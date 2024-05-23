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Екссуперниця Трампа Гейлі заявила, що голосуватиме за колишнього президента: Байден був катастрофою

Ніккі Гейл

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі підтримає Дональда Трампа на майбутніх виборах. Хоча вона вважає Трампа "не ідеальним", але Байдена політикиня називає "катастрофою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Ексгубернаторка південної Кароліни заявила, що Трамп "не був ідеальним" у питаннях щодо важливої для неї політики. Водночас чинного президента Джо Байдена вона вважає "катастрофою". Тому Гейлі планує голосувати за Трампа на майбутніх виборах США, які мають відбутися у листопаді 2024 року.

"Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Гейлі.

Вона додала, що Трамп вчинив би "розумно", якби звернувся до мільйонів людей, які голосували за неї та продовжують її підтримувати, а не вважав, що вони просто проголосують за нього.

Нагадаємо, восени 2024 року у США відбудуться вибори президента.

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Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6686) США (22665) Трамп Дональд (5550)


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Топ коментарі
+11
А Трамп? Чому Трамп за чотири роки (2016-2020) передав МЕНШЕ зброї, ніж Байден за рік - з січня 2021 по 24 лютого 2022?

Буш, якщо що, активно в НАТО нас пропихав - активніше, ніж Трамп, Байден і Обама разом узяті! І якби не Меркель із Саркозі, то йому б це вдалося.
Адміністрація Буша Помаранчевій революції дуже сприяла - завдяки США там не допустили кровопролиття!
І так, перші Хамві Україні передали не Трамп і ше Байден із Обамою, їх привезли саме при Буші-молодшому!
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23.05.2024 10:01
+10
смердить колготками скабєєвай...
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23.05.2024 09:02
+10
Нагадує 2019 рік з гаслами на кшталт "Порошенко був катастрофою". Синдром зЕльонскага набуває загальносвітового явища.
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23.05.2024 09:28
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смердить колготками скабєєвай...
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23.05.2024 09:02 Відповісти
Зараз такі кандидати - шо один одного стоять
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23.05.2024 09:06 Відповісти
Ах ти ***** крашена!
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23.05.2024 09:06 Відповісти
Насосала
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23.05.2024 09:07 Відповісти
Не думаю, що її купили.
Просто 2019 по-американські.
Та й результат буде приблизно той самий.
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23.05.2024 09:12 Відповісти
Хрєново це все.
Для нас хрєново...
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23.05.2024 09:13 Відповісти
Для всіх хрєново. Тільки для Осі добре.
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23.05.2024 09:13 Відповісти
для вас, "слуг народу" - вже давно все хріново !
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23.05.2024 09:54 Відповісти
у вас помилка в об'єкті
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23.05.2024 10:03 Відповісти
цінності? ніколи про такі не чули. просто бізнес
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23.05.2024 09:12 Відповісти
Писали що їй Трамп може запропонувати посаду віцепрезидента.
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23.05.2024 09:18 Відповісти
Не такого я чекав від тебе Ніккі
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23.05.2024 09:20 Відповісти
Пздц, що ся творить з цим світом
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23.05.2024 09:21 Відповісти
Нагадує 2019 рік з гаслами на кшталт "Порошенко був катастрофою". Синдром зЕльонскага набуває загальносвітового явища.
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23.05.2024 09:28 Відповісти
катастрофою було все з 91 року і порошенко теж...
без нової системи нічого не зміниться
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23.05.2024 10:02 Відповісти
Є дві системи-демократія,чи диктатура.Яку тобі ще систему треба.Симтеми "какая разница" не буває.Ця система незивається "хаос".
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23.05.2024 10:43 Відповісти
Потім все одно приходять Люди зі зброєю і роблять диктатуру.
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23.05.2024 10:56 Відповісти
Ну я наприклад за націоналістичну диктатуру за неї воював мій прадід в УПА
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24.05.2024 09:22 Відповісти
мізки провітрити не пробував
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23.05.2024 11:07 Відповісти
А в 2020 республіканці Буш-молодший, Ромні, Шварценегер і Чейні, а також вдова МакКейна закликали голосувати проти Трампа...
І це дало результат! Наприклад, у рідному штаті МакКейна Арізоні демократ виграв уперше за років 50...
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23.05.2024 09:28 Відповісти
стісняюсь запитати : а що Буш-молодший чи Ромні чи Шварцнегер чи вдова Мак-Кейна зробили для України ?
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23.05.2024 09:49 Відповісти
А Трамп? Чому Трамп за чотири роки (2016-2020) передав МЕНШЕ зброї, ніж Байден за рік - з січня 2021 по 24 лютого 2022?

