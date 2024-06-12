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Новости Война
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На ВОТ Луганщины российские захватчики возобновили облавы на мужчин для принудительной мобилизации

Російські загарбники на ТОТ Луганщини

В ряде городов на территории временно оккупированной Луганской области россияне возобновили охоту на мужчин для их принудительной мобилизации в ряды армии РФ.

Об этом информирует глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что открытую охоту военкоматы РФ проводят в Луганске, Первомайске, Брянке и Кадиевке.

"Именно в этих городах население больше всего жалуется на произвол оккупантов", - отметил Лысогор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне на оккупированных территориях снова выселяют из своего жилья украинцев, - Центр национального сопротивления

Кроме того, в ОВА сообщили, что на оккупированной части Херсонщины россияне искали желающих поступить на обучение в Луганскую академию следственного комитета РФ.

"Устроили комплекс проверочных мероприятий, психодиагностическое тестирование, проверяли способности и мотивацию. Мотивированных оказалось немного - рекомендации получили только семь человек", - добавил глава Луганской ОГА.

Автор: 

оккупация (10159) мобилизация (2771) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+11
Фух! Як же ж добре, що у нас такого нема!
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12.06.2024 09:18
+9
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12.06.2024 09:12
+8
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12.06.2024 09:28
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«Облави на чоловіків для примусової мобілізації»... У них, напевно, чоловіки вже побоюються вулицями ходити і більше починають неофіційно працювати. І даю гарантію, що там зробили якийсь воєнізований орган, який тільки викраденням чоловіків на передову і займається

Ось до чого кацапська диктатура військова докотилася і як же дико це звучить для нас і всіх цивілізованих країн
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12.06.2024 09:53 Ответить
ті хто організував цю війну насильно відправляють чоловіків на скотобойню,прикрашаючи все це патріотизмом і високими цілями.
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12.06.2024 09:58 Ответить
З боку кацапів - хто організував
А з нашого боку - хто весь час крав і краде і все просрав з оборони

- Ми тут, того, замість оборони на дорогах крали, тож валіть на передову!
- Ми тут наступ вирішили прикобльно зробити, щоправда, ні хріна не вийшло, тільки юніти поклали та озброєння витратили. Вперед поповнювати на передову!
- Ви не повірите, але ми під Харковом знову розікрали гроші на фортифікаційні споруди та оборону. І знову чомусь кацапи наступають. Ви ще тут, а чому не на передовій? Уперед!
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12.06.2024 10:09 Ответить
так ті що крали й запустили кацапів через чонгар і чорнобиль.без спротиву і побрехеньками про неможливість нападу.путін і зеленський - раби одного хазяїна.
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12.06.2024 11:50 Ответить
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12.06.2024 09:12 Ответить
Це таки тролінг? Не дуже вдалий, якщо чесно.
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12.06.2024 09:19 Ответить
А де там тролінг?...Просто допис Подоляка про паРашку...На ТОТ така сама ситуація...
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12.06.2024 09:23 Ответить
Тролінг в тому, що пункти 1-3 - це вже наші реалії, 4 пункт на підході, і 5 пункт вже теж частково реалізований (випадки є).
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12.06.2024 09:24 Ответить
Отакий Подоляк троляка, виходить...
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12.06.2024 09:26 Ответить
Воно - скотина, а не троляка.
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12.06.2024 09:27 Ответить
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12.06.2024 09:28 Ответить
Вмєняємая структура власті зробить вмєняємую армію, яка знищить Україну за лічені дні.
Хто цього не розуміє, або ідіот, або свідомий зрадник. подоляка не ідіот.
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12.06.2024 09:29 Ответить
Про те і говоримо..
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12.06.2024 09:31 Ответить
Нахіба нам глава Луганської адміністрації ,якщо в нас немає луганщини під контролем ? Плодити чиновників ? Розподілити обовязки серед існуючих чиновників на наших територіях . А його як варіант можна в ЗСУ - і так держслужбовець
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12.06.2024 09:12 Ответить
ну, можна закуповувати автобуси для місцевих автопарків, віддалено ремонтувати дороги, зводити лікарні
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12.06.2024 09:43 Ответить
Хах, ну не хочуть же відставати від території решти України) Луганщина - це Україна)
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12.06.2024 09:13 Ответить
А на ТОТ Квартальщини ЗЕлені загарбники лрганізували облави на чоловіків для примусової мобілізації.

