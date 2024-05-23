Екссуперниця Трампа Гейлі заявила, що голосуватиме за колишнього президента: Байден був катастрофою

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі підтримає Дональда Трампа на майбутніх виборах. Хоча вона вважає Трампа "не ідеальним", але Байдена політикиня називає "катастрофою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Ексгубернаторка південної Кароліни заявила, що Трамп "не був ідеальним" у питаннях щодо важливої для неї політики. Водночас чинного президента Джо Байдена вона вважає "катастрофою". Тому Гейлі планує голосувати за Трампа на майбутніх виборах США, які мають відбутися у листопаді 2024 року.

"Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Гейлі.

Вона додала, що Трамп вчинив би "розумно", якби звернувся до мільйонів людей, які голосували за неї та продовжують її підтримувати, а не вважав, що вони просто проголосують за нього.

Нагадаємо, восени 2024 року у США відбудуться вибори президента.

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