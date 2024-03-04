Верховный Суд США разрешил Трампу участвовать в выборах
Верховный Суд в США разрешил Дональду Трампу участвовать в праймериз в штате Колорадо. Это позволяет Трампу быть кандидатом от Республиканской партии на выборах президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Ранее Верховный суд штата Колорадо, основываясь на третьем пункте 14 поправки к Конституции США, запретил Трампу участвовать в выборах в этом штате. Поправка запрещает избираться на должности тем, кто был причастен к "восстанию или мятежу". Однако Верховный Суд США отменил это решение.
По мнению суда, Трамп не нарушал 14 поправку к Конституции США, согласно которой повстанцы не могут занимать высокие должности. Трампа обвиняли в нарушении этой поправки по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.
Верховный Суд принял решение единогласно, что отменило постановление Верховного суда Колорадо, согласно которому Трамп не мог снова баллотироваться в президенты. Большинство судей считают, что штаты не могут устранить ни одного федерального чиновника с голосования, особенно президента, без предварительного принятия закона Конгрессом.
Сам Трамп утверждал, что попытки запретить ему баллотироваться приведут к "хаосу и беспорядку", если они будут успешными. Кроме того, бывший президент США отрицал, что был участником восстания, и утверждал, что 14 поправка к Конституции не касается должности президента.
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Ось що трамп уже встиг пообіцяти зробити:
- «викорінити комуністів, марксистів, фашистів і ліваків-бандитів»,
- посадити своїх опонентів,
- стратити наркоторговців,
- провести найбільшу в історії країни операцію з депортації нелегальних мігрантів,
- Зупинити війну в Україні за 24 години. (тут напрошуєтьс ось такий емодзі - )
Журналісти різних видань - наприклад, Washington Post та NPR - звертають увагу на те, що риторика Трампа схожа на виступи Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні. Прес-секретар його штабу Стівен Ченг на запитання про подібність відповів, що «саме існування тих, хто так стверджує, буде розчавлено, коли Трамп повернеться до Білого дому».
Путин развязывал новые войны при каждом президенте США, кроме одного:
- При Клинтоне была Чечня,
- при Буше-младшем - Грузия,
- при Обаме - Украина и Сирия,
при Байдене Путин начал широкомасштабное вторжение в Украину.
За почти четверть века пребывания Путина у власти лишь при одном президенте США не было нового путинского вторжения: это Дональд Трамп.
Кстати, Трамп разморозил в 2016, введенные Обамой-Байденом, запрет на поставку оружия Украине.
Поставка оружия Трампом: стингеров, снайперских винтовок, джавелинов, катеров...., помогли Украине отразить агрессию Росссии, в первые месяцы войны 2022 ...
Принаймі, гвинтівок і стінгерів при Трампу зі США в Україну не надходило. А те, як були надані безбройні б/у катери і джавеліни в Яворів (і не далі) - окрема розмова.