Виборча кампанія Байдена почала офіційно називати Трампа "засудженим злочинцем"
Речник виборчої кампанії чинного американського президента Джо Байдена Аммар Мусса офіційно назвав кандидата у лідери Штатів Дональда Трампа "засудженим злочинцем", оскільки за його каденції рівень тяжкого криміналу у США був значно вищим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
"Дональд Трамп - засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття", - заявив Мусса.
Таким чином речник привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці.
Рівень злочинності у США
Згідно з ним, насильницькі злочини значно зменшилися після приходу Байдена до влади, і їхня кількість продовжує скорочуватися. Так, на початку цього року було скоєно на 15% менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а кількість вбивств і зґвалтувань знизилася на 26%.
"Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює", - наголосив речник кампанії чинного президента.
Мусса додав, що американці не можуть дозволити собі ще 4 роки правління Трампа, який намагається позбавити правоохоронні органи коштів і обіцяє помилувати бунтівників, які були жорстокими під час нападу на Капітолій.
Нагадаємо, у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році в обмін на її мовчання.
У п'ятницю, 31 травня, республіканець пообіцяв оскаржити судовий вердикт.
Будь ласка, зачекайте...
І це світовий гегемон)))
Ну хоч паржем в світовому масштабі....
Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.
Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.
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А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.
Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою
Марина Данилюк-Єрмолаєва
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F
(Демократи та Байден пролітають на виборах , як фанера)👈
А МАРОДЕРНА БЛДота ставить на Тампа - й обливає брудом розпальцовує демократів- ЇМ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ ТО СМЕРТЬ!!!
Але скоріше за все і ті , і інші грають на одну руку, як роблять шулєри в картах
Прихильники Трампа це дуже темна сила віруючих в культ особи ...
11 червня, 2024, 10:52
Західні союзники нарешті виконують свої обіцянки, надаючи Києву значну економічну допомогу, зброю та укладаючи безпекові угоди з Україною.
На чолі з Великою Британією дедалі більше союзників України https://zn.ua/ukr/war/13-krajin-u-koalitsiji-derzhav-jaki-dali-dozvil-na-udari-zi-svojeji-zbroji-po-rosiji-spisok.html дозволяють використовувати зброю , яку вони надали Україні, на російській території, що дає Києву потенційну перевагу на полі бою в надії призупинити наступ Росії на Харків. Не менш важливим є той факт, що Україна також набирає обертів в інших напрямках, які можуть дозволити їй захистити свою незалежність, досягти сприятливого результату у війні й розпочати програму відновлення, яка дозволить їй приєднатися до євроатлантичного співтовариства.
Загалом, західні союзники нарешті виконують свою обіцянку підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", надаючи Києву значну економічну допомогу, зброю, укладаючи безпекові угоди та забезпечуючи свободу командування на полі бою. Перспективи України зараз виглядають краще, ніж на початку 2023 року, які, ймовірно, отримають подальший поштовх на Конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Берліні 11-12 червня, https://www.politico.eu/article/ukraine-allies-weapons-country-russia-kyiv-battle-boost-western-support-aid-economy-war/ зазначає Говард Шатц, старший економіст аналітичного центру RAND.
Досі вміла економічна політика України підтримувала макроекономічну та фінансову стабільність у країні, попри наслідки війни. Після падіння на 29,1% у 2022 році економіка України зросла на 5% у 2023 році - швидше, ніж всі інші великі європейські економіки й очікується, що протягом наступних трьох і більше років вона продовжуватиме зростати. Більше того, утримуючи свою економіку на плаву, Україна тепер краще підготовлена до періоду післявоєнної відбудови.
Окрім економічної сфери та нових можливостей щодо використання зброї, підтримка України зросла і в інших сферах. Понад 30 країн світу погодилися провести переговори щодо укладення двосторонніх угод про безпеку з Україною - щонайменше дев'ять з них вже підписано, а переговори з США тривають і зараз.
А паралельно захід і західні компанії в тій же Азії торгує з орками та дає можливість тим тримати рекордний 130 млрд.. військовий бюджет що більше західної допомоги де не тільки військова ...
Та закривання очі на Китай який уже відкрито поставляє оркам військові технології, тому що той промислова площадка з дешевими ресурсами
Склади дозволено поповнити на 13+млрд
Залишок PDA 2023 року - 4.2млрд
за 1.5місяці надали 1.6млрд, з яких 1млрд з залишку 4.2млрд
Тобто залишок PDA 2023 року - 3.2млрд
Що зараз заважає передати?
Раніше заважало "не кофмортно", що склади не поповнюються - хоча такої вимоги в законах не існує
На чолі з Великою Британією дедалі більше союзників України https://zn.ua/ukr/war/13-krajin-u-koalitsiji-derzhav-jaki-dali-dozvil-na-udari-zi-svojeji-zbroji-po-rosiji-spisok.html дозволяють використовувати зброю ....
Наприклад брешу, що Крим в 2014 при демократах (Обамі) забрали, в лютому 2022 року теж при демократах (Байдені) напали на Україну.
Ви справжній чемпіон по балабольству .
Та і що з цього?? Фабрикують якись надумани справи про те, що він заплатив якийсь старий шалаві гроші за те, щоб вона про щось не розповідала .
Це взагалі фуфло для лохів((:
Просто демократи в чесному двобої обкакалісь , ось починають діяти, як спрвжні покитьки.
А таки , як ви хавають ЦЕ((:
https://www.youtube.com/watch?v=6RmatjQ_4Ic&t=4039s
(зєля вже не є президент)
Повилазило купа трампоботів вилизувати свого рудого виродка-злочинця
проте Байден прийняв своє рішення
де тут обдумані та колеткивні рішення?
Саме бомжі та бандити з Латинської Америки, яких Адміністрація Байдена запустила до країни, посприяли "зниженню рівня злочинності", таку нісенітницю навіть глядачі марахвону не з'їдять.
*****, дєтский сад якийсь. Дєтский сад, бо дідусь впав у дєтство. )))