Трамп заявил, что в случае победы на выборах его бывшая соперница Никки Хейли получит должность в администрации
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Никки Хейли получит должность в администрации в случае его возвращения в Белый дом.
Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Выступая после митинга в Нью-Йорке, республиканец допустил, что предложит своей бывшей сопернице Никки Хейли работу в случае своей победы на выборах президента США. Трамп назвал Хейли "очень способным человеком", а также отметил, что у него с ней "много одинаковых идей и мыслей".
"Я думаю, что она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей и мыслей... У нас была неприятная (предвыборная. - Ред.) кампания, она была достаточно неприятной. Но она очень способный человек, и я уверен, что она в определенной степени будет в нашей команде", - заявил экс-президент США.
Напомним, что ранее Никки Хейли заявила, что поддержит Дональда Трампа на предстоящих выборах. Хотя она считает Трампа "не идеальным", но Байдена политик называет "катастрофой".
К слову, ранее Хейли уже работала в команде Трампа. Во время президентства республиканца политик занимала должность посла США в ООН.
Позиция Хейли по поддержке Украины
Во время предвыборной гонки, из которой Хейли вышла 5 марта 2024 года, она неоднократно свидетельствовала о своей поддержке Украины. В частности, политик поддерживала идею продолжения предоставления США помощи Украине в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией. Однако она выступала против отправки американских военных в Украину.
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і скажіть що це не так після образ бєшєной бєлкой нікі та її чоловіка і осьо цієї фотки.
нікі, ти таки дурна !
пригадай скільки часіу протримались при трампові порядні люди як "скажений пес" та ін.
і як після виборів віце-президент Пенс евакуював сенаторів-конгресменів з Капітолію
нікі, тільки гівна наїшся та зганьбиш свою репетацію
Вибори між ціми двумя дідусями е вже «поразкою США.
Підтримка ***** Трампа зміцнює його вирогідну перемогу.
У Кремлі знову будуть відкурковувати шампанське.
1939 рік наступіть знову.
Тоді гитлер та Сталін захопили та поділили Польщу…
Судами СЩА доказано!
Бізнес-джет Dassault Aviation Falcon 900C (реєстраційний номер RA-09617, сер. номер 202, 2005 р.в.) помічений в Білорусі і по даним деяких ЗМІ, пов'язаний з Віктором Януковичем, належить компанії NorthWest Air Company власником якої є Сергій Володимирович Генералов (1963 р.н) і ніякого відношення до Януковича не має. Переліт реєстровано як виліт на замовлення клієнта в Білорусі.
22.05.2024
Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Жінці та суперниці?!
В те, що ця "посада" буде значити щось більше, чим "прибиральниця сартирів Білого Дому" може повірити той, хто НІЧОГО не чув про Трампа!
Якщо вона повірить та згодиться на нього працювати - туди їй й дорога!
"Достойна" нагорода, що знялася з виборів.
🍁 Ніккі Хейлі продовжує складати конкуренцію Трампу, незважаючи на те, що вона вже не бере участі у кампанії
Так, на недавньому праймерізі в Індіані вона набрала 21,7% голосів. Тепер головне питання у тому, як вона чинитиме далі. Чи стане вона підтримувати Трампа або взагалі не братиме участі в передвиборчому процесі.
І хоча Трамп заперечує факт перемовин з Хейлі стосовно того, щоб запропонувати їй посаду віце-президента, у мене абсолютно точна інформація, що такі перемовини ведуться.
Навіщо це Хейлі, спитаєте ви.
🔹По-перше, якщо будуть доведені факти державної зради з боку Трампа, коли той вже перебуватиме у статусі президента, Хейлі має всі шанси зайняти його місце.
🔹По-друге, Хейлі - державниця, і вона, попри можливе зниження власних рейтингів, може піти на це з метою впливати на політику Трампа, якщо того відверто заноситиме не туди. У тому числі, стосовно України.
цинічний небезпечний тип!
А скільки апломбу. Таке враження,що в нього роздвоєння особистості. Одна-по судах, а друга президент.
Джерело: Хейлі, цитує CNN
https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2024/05/23/7457173/
Деталі: Хейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден був катастрофою.
"Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Хейлі.
Трампу респект!