Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы война началась при его президентстве, - The Washington Post
Экс-президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп во время предвыборной кампании на частном мероприятии заявил, что бомбил бы Москву, в случае нападения РФ на Украину, если бы он был президентом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, на одном из частных мероприятий Трамп предположил, что, если он был бы президентом, он бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань. Отмечается, что этим Трамп удивил некоторых доноров его предвыборной кампании.
Напомним, Трамп неоднократно делал заявления о прекращении войны в Украине. Так, в начале мая во время выступления перед избирателями в Нью-Джерси снова заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.
Пожалуйста, подождите...
А от потім постачання озброєння мабуть було б кращим, і тиск на Китай сильнішим.... При ньому як не як зупинили Пн. Потік та він ввів додаткові податки на китайські товари які зняв Байден одразу при приході, ще він тиснув на країни ЄС щоб ті більше витрачали на озброєння, що вони до речі зараз і роблять...
Але буде Трамп чи Байден в майбутньому... з поточною корупцією, совком у війську і відсутності виробництва власного далекобійного озброєння...
нас так чи інакше будуть затягувати у довгу війну... тому що наразі це економічно вигідно для штатів а Трамп в першу чергу думає про вигоду... Максимум що при Трампі знову почнеться економічний тиск на Китай і це можливо нівелює його вигоду від війни...
По россии бомбами
Бом-бом-бом-бом...
Moskau, Moskau
По россии бомбами
Бом-бом-бом-бом...
1 цент
Клоуни вони такі, їм звіздіти, що дихати. Головне, що то ніхрена не варте...
- "Я розбомблю Москву, якщо знову стану президентом"
а за діда з маразмом - ви врачік?
а то в мене є питання - маразматик Джо чі ви?
Про Президента Байдена у даному випадку я нічого не казала і не мала на увазі. Я його дуже поважаю, вважаю дуже розумною людиною, справжнім державником та достойним (у тому числі і другого строку) Президентом. Як би могла, проголосувала би тільки за нього.
Просто мова у моєї відповіді (не Вам, до речі) йшла про вік та про хибні з цього висновки, а не про стан здоров'я.
але 30 років пхіадіагностік - вже трохи псіх,,,
іздержкі професії...
Так що профдеформація психодіагноста - прискіпливість, вміння формулювати та бачити деталі ("ловити блох"). А зі психікою, тьху-тьху-тьху... Поки оточуючі не скаржились.
Правда про те за декілька годин попередили кацапів.....
Так що навіть дуже може бути, що так . Навіть якщо попередять москвичів коли ракеты вже запустять.....
Хоча уточнен не було в чому deal - може це повернення до кордонів 1991
проте відразу критика
зараз чомусь приватна розмова - знову критика, не подобається, що бомбив би москву
за його президентсва, фактично діяло "перемир'я",
проте замість бомбити москву,
знизив ціну на нафту - зараз майже в 2 рази більше
надав джавеліни
стратегічна авіація США літає над Україною
в порти України постійно заходять військові кораблі США
хто наважиться напасти в такому разі?
а якщо відпустити ціни на нафту (дохід росії за 2022 найбільший за всі роки)
зупинити польоти літаків та вивести флот
закрити посольство
дати 3 дні на спротив
запропонувати керівництву країни тікати
що ще не хватало для нападу?
пізніше виясняться додаткові умови
зброї багато не буде, навіть лендліз - виконувати адміністрація не буде
заборона допомагати пригожину, атакувати НПЗ, використовувати західну зброю по території росії
капельне постачання зброї, з варіантами 1.6млрд коштів "згоріло" в 2022, 4.2млрд "не комфортно" постачати
Бомбер ты наш)
Ленд-лиз где?????
Причому, "шаг вперед" нерішучий, боягузливий, зате два шага назад рішучі, більше схожі на втечу, прикритою як ретирада/retraite.
