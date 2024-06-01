Байден отреагировал на решение суда по делу Трампа: Никто не может быть выше закона
Президент США Джо Байден высказался о решении суда присяжных в Нью-Йорке признать экс-главу Белого дома Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловых документов накануне президентских выборов в 2016 году. Он отметил, что приговор суда подтверждает "американский принцип, что никто не может быть выше закона".
Об этом Джо Байден заявил на пресс-конференции, пишет NV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден", - сказал Байден, комментируя судебный вердикт Трампу.
Глава Белого дома также отметил, что экс-президенту были предоставлены все возможности для юридической самозащиты во время рассмотрения его дела.
"Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей, как вы", - сказал американский лидер.
Кроме этого, политик подчеркнул, что присяжные в течение пяти недель недель слушали доказательства и, после тщательного обдумывания, вынесли единогласный вердикт - Трамп виновен по всем 34 пунктам обвинения.
Байден также добавил, что говорить о том, что решение было сфальсифицировано - "опрометчиво и рискованно", а также "безответственно".
"Это опрометчиво и опасно, безответственно для любого говорить, что его решение сфальсифицировано только потому, что не нравится приговор", - заявил президент США.
Напомним, что в четверг, 30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году в обмен на ее молчание.
В пятницу, 31 мая, республиканец пообещал обжаловать судебный вердикт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(список додається)
ти знову виліз вилупок скаженої бєлки
Розділ третій 14-ї поправки до конституції США зазначає, що особи, які "брали участь у заколоті чи повстанні" після складання присяги на вірність конституції, позбавляються права обіймати "будь-яку посаду, цивільну чи військову, у Сполучених Штатах".
Активісти, які домагаються зняття з виборів Трампа за порушення цієї норми, кажуть, що дії тодішнього президента напередодні штурму його прихильниками Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під участь у заколоті. Вони стверджують, що його брехня про те, що демократи вкрали у нього перемогу на президентських виборах 2022 року, підбурювала натовп ультраправих, котрі згодом таки увірвалися в будівлю Конгресу.
причому, що характерно, одностайно !
Судді,
Обвинувачення
Трампа
Навіть присяжні трампа восстали проти нього !!!!
І, прошу паньство, ми маємо за такі пропозиції цілувати Трумпа у... м'які тканини?
По друге, не слухайте що Трамп каже - він флюгер, каже що хочуть чути.
Дивіться що він робить. Втім, це стосується не тільки Трампа, і не тільки політиків.
То що: Трумп та його холопи хіба не саботували навіть ту апріорі недостатню підтримку України адміністрацією Байдена?
Нагадати вам, Герр-З-Довгою-Пам'яттю, чим для нас виявилось це "видатне досягнення" Трумпа, чи саменькі справитесь?
Чи може виніпанімаєтєетадругойе?
а потім вже вирішимо що робить із зухвалими іноземними жебраками
Ваш кандидат скиздил 130 штук из ваших же денег и заткнул ими рот вонючей порно-***#и, которая его обссыкала "золотым дождём" по его же просьбе и тоже за деньги. Вы бы такому чму ещё раз дали бы хоть 1 цент на следующие выборы?
Хотя к кому я обращаюсь? К %% зелёным дегенератам?
І що примітно - одностайно !
Суд присяжних - найчесніший суд
Не раз і не два за багато років читання інформації з США зустрічав фразу американців про присяжних: 12 придурків, дюжина телепнів і тому подібних визначень.
Це що, має якимось незбагненним чином додати рейтингу тому фрікові у самих Штатах? Чи може читачі "Цензора" строєм, з піснею та рівними рядами підуть за него голосувати?
Схоже, учасники згаданого фанклюбу ще далі від об'єктивної дійсності, аніж їхній улюбленець.
І нема на то ради.