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Байден (2858) США (21024) Трамп (4308)

Виборча кампанія Байдена почала офіційно називати Трампа "засудженим злочинцем"

Кампанія Байдена офіційно назвала Трампа засудженим злочинцем

Речник виборчої кампанії чинного американського президента Джо Байдена Аммар Мусса офіційно назвав кандидата у лідери Штатів Дональда Трампа "засудженим злочинцем", оскільки за його каденції рівень тяжкого криміналу у США був значно вищим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"Дональд Трамп - засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття", - заявив Мусса.

Таким чином речник привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа: Ніхто не може бути вищим за закон

Рівень злочинності у США

Згідно з ним, насильницькі злочини значно зменшилися після приходу Байдена до влади, і їхня кількість продовжує скорочуватися. Так, на початку цього року було скоєно на 15% менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а кількість вбивств і зґвалтувань знизилася на 26%.

"Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює", - наголосив речник кампанії чинного президента.

Мусса додав, що американці не можуть дозволити собі ще 4 роки правління Трампа, який намагається позбавити правоохоронні органи коштів і обіцяє помилувати бунтівників, які були жорстокими під час нападу на Капітолій.

Читайте також: Байден і Трамп зустрінуться для дебатів 27 червня і 10 вересня 

Нагадаємо, у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році в обмін на її мовчання.

У п'ятницю, 31 травня, республіканець пообіцяв оскаржити судовий вердикт.

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Топ коментарі
+7
Засуджений злочинець проти деменції .

І це світовий гегемон)))

Ну хоч паржем в світовому масштабі....
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11.06.2024 09:42
+7
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11.06.2024 09:43
+5
Зараз російська пропаганда та агентура кине всі сили відбілювати Трампа, як це робила з Януковичем. Вже по коментарям видно.
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11.06.2024 09:56
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Засуджений злочинець проти деменції .

І це світовий гегемон)))

Ну хоч паржем в світовому масштабі....
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11.06.2024 09:42 Відповісти
Свідок секти трампакса чи проплачена ботяра?
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11.06.2024 11:23 Відповісти
Ні , звичайне інтернет бидло - як і ви ...
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11.06.2024 11:28 Відповісти
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11.06.2024 09:43 Відповісти
намічається цікава тенденція НА ЦЕНЗОРІ , тільки мова доходить на цензорі про ТРАМП-БАЙДЕН -зʼявляються Трмпісти ... Хтось їх помічає в засудженні МАРОДЕРНІ НА БАНКОВІЙ? В обговорені справ внутрішніх корупційних у владі України , заврадництва та зрадників... НЄ вони як тортики. з табакерки влазять ТІЛЬКИ НА ТЕМУ БІДОН СТАРИЙ, а молодий та розумний (ну як наш нетряпкаякась) ТРАПМ - НАДІЯ США
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11.06.2024 10:52 Відповісти
Саме більше брешуть - під час віини - після охоти - під час виборів . Отто фон Бісмарк
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11.06.2024 09:43 Відповісти
Ми не виграємо війну з нинішньою владою

Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.

Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.

.

А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.

Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою
Марина Данилюк-Єрмолаєва

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F
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11.06.2024 10:07 Відповісти
А що демократам залишається, як не обливати Трампа лайном і не звинувачувати його в якихось вигаданих порушеннях??
(Демократи та Байден пролітають на виборах , як фанера)👈
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11.06.2024 09:44 Відповісти
Чому подлякофермерським треба лити ЗЕлений понос на демократів - бо вони зараз при владі й вони зацікавлені в здобутках своєї допомоги Україні !!! Вона відроджують НАТО вони дають Європі шанс навчитися себе захистити від рашизму

А МАРОДЕРНА БЛДота ставить на Тампа - й обливає брудом розпальцовує демократів- ЇМ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ ТО СМЕРТЬ!!!
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11.06.2024 10:11 Відповісти
Я раніше я теж так думав, а зараз вже ні.
Але скоріше за все і ті , і інші грають на одну руку, як роблять шулєри в картах
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11.06.2024 10:14 Відповісти
Добрий і поганий поліцейський... стара і добре ефективна гра
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11.06.2024 10:27 Відповісти
Ваша аналогія нє катіт! Боротьба цих двох партій непримеренна за всю історію їхньої боротьби за владу . ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ демократи дали свої рятівні голоси спікеру від республіканців... Так, Трамп типу дав Джонсону добро прийняти підтримку демокартів ... Але республіканці перелякані ним грали свобїю гру вірну Трампу як ЙОГО партійці у Палаті Так, там страшна гра й дуже небезпечна для США - Парнас у Рашкіна правий.
Прихильники Трампа це дуже темна сила віруючих в культ особи ...
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11.06.2024 10:46 Відповісти
У вас ніколи не виникає питання чому в штатах тільки дві партії і ніхто не мав бажання зробити третю?
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11.06.2024 11:16 Відповісти
https://zn.ua/ukr ГО ЗАХІДНІ СОЮЗНИКИ НАДАЮТЬ УКРАЇНІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ - POLITICO

11 червня, 2024, 10:52

Західні союзники нарешті виконують свої обіцянки, надаючи Києву значну економічну допомогу, зброю та укладаючи безпекові угоди з Україною.

