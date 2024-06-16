Россияне обустроили военный полигон на Луганщине

Между селами Плугатар и Новоспасовка на Беловодщине в Луганской области оккупанты обустроили военный полигон.

Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Беловодщине захватчики обустроили военный полигон. В местности между селами Плугатар и Новоспасовка россияне периодически проводят тренировки личного состава. Местные жители жалуются, что потеряли покой", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ОВА Артем Лысогор, в течение последних недель враг постоянно атакует вблизи освобожденных осенью 2022 года населенных пунктов. Оккупанты бьют по этим селам из всех имеющихся видов вооружения. Оставаться гражданскому населению там крайне опасно.

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Также сообщается, что на Купянском и Лиманском направлениях враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу. 12 атак пока отражены. Ситуация находится под контролем украинских защитников и защитниц.

Кроме того, 69 раз оккупанты били из минометов по Невскому, Макеевке, Стельмаховке, Куземовке. Еще 29 раз они задействовали ствольную артиллерию в районах Стельмаховки, Куземовки и Невского. Шесть раз - реактивную, которой ударили по Куземовке, Невскому, Макеевке.

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Напомним, заместитель командира 12-й бригады специального назначения Азов НГУ Святослав Паламар утверждает, что воины бригады выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу вблизи Кременной.