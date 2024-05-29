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Новости Война
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Трамп (4001)

Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы война началась при его президентстве, - The Washington Post

трамп

Экс-президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп во время предвыборной кампании на частном мероприятии заявил, что бомбил бы Москву, в случае нападения РФ на Украину, если бы он был президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, на одном из частных мероприятий Трамп предположил, что, если он был бы президентом, он бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань. Отмечается, что этим Трамп удивил некоторых доноров его предвыборной кампании.

Напомним, Трамп неоднократно делал заявления о прекращении войны в Украине. Так, в начале мая во время выступления перед избирателями в Нью-Джерси снова заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.

Также читайте: Трамп заявил, что в случае победы на выборах его бывшая соперница Никки Хейли получит должность в администрации
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Топ комментарии
+50
А я то думав, що брехливий блазень лише в Україні!
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29.05.2024 07:43
+33
Біполярний розлад
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29.05.2024 07:43
+33
Оце козак, ссить і х#й стоїть
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29.05.2024 07:48
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О-ПА ПОНЕСЛОСЯ... МИ ДАВНО ЧЕКАЛИ...- МОСКАУ МОСКАУ ЗАКИДАЙМО БОМБАМИ БУДЕ ВАМ СССР РРРРРРР!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
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29.05.2024 08:20 Ответить
Видно з рейтингом не так все добре,як хотілося би..
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29.05.2024 08:26 Ответить
Щось думаю що Трамп діяв б перед війною так само як Байден , тому що Україна сама не готувалась давати відсіч і все виглядало на швидке захоплення орками.... війська на полігонах, укріплення не будувались, резерв не мобілізували...

А от потім постачання озброєння мабуть було б кращим, і тиск на Китай сильнішим.... При ньому як не як зупинили Пн. Потік та він ввів додаткові податки на китайські товари які зняв Байден одразу при приході, ще він тиснув на країни ЄС щоб ті більше витрачали на озброєння, що вони до речі зараз і роблять...

Але буде Трамп чи Байден в майбутньому... з поточною корупцією, совком у війську і відсутності виробництва власного далекобійного озброєння...
нас так чи інакше будуть затягувати у довгу війну... тому що наразі це економічно вигідно для штатів а Трамп в першу чергу думає про вигоду... Максимум що при Трампі знову почнеться економічний тиск на Китай і це можливо нівелює його вигоду від війни...
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29.05.2024 08:26 Ответить
Moskau, Moskau

По россии бомбами
Бом-бом-бом-бом...

Moskau, Moskau

По россии бомбами
Бом-бом-бом-бом...
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29.05.2024 08:27 Ответить
є непогані кеди, ну носив рази два - на офіціальний вихід впалне...
1 цент
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29.05.2024 08:30 Ответить
А якесь зелене чмо обіцяло, що Крим би захищало... І ще... наробимо літачків і будємо бамбить...
Клоуни вони такі, їм звіздіти, що дихати. Головне, що то ніхрена не варте...
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29.05.2024 08:32 Ответить
Трамп був президентом США з 2017 по 2021 рік. Кацапія вторгається в Україну з 2014 року по сьогиднішній день. На мацкву не впала жодна американська бомба. Крапка.
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29.05.2024 08:33 Ответить
Ой пля звездут, маскву он бы бомбил, газу бы бамбил, тайвань бы присоеденил к материку, а китай сделал новым материком, подальше от азии в океане!
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29.05.2024 08:35 Ответить
ПЗДУНП !!!
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29.05.2024 08:38 Ответить
Ой руденький, ніхто ж тебе за язик не тягнув. Проб'єшся в президенти за Пекін з тебе запитають
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29.05.2024 08:38 Ответить
Краще так:
- "Я розбомблю Москву, якщо знову стану президентом"
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29.05.2024 08:43 Ответить
Насправді з рашкою потрібно кінчати, бо то смертельна загроза всьому світу вже багато століть. Ресурси розподілити між каїнами-переможцями.
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29.05.2024 08:44 Ответить
У Америки вибір між повним ідіотом і дідом страждаючим старечим маразмом. Ось до чого доводять корпорації та ручні ЗМІ. Головна демократія світу.
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29.05.2024 08:46 Ответить
Ni vto delo , prosta liudskaia tupost i bezrazlichie , i netoka v Amerike . Takoie po vsemu svetu , i v Ukraine , v 2019 om .
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29.05.2024 08:55 Ответить
І цей повний ідіот - теж дід, страждаючий маразмом! В них різниця у віці - 4 роки! То молодший же такий молодик, такий молодик!
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29.05.2024 10:12 Ответить
за рудого ідіота нема сперечянь - тут все на поверхні.
а за діда з маразмом - ви врачік?
а то в мене є питання - маразматик Джо чі ви?
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29.05.2024 11:16 Ответить
В даному випадку я відповідала "врачику", що вважає 4 роки віку дуууже великою різницею, щоб стверджувати, що молодший обов'язково не в маразмі.