На чолі з Великою Британією дедалі більше союзників України https://zn.ua/ukr/war/13-krajin-u-koalitsiji-derzhav-jaki-dali-dozvil-na-udari-zi-svojeji-zbroji-po-rosiji-spisok.html дозволяють використовувати зброю , яку вони надали Україні, на російській території, що дає Києву потенційну перевагу на полі бою в надії призупинити наступ Росії на Харків. Не менш важливим є той факт, що Україна також набирає обертів в інших напрямках, які можуть дозволити їй захистити свою незалежність, досягти сприятливого результату у війні й розпочати програму відновлення, яка дозволить їй приєднатися до євроатлантичного співтовариства.

Загалом, західні союзники нарешті виконують свою обіцянку підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", надаючи Києву значну економічну допомогу, зброю, укладаючи безпекові угоди та забезпечуючи свободу командування на полі бою. Перспективи України зараз виглядають краще, ніж на початку 2023 року, які, ймовірно, отримають подальший поштовх на Конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Берліні 11-12 червня, https://www.politico.eu/article/ukraine-allies-weapons-country-russia-kyiv-battle-boost-western-support-aid-economy-war/ зазначає Говард Шатц, старший економіст аналітичного центру RAND.

Досі вміла економічна політика України підтримувала макроекономічну та фінансову стабільність у країні, попри наслідки війни. Після падіння на 29,1% у 2022 році економіка України зросла на 5% у 2023 році - швидше, ніж всі інші великі європейські економіки й очікується, що протягом наступних трьох і більше років вона продовжуватиме зростати. Більше того, утримуючи свою економіку на плаву, Україна тепер краще підготовлена до періоду післявоєнної відбудови.

Окрім економічної сфери та нових можливостей щодо використання зброї, підтримка України зросла і в інших сферах. Понад 30 країн світу погодилися провести переговори щодо укладення двосторонніх угод про безпеку з Україною - щонайменше дев'ять з них вже підписано, а переговори з США тривають і зараз.
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11.06.2024 11:22 Відповісти
Щодо підтримки заходу з одніє сторони підтримують обмеженим постачанням озброєння... я не живу казками і бачу як поставили міліон обіцяних снарядів, уже другий до речі... як поставили зброю до контрнаступу і т.д. і як надають Ф16 що Данія уже більшу частину своїх продала Аргентині по проханню штатів...

А паралельно захід і західні компанії в тій же Азії торгує з орками та дає можливість тим тримати рекордний 130 млрд.. військовий бюджет що більше західної допомоги де не тільки військова ...

Та закривання очі на Китай який уже відкрито поставляє оркам військові технології, тому що той промислова площадка з дешевими ресурсами
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11.06.2024 11:35 Відповісти
Після прийняття закона про допомогу, прошйло 1.5місяці
Склади дозволено поповнити на 13+млрд
Залишок PDA 2023 року - 4.2млрд
за 1.5місяці надали 1.6млрд, з яких 1млрд з залишку 4.2млрд
Тобто залишок PDA 2023 року - 3.2млрд
Що зараз заважає передати?

