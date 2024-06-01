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Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа: Ніхто не може бути вищим за закон

Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа

Президент США Джо Байден висловився про рішення суду присяжних у Нью-Йорку визнати ексочільника Білого дому Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів напередодні президентських виборів у 2016 році. Він зазначив, що вирок суду підтверджує "американський принцип, що ніхто не може бути вищим за закон".

Про це Джо Байден заявив на пресконференції, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений", - сказав Байден, коментуючи судовий вердикт Трампу.

Глава Білого дому також зазначив, що експрезидентові були надані всі можливості для юридичного самозахисту під час розгляду його справи.

"Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", - сказав американський лідер.

Крім цього, політик наголосив, що присяжні впродовж п'яти тижнів тижнів слухали докази та, після ретельного обмірковування, винесли одноголосний вердикт – Трамп винен за всіма 34 пунктами звинувачення.

Байден також додав, що говорити про те, що рішення було сфальсифіковано - це "необачно та ризиковано", а також "безвідповідально".

"Це необачно й небезпечно, безвідповідально для будь-кого говорити, що його рішення сфальсифіковане лише тому, що не подобається вирок", - заявив президент США.

Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році в обмін на її мовчання.

У п'ятницю, 31 травня, республіканець пообіцяв оскаржити судовий вердикт

Читайте також: Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації

Автор: 

Байден Джо (2887) суд (11676) США (22799) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+17
Син Байдена любимая тема рашистов, єто как липецкая фабрика Пороха🤣 благо американци не украинци☝️
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01.06.2024 00:43
+14
а що Хантер? має теж 34 пункти лише за однією справою? та може це в нього суддібних розглядів за один лише штатом як в собаки блох? як же тяжко бути трампістом - у сови вже дупло рветься а глобус тільки почався...
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01.06.2024 00:42
+12
Саме так, ніхто не вищий констітуції
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01.06.2024 00:19
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Саме так, ніхто не вищий констітуції
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01.06.2024 00:19 Відповісти
Ніхто окрім:
(список додається)
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01.06.2024 10:03 Відповісти
Бубо, масти дупу.
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01.06.2024 00:21 Відповісти
та для цього у нього ОПа й існує із дЄрмаком на чолі.
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01.06.2024 09:12 Відповісти
здасьте-пожалуста !

ти знову виліз вилупок скаженої бєлки
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01.06.2024 00:41 Відповісти
а що Хантер? має теж 34 пункти лише за однією справою? та може це в нього суддібних розглядів за один лише штатом як в собаки блох? як же тяжко бути трампістом - у сови вже дупло рветься а глобус тільки почався...
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01.06.2024 00:42 Відповісти
ну значить Трамп лох, раз такий злочинець навіть до суду не прийшов, а взагалі оті ваші казочки я мабуть передам до ФБР і вам пане треба пакувати валізи, бо Байден старший вже цькує своїх псів...
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01.06.2024 04:19 Відповісти
Я не настільки видатна особа щоб на мере ФБР витрачало час. Таких як я - мільйони. А депортувати мене зась вийде, я громадянин.
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01.06.2024 06:22 Відповісти
нічого нічого як там ваш рудий кумир сказав у вас там фашистська держава тож знайдуть на вас управу
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01.06.2024 17:14 Відповісти
А можна детальніше про 34 пункти? Бо я бачу саме цифра викликала найбільше задоволення серед читачів цензора.
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01.06.2024 07:39 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
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01.06.2024 14:23 Відповісти
ну знайдить справу на порталі суду штату Нью-Йорк та ознайомтесь з усіма 34 пунктами за чим справа стала?
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01.06.2024 17:11 Відповісти
Справа в тому, що я знаю про що мова. А ви в екстазі від цифри, але не маєте ніякого уявлення про що та цифра
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01.06.2024 17:29 Відповісти
да мені пох хоч за трьома, хоч за тридцяти трьома да хоч за одним пунктом, якщо руду макаку посадять за грати я буду рад будь якому терміна хоч 4 хоч 20 рокам бо шахрай та злодій має отримати покарання а не прикритя ще на 5 років завдяки президентській посаді
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01.06.2024 18:50 Відповісти
Та мені пох на ваші емоціі та бажання. Рудий-це основне звинувачення від безмозглих коментаторів. Як став президентов-так всі звернули увагу на його зачіску та колір волосся. Що помісячна кількість загиблих під час його президентсва була одиниці і в рази менша ніж при Обамі-то вам теж пох, бо ж він рудий. Вам тільки праска не казала, що він злочинець. Факти про так звані злочини ніхто перевіряти і не думав.
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01.06.2024 21:26 Відповісти
Син Байдена любимая тема рашистов, єто как липецкая фабрика Пороха🤣 благо американци не украинци☝️
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01.06.2024 00:43 Відповісти
До чого тут Хантер? Теж у передвиборчих перегонах приймаєте участь на стороні Трампа чи що? Скільки платить? Чому на українському ресурсі? Тут американських виборців майже немає, якщо що...
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01.06.2024 08:32 Відповісти
Обычный креMлeбoт на зарплате