Про Президента Байдена у даному випадку я нічого не казала і не мала на увазі. Я його дуже поважаю, вважаю дуже розумною людиною, справжнім державником та достойним (у тому числі і другого строку) Президентом. Як би могла, проголосувала би тільки за нього.

Просто мова у моєї відповіді (не Вам, до речі) йшла про вік та про хибні з цього висновки, а не про стан здоров'я.
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29.05.2024 13:15 Ответить
І так, будете сміятися, але я врачик - 30 років медицинської психодіагностіки у експертому інституті... Вибачте.
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29.05.2024 13:21 Ответить
не буду сміятися,
але 30 років пхіадіагностік - вже трохи псіх,,,
іздержкі професії...
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29.05.2024 13:34 Ответить
Не зовсім так. Психодіагности - не псіхіатри, а психологи. Вони не мають постійної справи з "великою псіхіатрією" - шизофренією, дебільністю тощо. Здебільшого дають оцінку пацієнту після перенесенної хвороби чи травми - чи в змозі він далі нормально жити та працювати. Оцінюють стан пам'яті, уваги, деякі розлади особистості, інколи - початкові стадії психічних розладів, але ці випадки далі йдуть до психіатрів.

Так що профдеформація психодіагноста - прискіпливість, вміння формулювати та бачити деталі ("ловити блох"). А зі психікою, тьху-тьху-тьху... Поки оточуючі не скаржились.
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29.05.2024 14:23 Ответить
Ну нормально.
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29.05.2024 08:48 Ответить
- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски".
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29.05.2024 13:10 Ответить
Oh i bardak budet po vsemu perimetru , iesli etat ***** snova do vlasti darviotsa ...😱
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29.05.2024 08:49 Ответить
Ой не знаю, не знаю. Дідо вже бомбив бази РФ в Сирії де зберігалася хім. зброя.
Правда про те за декілька годин попередили кацапів.....
Так що навіть дуже може бути, що так . Навіть якщо попередять москвичів коли ракеты вже запустять.....
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29.05.2024 09:01 Ответить
Коли він казав, що запропонує заключити deal між Україною та росією - то критика
Хоча уточнен не було в чому deal - може це повернення до кордонів 1991
проте відразу критика

зараз чомусь приватна розмова - знову критика, не подобається, що бомбив би москву

за його президентсва, фактично діяло "перемир'я",
проте замість бомбити москву,
знизив ціну на нафту - зараз майже в 2 рази більше
надав джавеліни
стратегічна авіація США літає над Україною
в порти України постійно заходять військові кораблі США

хто наважиться напасти в такому разі?

а якщо відпустити ціни на нафту (дохід росії за 2022 найбільший за всі роки)
зупинити польоти літаків та вивести флот
закрити посольство
дати 3 дні на спротив
запропонувати керівництву країни тікати

що ще не хватало для нападу?