Буш, якщо що, активно в НАТО нас пропихав - активніше, ніж Трамп, Байден і Обама разом узяті! І якби не Меркель із Саркозі, то йому б це вдалося.
Адміністрація Буша Помаранчевій революції дуже сприяла - завдяки США там не допустили кровопролиття!
І так, перші Хамві Україні передали не Трамп і ше Байден із Обамою, їх привезли саме при Буші-молодшому!
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23.05.2024 10:01 Відповісти
А шо вони повинні були зробити для України?Чи ви живете по принципу "нам все должны".
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23.05.2024 10:47 Відповісти
Ну и дура... А как её расхваливали говноэксперты...
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23.05.2024 09:38 Відповісти
Все вона правильно сказала, crooked Joe, Обама та інші Клінтони - це катастрофа для світу.
Трамп звичайно ж персона досить підозріла, але для України він поки нічого поганого не зробив, окрім кількох сумнівних заяв.
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23.05.2024 09:40 Відповісти
Катастрофа это рыжий путинский гондон.
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23.05.2024 09:48 Відповісти
А з Клінтоном то що не так було? Там ріст ВВП стабільно сягав 4-5%! Це найкращі показники за 30 років - із 1989 (після того, як Рейган пішов) і по 2020 рік! У 2021 році, до речі, ВВП США виріс на 5,9%...

Американці, яких я знаю, згадують часи Клінтона, як економічний рай - типу десь як ми часи Ющенка!
І так, я не розумію, чому трампісти кажуть, що вони підняли економіку США, якщо найкращий ріст ВВП при Трампі - то всього 2,8% у 2018. Для порівняння: в 2023 він склав 2,5%...
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23.05.2024 09:49 Відповісти
макро-економісти - це ******* жреці релігії макро-економіки (там де гроші несуть своїм, а чужим дарують красиві цифри, діджіталізація ж настала, ****** !)

при байдені інфляція 20%, він на 170 мільярдів "простив" студентських позик - але це тільки кожний 10-й з студентів, а решта чому мають платити ?

про лендліз я взагалі мовчу
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23.05.2024 09:53 Відповісти
А причому тут Байден взагалі? Я про Клінтона пишу! У тебе пунктік на Байдені?
Інфляція при Клінтоні також мінімальна була і саме тоді масово почали брати дешеві кредити на хати-машини!
Ось, читай про інфляцію при Клінтоні. Lowest Inflation since the 1960s: Inflation is at the lowest rate since the Kennedy Administration. It has averaged 2.5 percent under this Administration, down from 4.6 percent during the previous administration.

