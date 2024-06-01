Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа: Ніхто не може бути вищим за закон
Президент США Джо Байден висловився про рішення суду присяжних у Нью-Йорку визнати ексочільника Білого дому Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів напередодні президентських виборів у 2016 році. Він зазначив, що вирок суду підтверджує "американський принцип, що ніхто не може бути вищим за закон".
Про це Джо Байден заявив на пресконференції, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений", - сказав Байден, коментуючи судовий вердикт Трампу.
Глава Білого дому також зазначив, що експрезидентові були надані всі можливості для юридичного самозахисту під час розгляду його справи.
"Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", - сказав американський лідер.
Крім цього, політик наголосив, що присяжні впродовж п'яти тижнів тижнів слухали докази та, після ретельного обмірковування, винесли одноголосний вердикт – Трамп винен за всіма 34 пунктами звинувачення.
Байден також додав, що говорити про те, що рішення було сфальсифіковано - це "необачно та ризиковано", а також "безвідповідально".
"Це необачно й небезпечно, безвідповідально для будь-кого говорити, що його рішення сфальсифіковане лише тому, що не подобається вирок", - заявив президент США.
Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році в обмін на її мовчання.
У п'ятницю, 31 травня, республіканець пообіцяв оскаржити судовий вердикт.
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ти знову виліз вилупок скаженої бєлки
Розділ третій 14-ї поправки до конституції США зазначає, що особи, які "брали участь у заколоті чи повстанні" після складання присяги на вірність конституції, позбавляються права обіймати "будь-яку посаду, цивільну чи військову, у Сполучених Штатах".
Активісти, які домагаються зняття з виборів Трампа за порушення цієї норми, кажуть, що дії тодішнього президента напередодні штурму його прихильниками Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під участь у заколоті. Вони стверджують, що його брехня про те, що демократи вкрали у нього перемогу на президентських виборах 2022 року, підбурювала натовп ультраправих, котрі згодом таки увірвалися в будівлю Конгресу.
причому, що характерно, одностайно !
Судді,
Обвинувачення
Трампа
Навіть присяжні трампа восстали проти нього !!!!
І, прошу паньство, ми маємо за такі пропозиції цілувати Трумпа у... м'які тканини?
По друге, не слухайте що Трамп каже - він флюгер, каже що хочуть чути.
Дивіться що він робить. Втім, це стосується не тільки Трампа, і не тільки політиків.
То що: Трумп та його холопи хіба не саботували навіть ту апріорі недостатню підтримку України адміністрацією Байдена?
Нагадати вам, Герр-З-Довгою-Пам'яттю, чим для нас виявилось це "видатне досягнення" Трумпа, чи саменькі справитесь?
Чи може виніпанімаєтєетадругойе?
а потім вже вирішимо що робить із зухвалими іноземними жебраками
Ваш кандидат скиздил 130 штук из ваших же денег и заткнул ими рот вонючей порно-***#и, которая его обссыкала "золотым дождём" по его же просьбе и тоже за деньги. Вы бы такому чму ещё раз дали бы хоть 1 цент на следующие выборы?
Хотя к кому я обращаюсь? К %% зелёным дегенератам?
І що примітно - одностайно !
Суд присяжних - найчесніший суд
Не раз і не два за багато років читання інформації з США зустрічав фразу американців про присяжних: 12 придурків, дюжина телепнів і тому подібних визначень.
Це що, має якимось незбагненним чином додати рейтингу тому фрікові у самих Штатах? Чи може читачі "Цензора" строєм, з піснею та рівними рядами підуть за него голосувати?
Схоже, учасники згаданого фанклюбу ще далі від об'єктивної дійсності, аніж їхній улюбленець.
І нема на то ради.