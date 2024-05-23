Екссуперниця Трампа Гейлі заявила, що голосуватиме за колишнього президента: Байден був катастрофою
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі підтримає Дональда Трампа на майбутніх виборах. Хоча вона вважає Трампа "не ідеальним", але Байдена політикиня називає "катастрофою".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Ексгубернаторка південної Кароліни заявила, що Трамп "не був ідеальним" у питаннях щодо важливої для неї політики. Водночас чинного президента Джо Байдена вона вважає "катастрофою". Тому Гейлі планує голосувати за Трампа на майбутніх виборах США, які мають відбутися у листопаді 2024 року.
"Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Гейлі.
Вона додала, що Трамп вчинив би "розумно", якби звернувся до мільйонів людей, які голосували за неї та продовжують її підтримувати, а не вважав, що вони просто проголосують за нього.
Нагадаємо, восени 2024 року у США відбудуться вибори президента.
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Просто 2019 по-американські.
Та й результат буде приблизно той самий.
Для нас хрєново...
без нової системи нічого не зміниться
І це дало результат! Наприклад, у рідному штаті МакКейна Арізоні демократ виграв уперше за років 50...
Буш, якщо що, активно в НАТО нас пропихав - активніше, ніж Трамп, Байден і Обама разом узяті! І якби не Меркель із Саркозі, то йому б це вдалося.
Адміністрація Буша Помаранчевій революції дуже сприяла - завдяки США там не допустили кровопролиття!
І так, перші Хамві Україні передали не Трамп і ше Байден із Обамою, їх привезли саме при Буші-молодшому!
Трамп звичайно ж персона досить підозріла, але для України він поки нічого поганого не зробив, окрім кількох сумнівних заяв.
Американці, яких я знаю, згадують часи Клінтона, як економічний рай - типу десь як ми часи Ющенка!
І так, я не розумію, чому трампісти кажуть, що вони підняли економіку США, якщо найкращий ріст ВВП при Трампі - то всього 2,8% у 2018. Для порівняння: в 2023 він склав 2,5%...
при байдені інфляція 20%, він на 170 мільярдів "простив" студентських позик - але це тільки кожний 10-й з студентів, а решта чому мають платити ?
про лендліз я взагалі мовчу
Інфляція при Клінтоні також мінімальна була і саме тоді масово почали брати дешеві кредити на хати-машини!
Ось, читай про інфляцію при Клінтоні. Lowest Inflation since the 1960s: Inflation is at the lowest rate since the Kennedy Administration. It has averaged 2.5 percent under this Administration, down from 4.6 percent during the previous administration.
Ну камон, якщо ти дійсно в США живеш, ти маєш це знати! Період Клінтона був дуже класним - це визнають і демократи, і республіканці!
Це означає, що серед респів нормальних немає!
https://www.ponomaroleg.com/hejli-oficzialno-poczelovala-persten-bossa/ Хейли официально поцеловала перстень Босса
Если бы Хейли не https://www.ponomaroleg.com/nachalsya-proczess-czelovaniya-perstnya-bossa/ поцеловала публично перстень , то электорат-секта Трампа (а это на сегодня примерно 75% всего республиканского электората) никогда бы не простил этого Хейли. А она планирует и дальше оставаться в политике и попытаться стать лидером партии после позорного завершения политической карьеры Трампа. То есть, она просто не может себе позволить настроить против себя 75% партии и оставаться в политике.
Но..
Но большое НО в том, что и этот публичный поцелуй перстня ей не поможет. После ухода Трампа республиканская партия будет искать себе лидера среди таких же отморозков как Трамп. Хейли для них всегда будет неоконом, всегда буден RINO, https://www.ponomaroleg.com/chto-budet-s-respublikanskoj-partiej-posle-trampa/ никогда не станет MAGA .