На ВОТ Луганщины российские захватчики возобновили облавы на мужчин для принудительной мобилизации

В ряде городов на территории временно оккупированной Луганской области россияне возобновили охоту на мужчин для их принудительной мобилизации в ряды армии РФ.

Об этом информирует глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что открытую охоту военкоматы РФ проводят в Луганске, Первомайске, Брянке и Кадиевке.

"Именно в этих городах население больше всего жалуется на произвол оккупантов", - отметил Лысогор.

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Кроме того, в ОВА сообщили, что на оккупированной части Херсонщины россияне искали желающих поступить на обучение в Луганскую академию следственного комитета РФ.

"Устроили комплекс проверочных мероприятий, психодиагностическое тестирование, проверяли способности и мотивацию. Мотивированных оказалось немного - рекомендации получили только семь человек", - добавил глава Луганской ОГА.