона підтримувати Трампа або взагалі не братиме участі в передвиборчому процесі.

І хоча Трамп заперечує факт перемовин з Хейлі стосовно того, щоб запропонувати їй посаду віце-президента, у мене абсолютно точна інформація, що такі перемовини ведуться.

Навіщо це Хейлі, спитаєте ви.

🔹По-перше, якщо будуть доведені факти державної зради з боку Трампа, коли той вже перебуватиме у статусі президента, Хейлі має всі шанси зайняти його місце.

🔹По-друге, Хейлі - державниця, і вона, попри можливе зниження власних рейтингів, може піти на це з метою впливати на політику Трампа, якщо того відверто заноситиме не туди. У тому числі, стосовно України.
показать весь комментарий
25.05.2024 17:59 Ответить
20% взятих в Індіані та інших штатах важать багато. Може не на віце (самостійна людина не захоче бути віце-ніким) але на щось впливове типу Secretary of State. Бо інакше її виборці прогуляють вибори.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:49 Ответить
То что она уже была в его администраци послом при ООН вы не заметили??
показать весь комментарий
25.05.2024 21:15 Ответить
Прибиральниці
показать весь комментарий
25.05.2024 18:08 Ответить
Пара Bolton-Haley була б в мільйон разів краще ніж Sallivan-Blinken.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:45 Ответить
але без трампа
показать весь комментарий
25.05.2024 19:14 Ответить
Без Трампа - ніяк на цей раз
показать весь комментарий
26.05.2024 00:42 Ответить
У Трампу нездорова жага до влади, йому хоч по трупах, хоч з опонентами,
цинічний небезпечний тип!
показать весь комментарий
25.05.2024 19:07 Ответить
Його судять в різних штатах. Цікаво, а як будуть виконувати вироки ? По черзі буде відбувати ? Тоді Хейлі його не дочекається.
А скільки апломбу. Таке враження,що в нього роздвоєння особистості. Одна-по судах, а друга президент.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:12 Ответить
Вона вже мала посаду за Трампа.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:22 Ответить
Трамп, это 50 на 50, или сольёт Украину, чтобы напугать Европу или даст ей всё для победы. Байден это как продолжатель политики Обамы, мучать Украину капельными поставками, в надежде, что ***** передумает.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:37 Ответить
Хитрість і підкуп. Схоже Трамп і питати нікого не буде..
показать весь комментарий
25.05.2024 19:50 Ответить
Зазвичай індускі і фірст нейшнс такі відразливі ********', але Нікі Хейлі і та курва з Камасутра муві то такі да красуні.
показать весь комментарий
25.05.2024 22:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=r5Rp8FTJpUU&ab_channel=ForbesBreakingNews всем тупарям нужно посмотреть
показать весь комментарий
25.05.2024 23:51 Ответить
А шо там дивитися, крім маніпуляцій Ted Cruz? Не те що я люблю Блінкена, але сенатські слухання це таке собі клоунське шоу.
показать весь комментарий
26.05.2024 00:44 Ответить
манипуляция ЧЕМ? 60 тыс баррелей против 2млн баррелей ирана? 80 серого флота вместо 400?
показать весь комментарий
26.05.2024 10:05 Ответить
Іще одна бл*діна перевзулася. Думаю, що її політична кар'єра на цьому закінчена.
показать весь комментарий
26.05.2024 07:13 Ответить
Колишній губернатор Південної Кароліни, яка програла Дональду Трампу республіканські праймериз у США, Ніккі Хейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році.
Джерело: Хейлі, цитує CNN
https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2024/05/23/7457173/
Деталі: Хейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден був катастрофою.
"Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Хейлі.

Трампу респект!
показать весь комментарий
26.05.2024 07:38 Ответить
 
 