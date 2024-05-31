Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации по неуплате налогов

Жюри присяжных Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, которая состоялась во время уголовного процесса по неуплате налогов.

Об этом пишет издание СNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, которого осудили за тяжкое преступление.

В материале говорится, что прокуратура обвинила Трампа в деле о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

После приговора он раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля.

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