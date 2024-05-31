РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10053 посетителя онлайн
Новости
13 957 152

Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации по неуплате налогов

Суд визнав Дональда Трампа у справі про фальсифікацію документів

Жюри присяжных Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, которая состоялась во время уголовного процесса по неуплате налогов.

Об этом пишет издание СNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, которого осудили за тяжкое преступление.

В материале говорится, что прокуратура обвинила Трампа в деле о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

После приговора он раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля.

Также читайте: Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы война началась при его президентстве, - The Washington Post

Автор: 

налоги (3238) обвинение (418) подлог (1364) суд (25092) Трамп Дональд (5194)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Безугла в новой ипостаси.
показать весь комментарий
31.05.2024 02:18
+16
Ростов,зустрічай ще одного легітимного
показать весь комментарий
31.05.2024 01:21
+14
Чубатому, по заслузі!!
показать весь комментарий
31.05.2024 01:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну, по перше, чому зразу трампіст? По друге, ми з вами на брудершафт не пили. По третє, в історії з Обамою, Благоєвичом, і Джексоном - одні суцільні демократи, трампом там і не пахне.
показать весь комментарий
31.05.2024 07:39 Ответить
Я щиро вибачаюсь! За граматику.

бо "трампіст-обаний" то є одне слово 😂
показать весь комментарий
31.05.2024 08:05 Ответить
кому скільки за мовчанку? - вони усі фігурували у справі як свідки обвинувачення
показать весь комментарий
31.05.2024 04:46 Ответить
Проститутці. Ви що, не пам'ятаяте що відбувалося 2016 року? Це ще й не одна і навіть не перша.
показать весь комментарий
31.05.2024 05:08 Ответить
DW

Проституція офіційно в Німеччині не заборонена, але повії за законом зобов'язані мати дозвіл на роботу і офіційно зареєструватися, а також платити податки.
Загалом наприкінці 2022 року в Німеччині було офіційно зареєстровано 28 280 повій, лише кожна п'ята з них має німецьке громадянство, за даними Федерального статистичного відомства. За даними відомства, у сфері секс-послуг у Німеччині найчастіше зустрічаються жінки з румунськими, болгарськими та іспанськими паспортами серед іноземок. З 2021 року зросла і кількість зареєстрованих повій з українським громадянством - зі 180 до 470.
Але в цілому кількість зареєстрованих працівників в сфері проституції в кілька разів менше реального - воно оцінюється в кілька сотень тисяч чоловік. Так, депутат Бундестагу, заступник голови парламентської фракції ХДС/ХСС Доротея Бер оголосила про 250 тис.
показать весь комментарий
31.05.2024 06:27 Ответить
Не надривайтеся-вас не почують. На цензорі вас точно не почують, тут всі дружать проти Трампа. Україна обирає президентом США гетьмана Байдененка. Жагучий сором.
показать весь комментарий
31.05.2024 06:30 Ответить
Та я не надриваюся. Аудиторія цензора це взагалі не репрезентативна вибірка, так, клуб любителей кидатися самі знаєте чим.
показать весь комментарий
31.05.2024 07:13 Ответить
Тільки телемарафон легітимний- слава Єрмаку! І доречі ти не вгадав, Цензор нет на перших, або навіть на першому місці по відвідуваності в Україні.

Цензор.НЕТ на першому місці по аудиторії з України серед ресурсів новин, другий в загальному рейтинг Джерело:
показать весь комментарий
31.05.2024 10:20 Ответить
Україна пам'ятає скільки загинуло українських солдат через шестимісячне блокування трампіськими курвами допомоги снарядами ! 😈
показать весь комментарий
31.05.2024 07:36 Ответить
Було таке діло. Тільки от який це має стосунок до Нью Йоркського судилища?
показать весь комментарий
31.05.2024 07:57 Ответить
ще раз, якщо ти не в'їхав!

загинули українські солдати через твого обаного трампа

в Україні він проклятий!
вже, навіть якщо і стане президентом нещасної Америки
показать весь комментарий
31.05.2024 08:10 Ответить
Ви-чудовий приклад споживача інформаційного трешу
показать весь комментарий
31.05.2024 21:17 Ответить
Карма. Знаєш таке?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:05 Ответить
те ж саме, що позагробне життя
умовності для йолопів
показать весь комментарий
31.05.2024 10:15 Ответить
Коли вонатебе в'їбе - згадаєш.
показать весь комментарий
31.05.2024 11:35 Ответить
А не надання далекобійних ракет і ще до сьогодні не надання дозволу стріляти ними,по москальській території,загинули скільки тисяч?Скільки розвалених будинків і населених пунктів?
показать весь комментарий
31.05.2024 10:21 Ответить
Яке це має відношення до Трампа? У Білому домі рулить Байден. А вашими мізками керують соровські грантоїди.
показать весь комментарий
31.05.2024 21:15 Ответить
Вєдана, ти шолє? (с)
показать весь комментарий
01.06.2024 02:28 Ответить
та йди вже лісом, хвореньке. одні 73% обирають чмо яке їх країну повією називало і чекають мани з неба, інші заокеанські чмоні вважають шо барига який півжиття на підсосі у різних дойчебанків (читай русні) і який назвав Україну "шіт хоул" це найкращийц вибір.