DeFacto Байден на стороні Путіна: в Женеві дав мовчазну згоду на "Київ за три дні", евакуював посольство США, після невдалого для Кремля " "Київ за три дні" став рачкувати, але блокував закриття неба, передачі літаків - своєю боягузливою політикою "світовий шериф" тільки заохочував Путіна, навіть квапив Кремль.
Політика Байдена ввійде в історію як політика зраза Чемберлена, за якою прийшов Мюнхен 1938, а потім світова війна.
Роздвоєння особистості, паралізуючий страх, примаскований лукавою риторикою
АДМІНІСТРАЦІЯ БАЙДЕНА ТИСНЕ НА СОЮЗНИКІВ, ЩОБ ВОНИ НЕ КОНФЛІКТУВАЛИ З РФ, ІРАНОМ, не приймати Україну в НАТО, не використовувати зброю надану Україні умовним Заходом на території агресора.
США прагнуть не допустити ескалації напруженості у відносинах із Москвою, Тегераном до президентських виборів у США в листопаді.
Чого тільки не наплитеш
якщо мезим за вечерею не вживати!!
Жодна адекватна людина не побажає президентом трапакса, бо то буде пи**ець не тільки Америці. Надіюсь, що там більшість це розуміє.
- дональд трамп
Якби не зовнішня допомога Трамп був би давно банкрутом
А цей вилупок ще має грошей на президентську компанію
Висновки самі робіть
Для мене Байден та його команда,це боязливі сурки,що стоять на задніх лапках,ні-ні реактивна артилерія -ескалація ,ні-ні петріот -ескалація, ні-ні і 16-червоні лінії, бити по росії нашою зброєю, ні-ні червоні лінії , але вони зробили хоча б щось із великим запізненням
Трамп же тупо, пів року знущався з конгресу США щоб не було допомоги взагалі,за пів року,що трапилося можна подивитися на діпстейті
Тому на Трампа сподіватися, м'яко кажучи нетверезо
2 роки роботи коштували під 100млн, та нічого суттєвого не знайшли
Якщо є докази, то надайте ФБР
Гроші на компанію дають американські спонсори та звичайні громадяни
Трамп не міг "пів року знущався з конгресу США щоб не було допомоги взагалі"
тому що він не при владі
закон до середини лютого 2024 знаходився в Сенаті, демократи маючи більшість намагались втиснути все в один закон
коли він поступив в Палату представників, Джонсон (а не Трамп)
- розділив його на окремі частини, щоб було легше голосувати обом партіям
- включив вимогу розробити план перемоги України
- вимогу надати ракети атакамс
- заморожені активи росії спрямувати для України
на це та домовленності - пішло 2 місяці
проте до цього ніхто навіть сказати не міг "перемога" України
зараз це в законі
подивимось чи буде адміністрація виконувати закон
Тому вірити в Залізного Трампушку можна, але віра - штука мінлива, може спрацювати, але скоріш за все ніт...
В інтернеті з'явився аудіозапис на якій чоловік, з голосом, схожим на голос народного депутата від фракції Партії регіонів Нестора Шуфрича, по телефону обговорює з жінкою, голос якої схожий на екс-прем'єра Юлію Тимошенко, ситуацію в Криму і що робити далі.
Зокрема, в розмові співрозмовники обговорюють, що готові самі брати зброю і йти стріляти. Зокрема, жінка з голосом, схожим на Тимошенко, каже: "Я сама зараз готова брати автомат і йти стріляти цього покидьку в лоб .... Треба брати зброю в руки і йти мочити цих кацапів чортових".
На це чоловічий голос, схожий на Нестора Шуфрича, відповів: "Якщо не дай бог виникне військовий конфлікт, я офіцер запасу, і мій старший син офіцер запасу. Ми візьмемо зброю і підемо захищати країну".
Телефонна розмова нібито був записаний 18 березня 2014 в 23:17 за київським часом.