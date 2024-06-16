Паламар стверджує, що воїни "Азову" вибили ворога з позицій у Серебрянському лісі. В ОСУВ "Хортиця" кажуть, що є певні просування Сил оборони на фронті

Заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ Святослав Паламар стверджує, що воїни бригади вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної.

Про це Паламар написав у фейсбуку після появи відповідної інформації у ЗМІ з посиланням на дані DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Що кажуть в "Азові"?

"Окупанти ВІДСТУПИЛИ у Серебрянському лісництві))))!!! Так пишуть деякі ЗМІ(((. Можна і по людськи написати - ВТРАТИЛИ свої позиції, або Сили Оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим ВІДСТУПИЛИ стоїть. І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення "Азов" щодня, щогодини на протязі місяців вибиває орків?", - зазначив він.

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Що кажуть в ОСУВ "Хортиця"?

Як інформує Ліга, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин своєю чергою заявив, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється.

За словами Волошина, на фронті дійсно є певні просування Сил оборони і вибиття ворога із займаних позицій.

"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів", - сказав він.

Загалом, від додав, що ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що прикордонники уразили два укриття окупантів і склад БК в Серебрянському лісі на Луганщині.