вас би всіх в одну психлікарню
показать весь комментарий
31.05.2024 09:38 Ответить
*х ровесников не ищет*
показать весь комментарий
31.05.2024 07:02 Ответить
Після засудження Дерека Шовіна мене вже нічого не дивує.
показать весь комментарий
31.05.2024 03:50 Ответить
Величезний потік донатів поклав сайт кампанії Трампа через три години після вироку.
Alan Bragg це найкращий фандрейзер.

https://www.politico.com/live-updates/2024/05/30/trump-hush-money-criminal-trial/winred-goes-down-00160845 GOP fundraising site WinRed goes down Trump spokesperson Brian Hughes said traffic from a "record number of supporters" had caused "intermittent delays."
показать весь комментарий
31.05.2024 04:33 Ответить
кремлівський золотой дождь 2
показать весь комментарий
31.05.2024 08:11 Ответить
POLITICO
...
Однак драма моменту була посилена хлистом.
За кілька хвилин до того, як присяжні повідомили, що вони прийняли рішення, Мерчан готувався відправити їх додому на день з інструкціями повернутися вранці, щоб продовжити обговорення. Трамп виглядав веселим, його союзники передбачали, що подовження обговорення може означати справжню битву в кімнаті присяжних

Але потім суддя оголосив, що присяжні дали йому записку. Вони винесли вердикт і були в процесі заповнення https://www.politico.com/news/2024/05/30/read-verdict-sheet-trump-trial-00160870 форми вердикту .

В одну мить посмішка зупинилася, було чутно задихання, а потім сильна тиша заповнила кімнату. Репортери, які пакували валізи, штовхнулися вертикально і чекали в болісному напруженні, поки присяжні увійдуть до кімнати.

Також був хлист іншого роду: окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг майже вирішив взагалі не пов'яти справу. І навіть коли він це зробив, критики припустили, що його центральна правова теорія, яка включала нову взаємодію закону про корпоративний облік та передбачуване втручання у вибори 2016 року, може мати зворотний ефект. Вбачаючи справу як недосконалу або слабку, деякі ліберали побоювалися, що Трамп поб'є звинувачення і, роблячи це, ефективно розбавить силу трьох інших кримінальних справ, з якими стикається Трамп: дві за прагнення підірвати вибори 2020 року і одну за нібито накопичення секретів національної безпеки у своєму будинку у Флориді.

Натомість Брегг може виявитися https://www.politico.com/news/2024/05/30/donald-trump-legal-********-00160817 єдиним прокурором, який успішно привів Трампа до суду , причому кожен з інших нудиться в досудових суперечках та апеляціях.

"Цей тип судового переслідування білих комірців є основним для того, що ми робимо в окружній прокуратурі Манхеттена", - сказав Брегг на післясудовій прес-конференції

Адвокати Трампа чітко дали зрозуміти, що навіть коли вони поглинули зневагу провини Трампа, вони вже зверталися до його юридичних неправ в інших місцях. Тодд Бланш, провідний адвокат Трампа, попросив винесення вироку в середині або наприкінці липня, щоб воно не суперечило вирішальному триденному слуханню, яке Трамп має бути присутнім у Флориді, пов'язаному з його справою про документи. Трамп, за словами Бланш, витратить значний час у безпечному закладі, щоб переглянути деякі надзвичайно чутливі секретні документи в цьому випадку.

У той же час його адвокати також готуватимуть його до співбесіди з офіцером пробації Манхеттена, який допоможе запропонувати вирок.
показать весь комментарий
31.05.2024 05:15 Ответить
Драма на цьому не закінчилася:

Daughter has worked for Democrats
The judge's daughter, Loren Merchan, has been at the centre of a bigger conflict-of-interest storm.
Ms Merchan is president of Authentic Campaigns, a firm that has worked on digital fundraising and advertising for Democratic clients, including Mr Biden and Representative Adam Schiff, who led impeachment efforts against Mr Trump.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65182727
показать весь комментарий
31.05.2024 05:41 Ответить
Обвинувальний вердикт не завадить Трампу продовжити свою боротьбу за посаду президента в листопаді цього року. Однак, якби він переміг і вступив на посаду наступного року, він би не зміг позбутися судимості у своєму досьє, https://thehill.com/regulation/court-battles/4695114-trump-pardon-power-hush-money-verdict/ пише The Hill.