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01.06.2024 10:42 Відповісти
А до чого тут Трамп?
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01.06.2024 10:54 Відповісти
надолго...?
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01.06.2024 00:29 Відповісти
Діду це - стара гарна Америка
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01.06.2024 00:24 Відповісти
Незалежно від того, чим закінчиться будь-яка з перелічених вище справ, Дональд Трамп все одно зможе балотуватися в президенти. У конституції США містяться всього три вимоги до кандидатів на посаду глави держави: вони повинні бути не молодшими 35 років, народитися на території Сполучених Штатів і прожити там не менше 14 років. Ніде не сказано, що засуджений злочинець не може балотуватися або стати президентом.

Розділ третій 14-ї поправки до конституції США зазначає, що особи, які "брали участь у заколоті чи повстанні" після складання присяги на вірність конституції, позбавляються права обіймати "будь-яку посаду, цивільну чи військову, у Сполучених Штатах".
Активісти, які домагаються зняття з виборів Трампа за порушення цієї норми, кажуть, що дії тодішнього президента напередодні штурму його прихильниками Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під участь у заколоті. Вони стверджують, що його брехня про те, що демократи вкрали у нього перемогу на президентських виборах 2022 року, підбурювала натовп ультраправих, котрі згодом таки увірвалися в будівлю Конгресу.
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01.06.2024 00:40 Відповісти
Президентом США може бути тільки той хто родився в США, тому Шварцнейгер навіть не балотувався, а то кацапстану вже не було😥
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01.06.2024 00:48 Відповісти
Трамп має право на свободу слова, а те, як реагував натовп, не його справа. "Палестина від ріки до моря" можна, а "вкрали перемогу на виборах" не можна? Перше гасло нікого не підбурює? До речі, цього року Капітолій тричі, якщо я не помиляюся, займали борці проти "геноциду в Газі". Хтось із них отримав хоч якийсь термін? А прихильникам Трампа дають по 30 років ув'язнення. "Якщо він переможе". Так називається публікація у журналі Time від 30 квітня 2024 року. Він - це Дональд Трамп. Це перше велике інтерв'ю, яке Трамп дав після трьох з лишком років після перебування поза Білим домом після інавгурації Байдена в січні 2021 року. Серед питань журналіста Трампу було таке: ставлення Трампа до штурму Капітолію 6 січня 2021 року. У відповідь на звинувачення журналіста, що це нібито. він, Трамп організував цей напад, Трамп нагадав, що саме він звернувся тоді до колишнього спікера Конгресу Ненсі Пелоссі та тодішнього мера Вашингтона про направлення 10 тис. бійців нац. гвардії на охорону Капітолію. Але обидва - Пелоссі та мер Вашингтона відмовилися це зробити і заборонили нац. гвардії охороняти Капітолій. Ось як це було насправді.
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01.06.2024 11:06 Відповісти
навіть Майк Пенс, який не підтримав Трампа коли той оголосив що вибори сфальфіковані - навіть Майк Пенс назвав це судилище політичною заказухою
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01.06.2024 00:58 Відповісти
п* здежь вci цi байки про Трампа. Просто демократи фсьо , дасвiданья, пролiтають, як фанера.
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01.06.2024 00:59 Відповісти
американські присяжні так не думають !
причому, що характерно, одностайно !
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01.06.2024 02:06 Відповісти
O yes!Ви ще забули сказати, що вони всі високо освічені особи. Але, виявляється, освіта не в змозі зробити гівнюка порядною людиною
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01.06.2024 07:44 Відповісти
Вони відбиралися трьома сторонами:
Судді,
Обвинувачення
Трампа

