Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации по неуплате налогов
Жюри присяжных Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, которая состоялась во время уголовного процесса по неуплате налогов.
Об этом пишет издание СNN, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, которого осудили за тяжкое преступление.
В материале говорится, что прокуратура обвинила Трампа в деле о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.
После приговора он раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".
Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля.
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+17 alexandr shamov
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бо "трампіст-обаний" то є одне слово 😂
Проституція офіційно в Німеччині не заборонена, але повії за законом зобов'язані мати дозвіл на роботу і офіційно зареєструватися, а також платити податки.
Загалом наприкінці 2022 року в Німеччині було офіційно зареєстровано 28 280 повій, лише кожна п'ята з них має німецьке громадянство, за даними Федерального статистичного відомства. За даними відомства, у сфері секс-послуг у Німеччині найчастіше зустрічаються жінки з румунськими, болгарськими та іспанськими паспортами серед іноземок. З 2021 року зросла і кількість зареєстрованих повій з українським громадянством - зі 180 до 470.
Але в цілому кількість зареєстрованих працівників в сфері проституції в кілька разів менше реального - воно оцінюється в кілька сотень тисяч чоловік. Так, депутат Бундестагу, заступник голови парламентської фракції ХДС/ХСС Доротея Бер оголосила про 250 тис.
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загинули українські солдати через твого обаного трампа
в Україні він проклятий!
вже, навіть якщо і стане президентом нещасної Америки
умовності для йолопів
вас би всіх в одну психлікарню
Alan Bragg це найкращий фандрейзер.
https://www.politico.com/live-updates/2024/05/30/trump-hush-money-criminal-trial/winred-goes-down-00160845 GOP fundraising site WinRed goes down Trump spokesperson Brian Hughes said traffic from a "record number of supporters" had caused "intermittent delays."
...
Однак драма моменту була посилена хлистом.
За кілька хвилин до того, як присяжні повідомили, що вони прийняли рішення, Мерчан готувався відправити їх додому на день з інструкціями повернутися вранці, щоб продовжити обговорення. Трамп виглядав веселим, його союзники передбачали, що подовження обговорення може означати справжню битву в кімнаті присяжних
Але потім суддя оголосив, що присяжні дали йому записку. Вони винесли вердикт і були в процесі заповнення https://www.politico.com/news/2024/05/30/read-verdict-sheet-trump-trial-00160870 форми вердикту .
В одну мить посмішка зупинилася, було чутно задихання, а потім сильна тиша заповнила кімнату. Репортери, які пакували валізи, штовхнулися вертикально і чекали в болісному напруженні, поки присяжні увійдуть до кімнати.
Також був хлист іншого роду: окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг майже вирішив взагалі не пов'яти справу. І навіть коли він це зробив, критики припустили, що його центральна правова теорія, яка включала нову взаємодію закону про корпоративний облік та передбачуване втручання у вибори 2016 року, може мати зворотний ефект. Вбачаючи справу як недосконалу або слабку, деякі ліберали побоювалися, що Трамп поб'є звинувачення і, роблячи це, ефективно розбавить силу трьох інших кримінальних справ, з якими стикається Трамп: дві за прагнення підірвати вибори 2020 року і одну за нібито накопичення секретів національної безпеки у своєму будинку у Флориді.
Натомість Брегг може виявитися https://www.politico.com/news/2024/05/30/donald-trump-legal-********-00160817 єдиним прокурором, який успішно привів Трампа до суду , причому кожен з інших нудиться в досудових суперечках та апеляціях.
"Цей тип судового переслідування білих комірців є основним для того, що ми робимо в окружній прокуратурі Манхеттена", - сказав Брегг на післясудовій прес-конференції
Адвокати Трампа чітко дали зрозуміти, що навіть коли вони поглинули зневагу провини Трампа, вони вже зверталися до його юридичних неправ в інших місцях. Тодд Бланш, провідний адвокат Трампа, попросив винесення вироку в середині або наприкінці липня, щоб воно не суперечило вирішальному триденному слуханню, яке Трамп має бути присутнім у Флориді, пов'язаному з його справою про документи. Трамп, за словами Бланш, витратить значний час у безпечному закладі, щоб переглянути деякі надзвичайно чутливі секретні документи в цьому випадку.
У той же час його адвокати також готуватимуть його до співбесіди з офіцером пробації Манхеттена, який допоможе запропонувати вирок.
Daughter has worked for Democrats
The judge's daughter, Loren Merchan, has been at the centre of a bigger conflict-of-interest storm.
Ms Merchan is president of Authentic Campaigns, a firm that has worked on digital fundraising and advertising for Democratic clients, including Mr Biden and Representative Adam Schiff, who led impeachment efforts against Mr Trump.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65182727
Згідно з експертним висновком видання, президентські повноваження щодо помилування поширюються лише на федеральні злочини, тобто, якщоТрампа буде переобрано, він не зможе скасувати свій вирок у Нью-Йорку, оскільки звинувачення були висунуті на рівні штату.
Трамп може бути помилуваний губернаторкою Нью-Йорка від Демократичної партії Кеті Хочул, однак це виглядає малоймовірним.
наш Зе також не сплачує
а який зевождь!!
https://www.bloomberg.com/news/features/2024-05-31/billionaires-back-trump-despite-guilty-verdict-in-hush-money-trial?srnd=homepage-americas Wall Street Billionaires Are Rushing to Back Trump, Verdict Be Damned
A growing number of financial elites are throwing their weight behind Trump, who was found guilty in the first criminal trial of a former US president.
От і прийшов час коли на чолі США, держави - "стовпу демократії і права", може постати кримінальний злочинець на ім'я Трамп. А що таке кримінальник у керма держави українці добре відчули на власному досвіді: це невідворотні біди для народу, безладдя і війна. І так впродовж довгих і довгих років.
Тож, американські президентські вибори-2024 обіцяють стати епохальною битвою у світовій історії.
зелених виродківефективних менеджерів вдруге за своє нікчемне життя зробила ставку на Трампа і вдруге обіс..помилилась.
https://www.9tv.co.il/item/71735