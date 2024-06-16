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Новости Война
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"Азов" о ситуации в Серебрянском лесу: наши воины продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту

Серебрянський ліс

После публикации в СМИ информации о том, что оккупанты отступили с некоторых позиций в Серебрянском лесу, в "Азове" призвали журналистов не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

Как отмечается, 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

"В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении", - говорится в сообщении.

"Просим СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій", - добавили в "Азове".

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Как сообщалось, Паламар утверждает, что воины "Азова" выбили врага с позиций в Серебрянском лесу. В ОСГВ "Хортица" говорят, что есть определенные продвижения Сил обороны на фронте.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что пограничники поразили два укрытия оккупантов и склад БК в Серебрянском лесу на Луганщине.

Автор: 

боевые действия (4131) Азов (795)


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Топ комментарии
+37
Хлопці , Ви Героі , молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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16.06.2024 10:55
+23
Слава Героям!
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16.06.2024 10:57
+12
Вєрнулся с СВО в кацапскіє *****.

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16.06.2024 11:11
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Хлопці , Ви Героі , молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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16.06.2024 10:55 Ответить
Слава Героям!
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16.06.2024 10:57 Ответить
Та який це гей-парад це більше схоже на колгосп "червоний дишель", гей-паради це у Німеччині, США, Нідерландах там хоч є на що подивитися😁. А на рахунок Азова можна сказати одне, ідейна підготовка має значення! І це дуже важливий фактор який багато хто недооцінює. Також знаю що у цьому підрозділі відбуваються зустрічі з українськими істориками які розповідають військовим про ті чи інші події які відбулися в минулому. Якби українці у більшості своїй знали про ті звірства які здійснював радянський союз, царська росія і їх холуї то можливо у нас було б менше бидла яке мріяло про дружбу з кацапами.
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16.06.2024 12:17 Ответить
Вєрнулся с СВО в кацапскіє *****.

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16.06.2024 11:11 Ответить
Не давать им окапываться сзади! Гнать!
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16.06.2024 11:23 Ответить
ну тепер, дєрьмошобла відкриє й проти паламара кримінальне провадження. вона дала приказ на відступ, а він он воно як! ))
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16.06.2024 11:25 Ответить
Чи не можна азовців на керівні посади генштабу і ЗСУ?
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16.06.2024 11:52 Ответить
Одні воюють, інші піаряться на крові тих, хто воює!
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16.06.2024 12:19 Ответить
Зебіли на чолі з Єрмаком-Зеленським! Надайте, врешті, "Азову" необхідне озброєння, техніку та підтримайте артилерією. І тоді ці воїни прорвуться до Кремінної і оточать все рашистське угрупування військ в районі Тернів й обвалять увесь фронт ворога на Сході!
Тоді про свій наступ на Покровськ, Часів Яр і Харків супротивник і думати забуде.
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16.06.2024 12:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2024 21:43 Ответить
 
 