пізніше виясняться додаткові умови
зброї багато не буде, навіть лендліз - виконувати адміністрація не буде
заборона допомагати пригожину, атакувати НПЗ, використовувати західну зброю по території росії
капельне постачання зброї, з варіантами 1.6млрд коштів "згоріло" в 2022, 4.2млрд "не комфортно" постачати
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29.05.2024 09:02 Ответить
семь пятниц на неделе.
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29.05.2024 09:04 Ответить
Лука колись тряс кулачками "я б воевал за Крим"🤣
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29.05.2024 09:07 Ответить
..Трамп пздть, як Зеленський
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29.05.2024 09:11 Ответить
Якби у бабусі був ..й, вона була б дідусем, як казав один ..й з пітерської шпани.
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29.05.2024 09:13 Ответить
Все нормально. Трамп спаситель Украины. Буба, судя по тому сколько помой вылил на администрацию Байдена в интервью, уже готовит народ к этому. Будем бамбить. Китай тоже в труху. На всякий случай.
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29.05.2024 09:15 Ответить
Потім, мабуть, сильно ржав разом з Манафортом коли бухали в штабі. Він проковтнув що Путін платив талібам за вбивство американських солдат. Віддав Путіну Дейр-ез-Зор в Сирії. Вигороджував і хвалив Кіма, Путіна та Сі. А тут... вояка великий.
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29.05.2024 09:17 Ответить
Куди ж йому до героїчного дідуся, який "ходить" під себе від однієї згадки про путлєра
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29.05.2024 10:12 Ответить
Трампофіл, ти забув, як об твого хєроя кімвиньхунь витер черевики і плюнув услід А зараз воно вішає локшу на вуха свого лохторату, як у нас зечмо перед виборами.
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29.05.2024 10:41 Ответить
Бідоностилка, мені на Трампа байдуже,але на кастрованих демократів надії ніколи не було
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29.05.2024 10:56 Ответить
Мова про трампакса, я тобі про бідона нічого не писала. Що тебе так "вспучіло"?
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29.05.2024 11:06 Ответить
Ну про "трамп" це нормально, таке уйо*іще не переварює люба нормальна людина. А про трап я сумніваюсь, Байден нормальний дідуганчик, веде здоровий, активний спосіб життя, дасть фору не одному трампаксу. Трампакс то тупі понти, як у його другана пуйла.
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29.05.2024 16:04 Ответить
Дідусь хоч не каже що хоче дружити із Путіним, і що вірить Путіну більше ніж своїм спецслужбам.
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29.05.2024 10:43 Ответить
Я тільки за , москва зачекалася томагавків 50
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29.05.2024 09:18 Ответить
Трамп, ну тебя, я аж поперхнулся бубликом и кофе чуть не облился.....

Бомбер ты наш)

Ленд-лиз где?????
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29.05.2024 09:18 Ответить
Політика Байдена - "шаг вперед и два назад".

Причому, "шаг вперед" нерішучий, боягузливий, зате два шага назад рішучі, більше схожі на втечу, прикритою як ретирада/retraite.


DeFacto Байден на стороні Путіна: в Женеві дав мовчазну згоду на "Київ за три дні", евакуював посольство США, після невдалого для Кремля " "Київ за три дні" став рачкувати, але блокував закриття неба, передачі літаків - своєю боягузливою політикою "світовий шериф" тільки заохочував Путіна, навіть квапив Кремль.

Політика Байдена ввійде в історію як політика зраза Чемберлена, за якою прийшов Мюнхен 1938, а потім світова війна.

Роздвоєння особистості, паралізуючий страх, примаскований лукавою риторикою

АДМІНІСТРАЦІЯ БАЙДЕНА ТИСНЕ НА СОЮЗНИКІВ, ЩОБ ВОНИ НЕ КОНФЛІКТУВАЛИ З РФ, ІРАНОМ, не приймати Україну в НАТО, не використовувати зброю надану Україні умовним Заходом на території агресора.

США прагнуть не допустити ескалації напруженості у відносинах із Москвою, Тегераном до президентських виборів у США в листопаді.
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29.05.2024 09:22 Ответить
Exactly.
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29.05.2024 13:35 Ответить
в після виборів вони типу все погодять?
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29.05.2024 22:39 Ответить
ай молодець!!
Чого тільки не наплитеш
якщо мезим за вечерею не вживати!!
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29.05.2024 09:23 Ответить
Руди передягнув перуку? Тепер він Дональд... Дак?
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29.05.2024 09:30 Ответить
Мудак він.
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29.05.2024 09:36 Ответить
А може і виконав бо люди-авантюристи здатні на любі неадекватні рішення.Згадайте рішення його в Сирії коли він чоловкався з Манячело Прутеподібним а кацапам залив сала попід шкіру.
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29.05.2024 09:33 Ответить
Дональд-форева!
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29.05.2024 09:38 Ответить
Що бідон, що трамплін для мене однакові, якщо об'єктивно. Поштучно давати пво, якщо ви маєте їх сотні, це совсім не треба мати совісті.
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29.05.2024 09:45 Ответить
Ага. Помним, помним, как тебя лживую скотину конгресмены упрашивали подписать поставки Украине сраных аж 100 джавелинов а ты все с ****** хотел полизаться
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29.05.2024 09:48 Ответить
Трамп, хоч якісь заяви може робити, а бідон тільки висловлює занепокоєння з листочка, коли зсу реально валять по рашці.
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29.05.2024 09:49 Ответить
Є якась користь з популістичних заяв? Тільки та, що дебіли розвішують вуха і пускають слюні. Он можете прислухатися до гундосого кіздабола для прикладу.
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29.05.2024 10:45 Ответить
Бідон ще дебільніший, ніж Трамп, це що не розуміють? Дати декілька патріотів, маючи їх сотнями і це тільки зброя першої лінії пво Америки. Бідон з прогресуючою деменцією і маразмами, гіршого і не може бути. Трамп хоч більш-менш при здоровому глуздові.
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29.05.2024 20:00 Ответить
Здоровий глузд рудого чма вам подобається? "Путін харошій парень! Сі просто супєр! Я тожє так хачю, здєлать Амєріку вялікой, а сєбья анпіратаром!"
Жодна адекватна людина не побажає президентом трапакса, бо то буде пи**ець не тільки Америці. Надіюсь, що там більшість це розуміє.
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29.05.2024 20:25 Ответить
Ми з продвинутим і врівноваженим Бідоном в повній сраці по всім напрямкам - туди не бити цього не дамо пів року і т.д. Маленька Болгарія дала нам більше набоїв, чим сміливий і відважний бідон.
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29.05.2024 20:38 Ответить
ми б усі вмерли, але Крим не здали . Звісно, якби я був президентом