Раніше заважало "не кофмортно", що склади не поповнюються - хоча такої вимоги в законах не існує
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11.06.2024 18:24 Відповісти
а чому в Штатах немає статті у конституції про президента засудженого злочинця або про висування ТАКОГО НА ПРЕЗИДЕНТСТВО? А тому що немає у світі найсправедливіше виписаної демократії... Й зараз усі вони проходять пробу . Велика Британія Єдина , доречі у питанні про Україну для УСЬОГО ПОЛІТІКУМУ
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11.06.2024 11:25 Відповісти
Виділяю ОКРЕМО зі статті в ПОЛІТІКО (видання США про роль Великої Британії)
На чолі з Великою Британією дедалі більше союзників України https://zn.ua/ukr/war/13-krajin-u-koalitsiji-derzhav-jaki-dali-dozvil-na-udari-zi-svojeji-zbroji-po-rosiji-spisok.html дозволяють використовувати зброю ....
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11.06.2024 11:27 Відповісти
Так ви не відповіли на питання чому в такій демократичній країні ніхто не зміг створити ще одну партію за 200 років?
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11.06.2024 11:36 Відповісти
11-25- час моєї відповіді Вам
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11.06.2024 12:58 Відповісти
Деморатам кінець буде: коли після здачі Афгану здадуть ЄС та НАТО ( я навіть не про Україну) !!! А Трампу ще кінець буде . А може правий Парнас - після 20 липня , вироку Трампу може початися в США страшне ,
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11.06.2024 10:30 Відповісти
Та шо ви брешете, ви і до цього не думали, бо у вас нема чім думати.
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11.06.2024 10:49 Відповісти
Брешу , ясна річ.
Наприклад брешу, що Крим в 2014 при демократах (Обамі) забрали, в лютому 2022 року теж при демократах (Байдені) напали на Україну.
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11.06.2024 10:55 Відповісти
І знов поздоровляю вас збрехавши. Я вам кажу шо ви і тоді і зараз не думали та не думаєте бо у вас нема чім думати, а ви мені шось про Крим, Обаму, демократах.
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11.06.2024 11:26 Відповісти
Дякую, я вас теж поздоровляю!!
Ви справжній чемпіон по балабольству .
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11.06.2024 11:31 Відповісти
А по темі нема чого сказати?
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11.06.2024 11:41 Відповісти
По який темі??
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11.06.2024 11:42 Відповісти
Ось бачте, і тут вам нема чім подумати.
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11.06.2024 11:48 Відповісти
Та отож! і я про те, що ви або балабол, або у вас біла горячка???😀
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11.06.2024 11:50 Відповісти
Ви ухиляєтеся від теми заданою мною, що знову доводить те, що вам нема чим думати.
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11.06.2024 11:54 Відповісти
Ви про те що у Трампа був суд??
Та і що з цього?? Фабрикують якись надумани справи про те, що він заплатив якийсь старий шалаві гроші за те, щоб вона про щось не розповідала .
Це взагалі фуфло для лохів((:
Просто демократи в чесному двобої обкакалісь , ось починають діяти, як спрвжні покитьки.
А таки , як ви хавають ЦЕ((:
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11.06.2024 12:17 Відповісти
Кацап, ти проколовся.
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11.06.2024 13:04 Відповісти
кацап твiй батя(:
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11.06.2024 21:29 Відповісти
Не за бабло бабі а за бабло адвокату з коштів виборчого штабу , а задекларовані розтрати як юридичні послуги для штабу ...Про Алькапоне чув?
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11.06.2024 13:46 Відповісти
А ти про Аьпочино чула? А про Алкькатрас?
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11.06.2024 21:33 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
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11.06.2024 13:25 Відповісти
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11.06.2024 10:17 Відповісти
ОЦІЙ ПАРОЧЦІ ПОТРІБЕН ТРАМП!
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11.06.2024 10:19 Відповісти
ЛЕВ ПАРНАС y РАШКИНА: Уголовник и Хантер Байден
https://www.youtube.com/watch?v=6RmatjQ_4Ic&t=4039s
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11.06.2024 10:21 Відповісти
Щось вони в Штатах довго думали, поки таку статтю написали((:
(зєля вже не є президент)
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11.06.2024 10:20 Відповісти
А шо, вироків суду по Трампушці не було?
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11.06.2024 10:47 Відповісти
Де ти тут побачив лайно? Це ж вже факт, оголошений судом.
Повилазило купа трампоботів вилизувати свого рудого виродка-злочинця
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11.06.2024 11:26 Відповісти
У нас є Боневтік,в них буде - Бонесів.
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11.06.2024 09:46 Відповісти
Трамп - це в більшості вольові,авторитарні рішення.Байден - це рішення колективні,обдумані в певних кругах.Америка раз помилилась з Трампом,другий раз такого не буде.В крайньому випадку він до виборів не дотягне по стану здоров"я,яке він стратив з численими курвами,які зараз поз"їзджаються зі всього світу...
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11.06.2024 09:47 Відповісти
Міллі в Конгресі заявив, що був план виходу з афганістану
проте Байден прийняв своє рішення

де тут обдумані та колеткивні рішення?
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11.06.2024 18:17 Відповісти
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11.06.2024 09:49 Відповісти
Зараз російська пропаганда та агентура кине всі сили відбілювати Трампа, як це робила з Януковичем. Вже по коментарям видно.
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11.06.2024 09:56 Відповісти
Трампа не підтримую, але в такі, дебільні маніпуляції та брехню від демократів повірити важко.
Саме бомжі та бандити з Латинської Америки, яких Адміністрація Байдена запустила до країни, посприяли "зниженню рівня злочинності", таку нісенітницю навіть глядачі марахвону не з'їдять.
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11.06.2024 09:58 Відповісти
Це точно.... найбільше що вдарило по рейтингу Байдена це якраз ріст злочинності через навалу латиносів і з ними приходять через кордон не тільки звичайні люди які шукають заробітку але й багато членів банд
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11.06.2024 10:24 Відповісти
Ага. А ще нехай назвуть Трампа ковідним грипозніком, бо саме за його каденції почалася пандемія Ковід-19.
*****, дєтский сад якийсь. Дєтский сад, бо дідусь впав у дєтство. )))
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11.06.2024 16:51 Відповісти
 
 