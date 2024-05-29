Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы война началась при его президентстве, - The Washington Post

Экс-президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп во время предвыборной кампании на частном мероприятии заявил, что бомбил бы Москву, в случае нападения РФ на Украину, если бы он был президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, на одном из частных мероприятий Трамп предположил, что, если он был бы президентом, он бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань. Отмечается, что этим Трамп удивил некоторых доноров его предвыборной кампании.

Напомним, Трамп неоднократно делал заявления о прекращении войны в Украине. Так, в начале мая во время выступления перед избирателями в Нью-Джерси снова заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.

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