Экс-соперница Трампа Хейли заявила, что будет голосовать за бывшего президента: Байден был катастрофой

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли поддержит Дональда Трампа на предстоящих выборах. Хотя она считает Трампа "не идеальным", но Байдена политик называет "катастрофой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Экс-губернатор южной Каролины заявила, что Трамп "не был идеальным" в вопросах важной для нее политики. В то же время действующего президента Джо Байдена она считает "катастрофой". Поэтому Хейли планирует голосовать за Трампа на предстоящих выборах США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

"Поэтому я буду голосовать за Трампа", - сказала Хейли.

Она добавила, что Трамп поступил бы "разумно", если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за нее и продолжают ее поддерживать, а не считал, что они просто проголосуют за него.

Напомним, осенью 2024 года в США пройдут выборы президента.

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