Ну камон, якщо ти дійсно в США живеш, ти маєш це знати! Період Клінтона був дуже класним - це визнають і демократи, і республіканці!
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23.05.2024 09:57 Відповісти
А набіду нам той Ленд-Ліз? 150 років розраховуватись? Британія тільки недавно закрила борг за 2 світову.
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23.05.2024 10:38 Відповісти
Пів року "нічого поганого не робив"-блокував виділення допомоги, а при голосуванні всі трампісти голосували проти, хотіли ввести поправки, які блокували допомогу.! Ви трампануті настількі жалюгідні, що просто огидно навіть бачити вас, скоти без совісті, честі ще й брехливі як раша тудей
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23.05.2024 09:56 Відповісти
Мага чорті тявкають , а караван іде. Тільки потім не скавчить про "stop the steal" і не влаштовуйте внутрішнього тероризму , ок
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23.05.2024 11:49 Відповісти
На справді Байден це катастрофа, у дедушки , Паркінсон, а ви його в Білу Хату тягнете???.
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23.05.2024 09:51 Відповісти
Так проблема в тому, що Трамп не сильно молодший! Де молоді лідери? Чому, в країні, де президентами були молоді Кеннеді, Картер, Клінтон, Обама, зараз за крісло президента боротимуться два 80-річних???
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23.05.2024 09:53 Відповісти
Байден, ще Трампа переживе.
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23.05.2024 10:39 Відповісти
Навіщо пхатись в американські внутрішні справи? Бо замість двопалатної підтримки можна отримати двопалатну зневагу! Нехай самі вирішують
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23.05.2024 09:52 Відповісти
Цікаво, а що Байденісти , скажуть , коли ,Трамп дозволить херачить по расіі , Американською зброєю , хочу бачити ваше обличчя
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23.05.2024 09:56 Відповісти
В це вірять жалюгідні свідетелі пришествия трампа
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23.05.2024 10:01 Відповісти
Краще вірити в це, аніж у збитих льотчиків,),
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23.05.2024 10:04 Відповісти
Кращ трампа посадити за злочени, що і станеться
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23.05.2024 10:06 Відповісти
Ніхто, Нікого не посаде,
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23.05.2024 10:13 Відповісти
Злочинець повинен сидіти в тюрьмі і трамп не виключення
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23.05.2024 10:16 Відповісти
він ******* в 1 000 000 раз менше ніж твій **********
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23.05.2024 10:27 Відповісти
О десь вже про "збитого льотчика" вже було в Украіні.
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23.05.2024 10:50 Відповісти
У Трампа головний пріоритет Ізраїль. На ваше щастя.
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23.05.2024 10:16 Відповісти
"Україна має не програти, орки мають не перемогти" - ОТО повне лайно про нашу капітуляцію!!! Тому підтримую Ніку Гейлі!!!
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23.05.2024 10:25 Відповісти
Мага чорти і корабельна сосна гейлі йдуть за кораблем разом зі злочинцем срампом
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23.05.2024 11:50 Відповісти
" Хейли заявила, что будет голосовать за бывшего президента: Байден был катастрофой " - наконец то доходит. Если бы не Байден, Украина могла ПОБЕДНО закончить войну ещё 2 года назад.
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23.05.2024 11:10 Відповісти
Ага , при срампі все було б так як ти пишеш тільки "Україна" заміни на рашка , мага-чорт
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23.05.2024 11:51 Відповісти
Кстати, кто следит - есть там какая-то вероятность, что его таки не допустят из-за судебных факторов ©?
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23.05.2024 11:29 Відповісти
Мабуть сподівається , що Байден зніміть свою кандидатуру на користь Мішель Обама, а Трампона посадять і вона буде замість нього від партії балотуватись, тому голоси трампістів їй дуже ************.
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23.05.2024 12:31 Відповісти
Оооо, так вона дурна?! Шкода!
Це означає, що серед респів нормальних немає!
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23.05.2024 12:49 Відповісти
Олег Пономарь:
https://www.ponomaroleg.com/hejli-oficzialno-poczelovala-persten-bossa/ Хейли официально поцеловала перстень Босса

Если бы Хейли не https://www.ponomaroleg.com/nachalsya-proczess-czelovaniya-perstnya-bossa/ поцеловала публично перстень , то электорат-секта Трампа (а это на сегодня примерно 75% всего республиканского электората) никогда бы не простил этого Хейли. А она планирует и дальше оставаться в политике и попытаться стать лидером партии после позорного завершения политической карьеры Трампа. То есть, она просто не может себе позволить настроить против себя 75% партии и оставаться в политике.
Но..
Но большое НО в том, что и этот публичный поцелуй перстня ей не поможет. После ухода Трампа республиканская партия будет искать себе лидера среди таких же отморозков как Трамп. Хейли для них всегда будет неоконом, всегда буден RINO, https://www.ponomaroleg.com/chto-budet-s-respublikanskoj-partiej-posle-trampa/ никогда не станет MAGA .
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23.05.2024 13:33 Відповісти
Пономарь ідіот він не розуміє що без республіканців демократи перетворять США в лівацьке лайно
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24.05.2024 09:24 Відповісти
 
 