Згідно з експертним висновком видання, президентські повноваження щодо помилування поширюються лише на федеральні злочини, тобто, якщоТрампа буде переобрано, він не зможе скасувати свій вирок у Нью-Йорку, оскільки звинувачення були висунуті на рівні штату.

Трамп може бути помилуваний губернаторкою Нью-Йорка від Демократичної партії Кеті Хочул, однак це виглядає малоймовірним.
показать весь комментарий
31.05.2024 06:38 Ответить
Все буває у житті. На апеляції може виявитися, що порушені такі то й такі то процедурні норми, суддя був п'яний тощо і взагалі, нема тіла - нема діла. Я нічому не здивуюся.
показать весь комментарий
31.05.2024 07:20 Ответить
До вас питання: тобто, опісля вироку суду шахрай-трамп залишиться на свободі?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:59 Ответить
Ага, щоб тобі було приємно.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:36 Ответить
Бидло, спочатку навчися з людьми чемно спілкуватися, а вже потім лізь у розмову.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:30 Ответить
якщо роз..ашить мацкву то вибачимо все
показать весь комментарий
31.05.2024 05:39 Ответить
Як він може роз...ти москву,де керують його хозяї та ті ,хто допомогав йому виграти вибори 2016році.
показать весь комментарий
31.05.2024 05:55 Ответить
він обіцяв пару днів тому
показать весь комментарий
31.05.2024 06:02 Ответить
О, ще один до якого й досі не дійшла звістка що автором т.зв. Steeles досье був кацапський шпигун Ігор Данченко.
показать весь комментарий
31.05.2024 06:07 Ответить
ну той що??
наш Зе також не сплачує
а який зевождь!!
показать весь комментарий
31.05.2024 06:29 Ответить
тільки серіал може врятувати президентську кампанію трампа. Хай терміново виписує льоху кірющенка, а то він бідний вже почав електроенергією гендлювать.
показать весь комментарий
31.05.2024 06:29 Ответить
Акції виробників попкорну пішли у гору...
показать весь комментарий
31.05.2024 06:54 Ответить
І тут Трампу поперло.

https://www.bloomberg.com/news/features/2024-05-31/billionaires-back-trump-despite-guilty-verdict-in-hush-money-trial?srnd=homepage-americas Wall Street Billionaires Are Rushing to Back Trump, Verdict Be Damned

A growing number of financial elites are throwing their weight behind Trump, who was found guilty in the first criminal trial of a former US president.
показать весь комментарий
31.05.2024 07:11 Ответить
Все колись буває вперше.
От і прийшов час коли на чолі США, держави - "стовпу демократії і права", може постати кримінальний злочинець на ім'я Трамп. А що таке кримінальник у керма держави українці добре відчули на власному досвіді: це невідворотні біди для народу, безладдя і війна. І так впродовж довгих і довгих років.
Тож, американські президентські вибори-2024 обіцяють стати епохальною битвою у світовій історії.
показать весь комментарий
31.05.2024 07:55 Ответить
"пропал дом" Америка ! 😕
показать весь комментарий
31.05.2024 08:15 Ответить
Це може бути як Янукович та Зеленський в одному флаконі. Щось мені за Америку лячно
показать весь комментарий
31.05.2024 09:36 Ответить
Цей вердикт доказує те, що в США закони все ж таки працюють, на відміну від України де Зе-вождь разом зі свєю клікою понад законом.
показать весь комментарий
31.05.2024 08:31 Ответить
к сожалению в США, как в Украине, тоже полно идиотов и дегенератов. Выберут своего клоуна.
показать весь комментарий
31.05.2024 08:31 Ответить
Команда зелених виродків ефективних менеджерів вдруге за своє нікчемне життя зробила ставку на Трампа і вдруге обіс.. помилилась.
показать весь комментарий
31.05.2024 08:44 Ответить
Так само як і кацапи. "Совпадєніє?"
показать весь комментарий
31.05.2024 09:28 Ответить
Политические суды в США: анонимные присяжные признали Трампа виновным непонятно в чем
https://www.9tv.co.il/item/71735
показать весь комментарий
31.05.2024 09:32 Ответить
Радійте, дурненькі, ви ще плакати будете, якщо старий маразматик переможе на виборах. Він одразу про вас забуде, і ви не отримаєте навіть тієї мізерної допомоги, яку він надає вам зараз. Вас життя нічому не вчить.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:39 Ответить
Агов, американські трампісти! Знов за президента-шахрая голосувати будете?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:53 Ответить
Трампісти за Байдена не голосують.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:08 Ответить
Це політичне замовлення.Але ще не ясно,що буде далі.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 