Верховный Суд США разрешил Трампу участвовать в выборах

Верховный Суд в США разрешил Дональду Трампу участвовать в праймериз в штате Колорадо. Это позволяет Трампу быть кандидатом от Республиканской партии на выборах президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Ранее Верховный суд штата Колорадо, основываясь на третьем пункте 14 поправки к Конституции США, запретил Трампу участвовать в выборах в этом штате. Поправка запрещает избираться на должности тем, кто был причастен к "восстанию или мятежу". Однако Верховный Суд США отменил это решение.

По мнению суда, Трамп не нарушал 14 поправку к Конституции США, согласно которой повстанцы не могут занимать высокие должности. Трампа обвиняли в нарушении этой поправки по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Верховный Суд принял решение единогласно, что отменило постановление Верховного суда Колорадо, согласно которому Трамп не мог снова баллотироваться в президенты. Большинство судей считают, что штаты не могут устранить ни одного федерального чиновника с голосования, особенно президента, без предварительного принятия закона Конгрессом.

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Сам Трамп утверждал, что попытки запретить ему баллотироваться приведут к "хаосу и беспорядку", если они будут успешными. Кроме того, бывший президент США отрицал, что был участником восстания, и утверждал, что 14 поправка к Конституции не касается должности президента.