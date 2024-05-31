Суд присяжних визнав Трампа винним у фальсифікації ділової документації щодо несплати податків

Журі присяжних Мангеттена визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами у справі про фальсифікацію ділової документації, яка відбулась під час кримінального процесу щодо несплати податків.

Про це пише видання СNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

В матеріалі йдеться, що прокуратура звинуватила Трампа у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Після вироку він розкритикував судовий процес , назвавши його "ганьбою" та "сфальсифікованим".

Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

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