УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9362 відвідувача онлайн
Новини
10 442 19

Паламар стверджує, що воїни "Азову" вибили ворога з позицій у Серебрянському лісі. В ОСУВ "Хортиця" кажуть, що є певні просування Сил оборони на фронті

Серебрянський ліс

Заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ Святослав Паламар стверджує, що воїни бригади вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної.

Про це Паламар написав у фейсбуку після появи відповідної інформації у ЗМІ з посиланням на дані DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Що кажуть в "Азові"?

"Окупанти ВІДСТУПИЛИ у Серебрянському лісництві))))!!! Так пишуть деякі ЗМІ(((. Можна і по людськи написати - ВТРАТИЛИ свої позиції, або Сили Оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим ВІДСТУПИЛИ стоїть. І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення "Азов" щодня, щогодини на протязі місяців вибиває орків?", - зазначив він.

Також читайте: "Азов" підтвердив зняття заборони США на поставку зброї бригаді: Підвищить боєздатність та збереже життя

Що кажуть в ОСУВ "Хортиця"?

Як інформує Ліга, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин своєю чергою заявив, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється.

За словами Волошина, на фронті дійсно є певні просування Сил оборони і вибиття ворога із займаних позицій.

"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів", - сказав він.

Загалом, від додав, що ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що прикордонники уразили два укриття окупантів і склад БК в Серебрянському лісі на Луганщині.

Паламар скрін

Автор: 

ОСУВ Хортиця (393) бойові дії (3880) Азов (778) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
AZOVU Slava !
Slava Ukrains'kiy Nacii !🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
16.06.2024 07:43
+14
на карті Діпстейт ..біля Зеленого та Вовчанська показано,що рашистів відрізано від основних сил.
показати весь коментар
16.06.2024 07:49
+11
Діпстейт багато лажає, але у Вовчанську кацапи вже тиждень як в реальному котлі на території якогось заводу. Міні Азовсталь. Їх ******** джедамами- вчора було відео, пару десятків вже здалися. Збивають дрони які тягають їм БК і воду...
показати весь коментар
16.06.2024 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
AZOVU Slava !
Slava Ukrains'kiy Nacii !🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
16.06.2024 07:43 Відповісти
на карті Діпстейт ..біля Зеленого та Вовчанська показано,що рашистів відрізано від основних сил.
показати весь коментар
16.06.2024 07:49 Відповісти
Діпстейт багато лажає, але у Вовчанську кацапи вже тиждень як в реальному котлі на території якогось заводу. Міні Азовсталь. Їх ******** джедамами- вчора було відео, пару десятків вже здалися. Збивають дрони які тягають їм БК і воду...
показати весь коментар
16.06.2024 08:21 Відповісти
з дронами, як би , у парашників є проблеми
https://x.com/sambendett/status/1801961861287473587?t=2G-3zklwouuisIlZ3DHRcA
показати весь коментар
16.06.2024 09:17 Відповісти
Можно пойти на хитрость. Скинуть им под видом помощи от рашки отравленную воду или БК с *сюрпризом*.
показати весь коментар
16.06.2024 10:45 Відповісти
Кожному кацапу прийде його персональне хутрове звірятко песець
показати весь коментар
16.06.2024 09:32 Відповісти
Куда ты ползёшь, ублюдок! Ну, теперь, все увидели что у тебя внутри - просто, жёлтый жир.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dgxk8z/nsfw_ua_uav_battalion_of_the_47th_mechanized/
показати весь коментар
16.06.2024 08:16 Відповісти
Оу...гут. Але звідки там скільки...так би мовити екскриментів???
показати весь коментар
16.06.2024 08:54 Відповісти
Привіт.
Я колись бачив невдале катапультування з Су-7бму (спарка). Так інструктор залишився у другій кабіні (трохи лице оцарапалось).. Молодий катапультувався, парашют не відкривя і він впав на "колючку". Так жир був жовтий , як у курки.
показати весь коментар
16.06.2024 09:06 Відповісти
А з чого складається кацап?
показати весь коментар
16.06.2024 09:10 Відповісти
Та з гівна, на 99%...
показати весь коментар
16.06.2024 10:57 Відповісти
Смотрю на фото - вот такие теперь "леса" в Украине(((.
показати весь коментар
16.06.2024 09:56 Відповісти
Дякую Азову!!! Хай Бог оберігає усіх наших воїнів!! Ось і результат відміни ембарго на поставки їм американської зброї!!!
показати весь коментар
16.06.2024 10:01 Відповісти
Хай буде правдою!
показати весь коментар
16.06.2024 10:03 Відповісти
Ишь ты как вывернуло кацапа.ВСУ сервировали стол для лисичек и прочей голодной живности по высшему разряду-не надо заморачиваться с броником,формой и прочей чепухой.Сразу-прошу к столу.
показати весь коментар
16.06.2024 10:09 Відповісти
Пошана Героям ! 🇺🇦
показати весь коментар
16.06.2024 10:12 Відповісти
Дякую ГЕРОЯМ. Треба нашим ЗСУ позитивний приклад !
показати весь коментар
16.06.2024 10:51 Відповісти
Дякуємо нашим Захисникам! Слава воінам Азова! Слава ЗСУ! Нехай щастить! 🍀❤️💛💙✌️💪💛
показати весь коментар
16.06.2024 12:21 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukrainy..
показати весь коментар
16.06.2024 14:55 Відповісти
 
 