Навіть присяжні трампа восстали проти нього !!!!
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01.06.2024 08:24 Відповісти
Не раз і не два за багато років читання інформації з США зустрічав фразу американців про присяжних: 12 придурків, дюжина телепнів і тому подібних визначень.
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01.06.2024 08:31 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся: а чи не Трумп вимагав від України завершення війни ціною відмови від окупованих кацапами територій?..
І, прошу паньство, ми маємо за такі пропозиції цілувати Трумпа у... м'які тканини?
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01.06.2024 02:34 Відповісти
Ні. Це СНН з посиланням агенство ОБС.
По друге, не слухайте що Трамп каже - він флюгер, каже що хочуть чути.
Дивіться що він робить. Втім, це стосується не тільки Трампа, і не тільки політиків.
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01.06.2024 03:26 Відповісти
І що ж він такого видатного зробив? Хіба що саботував чахлу підтримку України адміністрацією Байдена. Виходить, за цю дію треба на нього дро... пардон, молитися?
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01.06.2024 03:44 Відповісти
У вас коротка пам'ять. Трамп зняв ембарго на постачання зброї Україні, яку наклали Обама з Байденом після аннексії росіянами Криму, і дав Україні перші джавеліни та стингери. Трамп провів закон у Конгресі, що Крим належить Україні. І цей закон висів на сайті Білого дому до того дня, коли туди зайшов Байден. Байден відразу наказав прибрати це з сайту. За Трампа путін не наважувався напасти на Україну, бо Трамп пообіцяв йому за це секір башка. Хто повернув 19 українських моряків, захоплених росіянами в полон у Керченській протоці? Причому повернув без обміну, просто пригрозивши путіну, що не зустрінеться з ним? Трамп. Хто наказав знищити "вагнерівців", коли вони поперли на нафтові родовища в Іраку? Трамп.
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01.06.2024 11:17 Відповісти
Читати вмієте чи лише букви знаєте, Герр-З-Довгою-Пам'яттю?
То що: Трумп та його холопи хіба не саботували навіть ту апріорі недостатню підтримку України адміністрацією Байдена?
Нагадати вам, Герр-З-Довгою-Пам'яттю, чим для нас виявилось це "видатне досягнення" Трумпа, чи саменькі справитесь?
Чи може виніпанімаєтєетадругойе?
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01.06.2024 14:12 Відповісти
почекаємо до листопада
а потім вже вирішимо що робить із зухвалими іноземними жебраками
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01.06.2024 05:11 Відповісти
Китайці скажуть США що їм робити і де стояти
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01.06.2024 08:26 Відповісти
Американцы отреагировали относительно ,,голосования,, суда присяжных: рейтинг Трампа повысился.
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01.06.2024 06:46 Відповісти
Поставьте себя на место спонсоров репсов. Кратко решение суда после единогласного вердикта 12 присяжных (а всего рыжее чмо признан виновным по 34 пунктам).

Ваш кандидат скиздил 130 штук из ваших же денег и заткнул ими рот вонючей порно-***#и, которая его обссыкала "золотым дождём" по его же просьбе и тоже за деньги. Вы бы такому чму ещё раз дали бы хоть 1 цент на следующие выборы?

