"Азов" о ситуации в Серебрянском лесу: наши воины продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту
После публикации в СМИ информации о том, что оккупанты отступили с некоторых позиций в Серебрянском лесу, в "Азове" призвали журналистов не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".
Как отмечается, 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.
"В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении", - говорится в сообщении.
"Просим СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій", - добавили в "Азове".
Как сообщалось, Паламар утверждает, что воины "Азова" выбили врага с позиций в Серебрянском лесу. В ОСГВ "Хортица" говорят, что есть определенные продвижения Сил обороны на фронте.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что пограничники поразили два укрытия оккупантов и склад БК в Серебрянском лесу на Луганщине.
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