Знайдіть 10 відмінностей.
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12.06.2024 09:14 Ответить
відмінність тільки 1 - в нас воюють за свою країну.
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12.06.2024 09:31 Ответить
А ззовні враження інше. Інакше б звідки такий треш.
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12.06.2024 09:35 Ответить
ззовні нічого не побачиш і не зрозумієш - треба приймати участь
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12.06.2024 09:49 Ответить
Ну як тобі сказати...

У мене знайомого тиждень тому, як скажену тварину, на вулиці відловили. Навіть додому зайти не дали.

Київ, якщо що.
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12.06.2024 09:55 Ответить
Навіть не занурюючись у юридичні нюанси, те, що зараз коять ТЦК - це треш та порушення прав громадян.

Якщо тебе виньтять примусово силою, то якось вже пофігу те, за що тебе посилають воювати.
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12.06.2024 10:04 Ответить
"Якщо тебе виньтять примусово силою, то якось вже пофігу те, за що тебе посилають воювати. "

не пофігу. звичайно, почуття несправедливості і обурення на владу присутні. А за кого ваш знайомий до речі голосував?
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12.06.2024 10:11 Ответить
Не знаю. Судячи з розмов того періоду, за Пороха.
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12.06.2024 21:06 Ответить
тоді співчуваю йому.
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12.06.2024 22:43 Ответить
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12.06.2024 09:41 Ответить
Цікаво які в них методи відлову?
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12.06.2024 09:14 Ответить
Ну пики мобілвзаторам там навряд хтось наважається бити.
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12.06.2024 09:16 Ответить
цікаво одне, люди вірять любому лайну яке відбувається на рашистані чи на ТОТ, воно діє на них як заспокійливе....
Коли тут відосік де тцкуни пакують лбдину то тре пруфи... А там все так як говорять змі...
Самим не смішно? Та й пофакту, навіщо нам кацапстан і що там у них якщо в нас проблем купа? Це нагадує історію з держборгом США і тупими рашиками
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12.06.2024 10:16 Ответить
Фух! Як же ж добре, що у нас такого нема!
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12.06.2024 09:18 Ответить
В интернете есть не одно видео про то, как тцкашники не могут даже остановится на машине например просто воды купить. Хоть один, но обязательно найдется который настырно прорывается к ним в машину. Они уже не выдерживают, и руки выкручивают, и бьют даже, пытаясь отогнать от машины. Но нет! - практически каждому удается ворваться в середину и они вынуждены уезжать с ним. Бывает конечно иногда, что прохожие помогут прогнать хулигана и тцкашники могут спокойно сами себе уехать, но это редко.
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12.06.2024 12:49 Ответить
то облави не для мобілізації, то чисто постановки, для іпсо ролики знімають, видаючи орковських облавщиків за тцк-ашників. й потім в Україну їх, в медіа закидують, неначе це не там, а тут відбувається. аферу розкрито! )))
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12.06.2024 09:40 Ответить
Ну от нахіба нам іх мобілізація? - ми все порішали і переживаєм а як у них
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12.06.2024 09:45 Ответить
Отак то .
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12.06.2024 09:48 Ответить
Місце для коментарів на тему "А чо я? Хай хтось служить!" у різних варіаціях.
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12.06.2024 09:50 Ответить
В нас те саме, тільки під назвою рашка-2
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12.06.2024 10:01 Ответить
І всі вони мабуть у формі ЗСУ і називають себе ТЦК та СП
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12.06.2024 10:12 Ответить
цей вкид вирішили зробити після вчорашньої швидкої в Одесі?
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12.06.2024 10:57 Ответить
Ті жінки, хто бійки на вулицях через повістку здіймають, чи чоловіки, які ножем у спину українського ТЦК-ника бьють, думають, що якщо прийде росія, то чоловіки не підуть у російську армію , бо не хочуть. Чи підуть, бо ніхто питати не буде і відосіки знімати не дасть?
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12.06.2024 12:26 Ответить
 
 