- дональд трамп
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29.05.2024 09:58 Ответить
трепло
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29.05.2024 10:10 Ответить
Під час президентства Трампа планували побудувати Трамп тауєр в Москві, нічого не побудували,а фінансові прокладки залишилися, є інформація,що росія покрила весь борг Трампа, тільки за одним позовом він мав сплатити порядка 480мільй доларів, останній рік Трамп не вилазить із судових засідань, до нього як сніжний ком наростають судові позови,від захвата капітолію,до підкупу,і гвалтування, тільки ці позови і адвокати тягнуть на десятки мільйонів доларів на місяць
Якби не зовнішня допомога Трамп був би давно банкрутом
А цей вилупок ще має грошей на президентську компанію
Висновки самі робіть
Для мене Байден та його команда,це боязливі сурки,що стоять на задніх лапках,ні-ні реактивна артилерія -ескалація ,ні-ні петріот -ескалація, ні-ні і 16-червоні лінії, бити по росії нашою зброєю, ні-ні червоні лінії , але вони зробили хоча б щось із великим запізненням
Трамп же тупо, пів року знущався з конгресу США щоб не було допомоги взагалі,за пів року,що трапилося можна подивитися на діпстейті
Тому на Трампа сподіватися, м'яко кажучи нетверезо
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29.05.2024 10:12 Ответить
Конгрес для розслідування можливих порушень закона Трампом, назначив спецпрокурора
2 роки роботи коштували під 100млн, та нічого суттєвого не знайшли
Якщо є докази, то надайте ФБР

Гроші на компанію дають американські спонсори та звичайні громадяни

Трамп не міг "пів року знущався з конгресу США щоб не було допомоги взагалі"
тому що він не при владі
закон до середини лютого 2024 знаходився в Сенаті, демократи маючи більшість намагались втиснути все в один закон
коли він поступив в Палату представників, Джонсон (а не Трамп)
- розділив його на окремі частини, щоб було легше голосувати обом партіям
- включив вимогу розробити план перемоги України
- вимогу надати ракети атакамс
- заморожені активи росії спрямувати для України

на це та домовленності - пішло 2 місяці
проте до цього ніхто навіть сказати не міг "перемога" України
зараз це в законі

