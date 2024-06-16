"Азов" о ситуации в Серебрянском лесу: наши воины продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту

После публикации в СМИ информации о том, что оккупанты отступили с некоторых позиций в Серебрянском лесу, в "Азове" призвали журналистов не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

Как отмечается, 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

"В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении", - говорится в сообщении.

"Просим СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій", - добавили в "Азове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" подтвердил снятие запрета США на поставку оружия бригаде: Повысит боеспособность и сохранит жизнь

Как сообщалось, Паламар утверждает, что воины "Азова" выбили врага с позиций в Серебрянском лесу. В ОСГВ "Хортица" говорят, что есть определенные продвижения Сил обороны на фронте.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что пограничники поразили два укрытия оккупантов и склад БК в Серебрянском лесу на Луганщине.