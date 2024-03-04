Верховний Суд США дозволив Трампу брати участь у виборах

Верховний Суд у США дозволив Дональду Трампу брати участь у праймериз у штаті Колорадо. Це дає Трампу можливість бути кандидатом від Республіканської партії на виборах президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Раніше Верховний суд штату Колорадо, ґрунтуючись на третьому пункті 14-ї поправки до Конституції США, заборонив Трампу брати участь у виборах в цьому штаті. Поправка забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до "повстання чи заколоту". Однак Верховний Суд США скасував це рішення.

На думку суду, Трамп не порушував 14-ту поправку до Конституції США, згідно з якою повстанці не можуть обіймати високі посади. Трампа звинувачували в порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.

Верховний Суд ухвалив рішення одноголосно, що скасувало постанову Верховного суду Колорадо, згідно з яким Трамп не міг знову балотуватися в президенти. Більшість суддів вважають, що штати не можуть усунути жодного федерального чиновника з голосування, особливо президента, без попереднього ухвалення закону Конгресом.

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Сам Трамп стверджував, що спроби заборонити йому балотуватися призведуть до "хаосу та безладу", якщо вони будуть успішними. Крім того, колишній президент США заперечував, що був учасником повстання і стверджував, що 14-та поправка до Конституції не стосується посади президента.