подивимось чи буде адміністрація виконувати закон
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29.05.2024 10:56 Ответить
Вмер би, але Крим би не віддав №2.
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29.05.2024 10:14 Ответить
пздть, я щітаю...
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29.05.2024 10:20 Ответить
хвалилася вівця, що в неї хвіст як в жеребця...
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29.05.2024 10:20 Ответить
Бла бла бла ...
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29.05.2024 10:23 Ответить
э таке поняття: "пізд...ол". Ото він і є
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29.05.2024 10:28 Ответить
От киздло. При ньому вже йшла війна. І все було - і обстріли, і загибель мирняка. І хєр кого він розбомбив.
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29.05.2024 10:31 Ответить
Это как с собаками. Буш-младший был тихим добряком, который всем говорил приятные слова, но все два срока воевал. Правда говорят страдал алкогольным слабоумием, и сам ничего не решал.
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29.05.2024 10:37 Ответить
Чисто гипотетически он мог это сделать. Так же он мог этого не делать. Факт, что при нем раша не рыпалась. Факт что бидон слил Афганистан и когда началась война заявил что его главная цель не дать путину проиграть. Что в принципе и видно из того как он нам "помогает".
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29.05.2024 10:37 Ответить
Одразу видно, що в чубатого, як і у нашого Зє, мовленнєвий апарат не під'єднаний до мозкової активності - язик у роті просто теліпається за вітром. )
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29.05.2024 10:44 Ответить
Ну чому, якщо він реально буде бомбити Кремль, якщо прийде, то я за. А так цей чолов'яга за життя багато створив бізнесу і знизив податки,коли був при владі, які бідон потім відмінив і не розв'язав жодної війни.
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29.05.2024 20:29 Ответить
Він уже реально грозив Північній Кореї чимось за її ядерну програму. Навіть флот надсилав, АУГ. Результат - флот собі поплавав у берегів Кореї та повернувся назад в Каліфорнію, а Кім Чен Ин як штампував ядерку за кресленнями рашкі з китайцями, так і штампує.
Тому вірити в Залізного Трампушку можна, але віра - штука мінлива, може спрацювати, але скоріш за все ніт...
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29.05.2024 22:59 Ответить
Тут все ясно , язик без кісток .Але після обами- мами він хоть щось язиком меле ,не так як багато хто висловлює "глибоке занепокоєння" і ще всяку лободу .Незабуваймо , це цілком можливий наступний президент США .
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29.05.2024 10:53 Ответить
Блазень
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29.05.2024 11:02 Ответить
При Вас теж була війна в Україні пане Дональде!
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29.05.2024 11:06 Ответить
Війну розпочав засмаглий Барак, якщо що, коли дозволив @обнутому це безкарно робити.
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29.05.2024 20:41 Ответить
Щось таке...

В інтернеті з'явився аудіозапис на якій чоловік, з голосом, схожим на голос народного депутата від фракції Партії регіонів Нестора Шуфрича, по телефону обговорює з жінкою, голос якої схожий на екс-прем'єра Юлію Тимошенко, ситуацію в Криму і що робити далі.

Зокрема, в розмові співрозмовники обговорюють, що готові самі брати зброю і йти стріляти. Зокрема, жінка з голосом, схожим на Тимошенко, каже: "Я сама зараз готова брати автомат і йти стріляти цього покидьку в лоб .... Треба брати зброю в руки і йти мочити цих кацапів чортових".

На це чоловічий голос, схожий на Нестора Шуфрича, відповів: "Якщо не дай бог виникне військовий конфлікт, я офіцер запасу, і мій старший син офіцер запасу. Ми візьмемо зброю і підемо захищати країну".

Телефонна розмова нібито був записаний 18 березня 2014 в 23:17 за київським часом.
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29.05.2024 11:24 Ответить
ну и ******** ****...................................................
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29.05.2024 11:34 Ответить
Так це вже було!!!"Будем всех бамбіть"-автор преЗЕдент зеленскій.
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29.05.2024 12:20 Ответить
Старик восьмидесяти лет приходит к врачу, доктор у меня с женщинами не получается, врач ему ну что же вы хотите дедушка в вашем-то возраста, дед отвечает, а вот у меня сосед 85 лет говорит что каждую неделю любовницу меняет, врач после недолгой паузы, ну и вы говорите.
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29.05.2024 12:33 Ответить
Може так статися, що ми ще будемо цьому Трампу цілювати ноги.
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29.05.2024 12:39 Ответить
Начинай, не сдерживай себя.
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29.05.2024 12:41 Ответить
Как сказал один неглупый человек, больше всего мужчины врут после охоты, рыбалки и во время выборов.
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29.05.2024 12:43 Ответить
По человечески я вас понимаю, вы готовы цепляться за любой вброс который даёт вам надежду, я не уверен что Трамп готов угробить США ради Израиля, но повоевать за Израиль это очень вероятно, но в критической ситуации отойдут в сторону.
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29.05.2024 12:46 Ответить
я должна вам сказать, что Трамп, в отличие от Байдена, не боится. Применение химического оружия в Сирии привело к массированному ракетному удару «Томагавк». И он существенно сократил Вагнера в Сирии. Он расторг соглашение с Ираном. Так что я этому доверяю.
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29.05.2024 17:13 Ответить
Страшенний ********,для нас дуууже страшний і це вже не іронія.
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29.05.2024 18:21 Ответить
це той рудий воєн розбомбив би парашу який підвів 2 авіаносні групи до берегів пончика і засцяв, чи інший...
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29.05.2024 18:49 Ответить
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