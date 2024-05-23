Экс-соперница Трампа Хейли заявила, что будет голосовать за бывшего президента: Байден был катастрофой
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли поддержит Дональда Трампа на предстоящих выборах. Хотя она считает Трампа "не идеальным", но Байдена политик называет "катастрофой".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Экс-губернатор южной Каролины заявила, что Трамп "не был идеальным" в вопросах важной для нее политики. В то же время действующего президента Джо Байдена она считает "катастрофой". Поэтому Хейли планирует голосовать за Трампа на предстоящих выборах США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.
"Поэтому я буду голосовать за Трампа", - сказала Хейли.
Она добавила, что Трамп поступил бы "разумно", если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за нее и продолжают ее поддерживать, а не считал, что они просто проголосуют за него.
Напомним, осенью 2024 года в США пройдут выборы президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто 2019 по-американські.
Та й результат буде приблизно той самий.
Для нас хрєново...
без нової системи нічого не зміниться
І це дало результат! Наприклад, у рідному штаті МакКейна Арізоні демократ виграв уперше за років 50...
Буш, якщо що, активно в НАТО нас пропихав - активніше, ніж Трамп, Байден і Обама разом узяті! І якби не Меркель із Саркозі, то йому б це вдалося.
Адміністрація Буша Помаранчевій революції дуже сприяла - завдяки США там не допустили кровопролиття!
І так, перші Хамві Україні передали не Трамп і ше Байден із Обамою, їх привезли саме при Буші-молодшому!
Трамп звичайно ж персона досить підозріла, але для України він поки нічого поганого не зробив, окрім кількох сумнівних заяв.
Американці, яких я знаю, згадують часи Клінтона, як економічний рай - типу десь як ми часи Ющенка!
І так, я не розумію, чому трампісти кажуть, що вони підняли економіку США, якщо найкращий ріст ВВП при Трампі - то всього 2,8% у 2018. Для порівняння: в 2023 він склав 2,5%...
при байдені інфляція 20%, він на 170 мільярдів "простив" студентських позик - але це тільки кожний 10-й з студентів, а решта чому мають платити ?
про лендліз я взагалі мовчу
Інфляція при Клінтоні також мінімальна була і саме тоді масово почали брати дешеві кредити на хати-машини!
Ось, читай про інфляцію при Клінтоні. Lowest Inflation since the 1960s: Inflation is at the lowest rate since the Kennedy Administration. It has averaged 2.5 percent under this Administration, down from 4.6 percent during the previous administration.
Ну камон, якщо ти дійсно в США живеш, ти маєш це знати! Період Клінтона був дуже класним - це визнають і демократи, і республіканці!
Це означає, що серед респів нормальних немає!
https://www.ponomaroleg.com/hejli-oficzialno-poczelovala-persten-bossa/ Хейли официально поцеловала перстень Босса
Если бы Хейли не https://www.ponomaroleg.com/nachalsya-proczess-czelovaniya-perstnya-bossa/ поцеловала публично перстень , то электорат-секта Трампа (а это на сегодня примерно 75% всего республиканского электората) никогда бы не простил этого Хейли. А она планирует и дальше оставаться в политике и попытаться стать лидером партии после позорного завершения политической карьеры Трампа. То есть, она просто не может себе позволить настроить против себя 75% партии и оставаться в политике.
Но..
Но большое НО в том, что и этот публичный поцелуй перстня ей не поможет. После ухода Трампа республиканская партия будет искать себе лидера среди таких же отморозков как Трамп. Хейли для них всегда будет неоконом, всегда буден RINO, https://www.ponomaroleg.com/chto-budet-s-respublikanskoj-partiej-posle-trampa/ никогда не станет MAGA .