Верховний Суд США дозволив Трампу брати участь у виборах
Верховний Суд у США дозволив Дональду Трампу брати участь у праймериз у штаті Колорадо. Це дає Трампу можливість бути кандидатом від Республіканської партії на виборах президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Раніше Верховний суд штату Колорадо, ґрунтуючись на третьому пункті 14-ї поправки до Конституції США, заборонив Трампу брати участь у виборах в цьому штаті. Поправка забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до "повстання чи заколоту". Однак Верховний Суд США скасував це рішення.
На думку суду, Трамп не порушував 14-ту поправку до Конституції США, згідно з якою повстанці не можуть обіймати високі посади. Трампа звинувачували в порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.
Верховний Суд ухвалив рішення одноголосно, що скасувало постанову Верховного суду Колорадо, згідно з яким Трамп не міг знову балотуватися в президенти. Більшість суддів вважають, що штати не можуть усунути жодного федерального чиновника з голосування, особливо президента, без попереднього ухвалення закону Конгресом.
Сам Трамп стверджував, що спроби заборонити йому балотуватися призведуть до "хаосу та безладу", якщо вони будуть успішними. Крім того, колишній президент США заперечував, що був учасником повстання і стверджував, що 14-та поправка до Конституції не стосується посади президента.
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Ось що трамп уже встиг пообіцяти зробити:
- «викорінити комуністів, марксистів, фашистів і ліваків-бандитів»,
- посадити своїх опонентів,
- стратити наркоторговців,
- провести найбільшу в історії країни операцію з депортації нелегальних мігрантів,
- Зупинити війну в Україні за 24 години. (тут напрошуєтьс ось такий емодзі - )
Журналісти різних видань - наприклад, Washington Post та NPR - звертають увагу на те, що риторика Трампа схожа на виступи Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні. Прес-секретар його штабу Стівен Ченг на запитання про подібність відповів, що «саме існування тих, хто так стверджує, буде розчавлено, коли Трамп повернеться до Білого дому».
Путин развязывал новые войны при каждом президенте США, кроме одного:
- При Клинтоне была Чечня,
- при Буше-младшем - Грузия,
- при Обаме - Украина и Сирия,
при Байдене Путин начал широкомасштабное вторжение в Украину.
За почти четверть века пребывания Путина у власти лишь при одном президенте США не было нового путинского вторжения: это Дональд Трамп.
Кстати, Трамп разморозил в 2016, введенные Обамой-Байденом, запрет на поставку оружия Украине.
Поставка оружия Трампом: стингеров, снайперских винтовок, джавелинов, катеров...., помогли Украине отразить агрессию Росссии, в первые месяцы войны 2022 ...
Принаймі, гвинтівок і стінгерів при Трампу зі США в Україну не надходило. А те, як були надані безбройні б/у катери і джавеліни в Яворів (і не далі) - окрема розмова.