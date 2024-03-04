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Верховний Суд США дозволив Трампу брати участь у виборах

трамп

Верховний Суд у США дозволив Дональду Трампу брати участь у праймериз у штаті Колорадо. Це дає Трампу можливість бути кандидатом від Республіканської партії на виборах президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Раніше Верховний суд штату Колорадо, ґрунтуючись на третьому пункті 14-ї поправки до Конституції США, заборонив Трампу брати участь у виборах в цьому штаті. Поправка забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до "повстання чи заколоту". Однак Верховний Суд США скасував це рішення.

На думку суду, Трамп не порушував 14-ту поправку до Конституції США, згідно з якою повстанці не можуть обіймати високі посади. Трампа звинувачували в порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.

Верховний Суд ухвалив рішення одноголосно, що скасувало постанову Верховного суду Колорадо, згідно з яким Трамп не міг знову балотуватися в президенти. Більшість суддів вважають, що штати не можуть усунути жодного федерального чиновника з голосування, особливо президента, без попереднього ухвалення закону Конгресом.

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Сам Трамп стверджував, що спроби заборонити йому балотуватися призведуть до "хаосу та безладу", якщо вони будуть успішними. Крім того, колишній президент США заперечував, що був учасником повстання і стверджував, що 14-та поправка до Конституції не стосується посади президента.

Автор: 

вибори (6704) США (23085) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+21
Амери теж мріють поржать по приколу… але ж від цього залежать тисячі життів…
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04.03.2024 18:11
+21
То не судді, а тридараси. Це чмо брало участь у безладах, а його у дупу цілують. Демократія, *****. Цей ************, вам її ще покаже.
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04.03.2024 18:12
+21
Ідіот !
У рудого клоуна по суду боргів майже на 500 млн. дол.
відгадай з трьох раз хто дасть йому гроші !
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04.03.2024 18:18
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Пі**ець Америці, якщо виграє трампакс. І не тільки Америці.
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04.03.2024 19:22 Відповісти
Що нас чекає?Європа ще нормально не прокинулась,так ото,позіхає,потягується,а вбивці вже поряд,просто Україна поки що стримує їх.Поки що...
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04.03.2024 19:31 Відповісти
Так і мало бути.Дописувачі собі попридумували інше.
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04.03.2024 20:36 Відповісти
Трамп вже був президентом.І його половина виборців підтримує,а може і більше.
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04.03.2024 20:37 Відповісти
Подібне до того,що допомога Україні до виборів в США.як і можливо взагалі накрилася навіть не мідним тазом,,,
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04.03.2024 20:46 Відповісти
И суды запугал етот рыжий обмудок
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04.03.2024 20:48 Відповісти
Нудно у США не ьуде.
Ось що трамп уже встиг пообіцяти зробити:

- «викорінити комуністів, марксистів, фашистів і ліваків-бандитів»,
- посадити своїх опонентів,
- стратити наркоторговців,
- провести найбільшу в історії країни операцію з депортації нелегальних мігрантів,
- Зупинити війну в Україні за 24 години. (тут напрошуєтьс ось такий емодзі - )

Журналісти різних видань - наприклад, Washington Post та NPR - звертають увагу на те, що риторика Трампа схожа на виступи Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні. Прес-секретар його штабу Стівен Ченг на запитання про подібність відповів, що «саме існування тих, хто так стверджує, буде розчавлено, коли Трамп повернеться до Білого дому».
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05.03.2024 03:09 Відповісти
Стоит помнить:
 Путин развязывал новые войны при каждом президенте США, кроме одного:
- При Клинтоне была Чечня,
- при Буше-младшем - Грузия,
- при Обаме - Украина и Сирия,
при Байдене Путин начал широкомасштабное вторжение в Украину.
За почти четверть века пребывания Путина у власти лишь при одном президенте США не было нового путинского вторжения: это Дональд Трамп.

Кстати, Трамп разморозил в 2016, введенные Обамой-Байденом, запрет на поставку оружия Украине.
Поставка оружия Трампом: стингеров, снайперских винтовок, джавелинов, катеров...., помогли Украине отразить агрессию Росссии, в первые месяцы войны 2022 ...
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05.03.2024 03:49 Відповісти
брехня.
Принаймі, гвинтівок і стінгерів при Трампу зі США в Україну не надходило. А те, як були надані безбройні б/у катери і джавеліни в Яворів (і не далі) - окрема розмова.
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06.03.2024 15:09 Відповісти
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