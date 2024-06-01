Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа: Ніхто не може бути вищим за закон

Президент США Джо Байден висловився про рішення суду присяжних у Нью-Йорку визнати ексочільника Білого дому Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів напередодні президентських виборів у 2016 році. Він зазначив, що вирок суду підтверджує "американський принцип, що ніхто не може бути вищим за закон".

Про це Джо Байден заявив на пресконференції, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений", - сказав Байден, коментуючи судовий вердикт Трампу.

Глава Білого дому також зазначив, що експрезидентові були надані всі можливості для юридичного самозахисту під час розгляду його справи.

"Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", - сказав американський лідер.

Крім цього, політик наголосив, що присяжні впродовж п'яти тижнів тижнів слухали докази та, після ретельного обмірковування, винесли одноголосний вердикт – Трамп винен за всіма 34 пунктами звинувачення.

Байден також додав, що говорити про те, що рішення було сфальсифіковано - це "необачно та ризиковано", а також "безвідповідально".

"Це необачно й небезпечно, безвідповідально для будь-кого говорити, що його рішення сфальсифіковане лише тому, що не подобається вирок", - заявив президент США.

Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році в обмін на її мовчання.

У п'ятницю, 31 травня, республіканець пообіцяв оскаржити судовий вердикт.

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