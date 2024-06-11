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зброя (7281) США (21024) Азов (752)

"Азов" підтвердив зняття заборони США на поставку зброї бригаді: Підвищить боєздатність та збереже життя

Азов має право отримувати зброю від США

Бригада спецпризначення "Азов" підтвердила, що має право на отримання допомоги від США.

Про це йдеться в заяві "Азову", інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки", - зазначили там.

У бригаді наголосили, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

Нагадаємо, раніше The Wasington Post повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

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Топ коментарі
+9
Вітання героям АЗОВу- хай згине в перемозі України Зевлада Кремлівської шушери на Банковій
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11.06.2024 10:26
+7
Білецький... а де його пахан Аваков ? він в АЗОВі? Гаглішвілі ж він притягнув до України?
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11.06.2024 10:56
+6
Але ми й досі не можемо використовувати американскі турнікети. І США тут ні до чого. Просто хтось із підорасів нормально заробляє на наших аптечках, вкладаючі туди китайські турнікети, які не працюють і вбивають гарантовано на відміну від кулі або уламків
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11.06.2024 10:20
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Але ми й досі не можемо використовувати американскі турнікети. І США тут ні до чого. Просто хтось із підорасів нормально заробляє на наших аптечках, вкладаючі туди китайські турнікети, які не працюють і вбивають гарантовано на відміну від кулі або уламків
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11.06.2024 10:20 Відповісти
Нехай пареможе Національний Корпус та його лідер Білецький. Ось це був би лідер, що воює з порашеею.
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11.06.2024 10:33 Відповісти
Білецький... а де його пахан Аваков ? він в АЗОВі? Гаглішвілі ж він притягнув до України?
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11.06.2024 10:56 Відповісти
Це той лідер, що виводив пацанівна бунти біля ВР проти поганого Пороха та за хорошого ЗЕ? Теж одумався , що ЗЕ з Аваковим то зло?
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11.06.2024 10:59 Відповісти
Твій білецький в Києві невідомо з ким воює.
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11.06.2024 12:00 Відповісти
Цікаво,а як швидко нададуть американську зброю Азову з огляду що її перерозподіл курують з ОПи..?
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11.06.2024 10:23 Відповісти
Вітання героям АЗОВу- хай згине в перемозі України Зевлада Кремлівської шушери на Банковій
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11.06.2024 10:26 Відповісти
Щось бабуся та к розщедрилась... ВЕЛИКА И ВАМ ШАНА!
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11.06.2024 10:35 Відповісти
у бабусі є ОДНЕ ЄДИНЕ питання, як АЗОВ з АВАКОВИМ привели до влади *********?
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11.06.2024 11:08 Відповісти
Пані , це питання до білецького з аваковим , до їх нацкорпусу з назвою Азов , а не до всього Азову
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11.06.2024 12:05 Відповісти
Правада треба уточнення- хлопці Азову з Білецьким та Аваковим... Та й відомі рашисти з темним минулим були з ними , пригріті тим же Аваковим ... Білецький не викисав з Шутера, а поті пощез й Аваков й Шустер , Другий хоч щось лепете ще у Гордона , а ДЕ ЧЕСТЬІМЄЮ ПОДІВСЯ?
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11.06.2024 12:47 Відповісти
Так , саме до них , а не до хлопців які воюють . Друга штурмова, в складі легендарної третьої штурмової Азов , це ті самі хлопці з нацкорпусу , командир Дмитро Кухарчук , які постійно на нулю , відважні козаки -- до них тільки повага !
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11.06.2024 14:03 Відповісти
Бережи Вас Боже та Ваші Янголи-охоронці, воїни, та вдалого вам полювання на москальських тварин.
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11.06.2024 10:45 Відповісти
Вітаємо 🤝🤝🤝🫂🫂🫂
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11.06.2024 10:51 Відповісти
Давно пора було дозволити...
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11.06.2024 11:18 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ! Дайте хлопцям усе і навіть більше!!!
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11.06.2024 11:44 Відповісти
Боже, нарешті! Це гарна новина, вітаю азовців.
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11.06.2024 11:58 Відповісти
 
 