Хотя к кому я обращаюсь? К %% зелёным дегенератам?
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01.06.2024 07:04 Відповісти
Давати гроші за мовчання - не важливо, є склад злочину чи ні - нормальна та законна практика в США. Кожен, хто має гроші, і хто не хоче, щоб йому зіпсували кар'єру чи рейтинг, має повне право відкупитися грошима. Суд визнав, що порноакторка брехала про зґвалтування, Трамп невинний. Далі, Трамп заплатив їй не з донатів на його вибори, а з особистих грошей. Точніше він заплатив адвокату, який розплатився з цією б*. Де тут склад злочину? Трампа хотіли звинуватити навіть у цьому. Що він, мовляв, власними грошима відкупився від безпідставних звинувачень і цим ... вплинув на свою передвиборчу кампанію. Ну не марення? Так що визначення "дегенерат" повертається до тебе бумерангом. Вчись, дурник, грамоті.
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01.06.2024 11:28 Відповісти
Трампон просто кусок говна, и его защитники типа тебя- тем более.
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01.06.2024 13:23 Відповісти
Алан Дершовіц-американський юрист і професор права, відомий своєю роботою в галузі конституційного права США та американського кримінального права.З 1964 по 2013 рік він викладав у Гарвардській школі права, де в 1993 році був призначений професором права. Дершовіц є постійним учасником ЗМІ, політичним коментатором і юридичним аналітиком. " Я ніяк не можу знайти в цій справі злочин... Ця справа залишиться в історіі як найбільше зловживання судовим переслідуванням" https://www.youtube.com/watch?v=USqPl0Yr7dM
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01.06.2024 08:13 Відповісти
А Народ Америки знайшов!
І що примітно - одностайно !

Суд присяжних - найчесніший суд
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01.06.2024 08:29 Відповісти
Брехня! Не раз і не два присяжні виправдовували ТАКИХ злочинців, на яких тавра ніде було ставити. Той же професіональний спортсмен Сімпсон, який вбив свою дружину та її коханця. Вийшов "чистеньким" з залу суду.
Не раз і не два за багато років читання інформації з США зустрічав фразу американців про присяжних: 12 придурків, дюжина телепнів і тому подібних визначень.
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01.06.2024 08:37 Відповісти
підозрюю, що ці "тупі" присяжні, випустили б твою богиню, оскільки й на візку не могла сидіти перед Майданом... Лярва, так марила булавою, що усі нестійкі коаліції, давила своєю проміжністю в угоду молі запоребрикової.
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01.06.2024 09:22 Відповісти
Згадалось https://www.youtube.com/watch?v=grFdU0NJZlA&t=3s А іще згадалось "не читал, но осуждаю." Пані Наталія Міхайловна з інтервю Алана Дершовіца ніц не зрозуміла, але не згодна із думкою одного із найкращих юристів США. Бо ж народ з Манхетена-найчесніший. О Боже, дай їй розум
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01.06.2024 22:48 Відповісти
Чекаємо вищання Трампа, що адміністрація Байдена всіх присяжних підкупила.
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01.06.2024 08:57 Відповісти
Суд у Нью-Йорку по справі Трампа, нічим не відрізняється від печерського. Суддя, чия донька збирає гроші на виборну компанію Байдена, висмоктує з пальця звинувачення, сенс якого ніхто не може зрозуміти, навіть самі присяжні. Байден, який вимагав від Зеленського зняти прокурора Шокіна, котрий відкрив справу проти його синочка Хантера у справі "Буризми", - а якщо не зніме, то не отримає грошей; Байден, який "зберігав", секретні документи Білого дому не в сейфі, як Трамп, а в гаражі у Хантера, розкидані на підлозі; Байден, який в листопаді 2021 року дав путіну зелене світло на вторгнення в Україну; Байден, який зрадив усіх і вся, розповідатиме нам про закон.
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01.06.2024 10:50 Відповісти
...Одного не збагну. Нахіба Фанклюб Рудого Фріка дере собі на пузі майку за того фріка на українському новинному сайті?
Це що, має якимось незбагненним чином додати рейтингу тому фрікові у самих Штатах? Чи може читачі "Цензора" строєм, з піснею та рівними рядами підуть за него голосувати?
Схоже, учасники згаданого фанклюбу ще далі від об'єктивної дійсності, аніж їхній улюбленець.
І нема на то ради.
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01.06.2024 14:20 Відповісти
 
 