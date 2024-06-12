На ВОТ Луганщины российские захватчики возобновили облавы на мужчин для принудительной мобилизации
В ряде городов на территории временно оккупированной Луганской области россияне возобновили охоту на мужчин для их принудительной мобилизации в ряды армии РФ.
Об этом информирует глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
В частности, отмечается, что открытую охоту военкоматы РФ проводят в Луганске, Первомайске, Брянке и Кадиевке.
"Именно в этих городах население больше всего жалуется на произвол оккупантов", - отметил Лысогор.
Кроме того, в ОВА сообщили, что на оккупированной части Херсонщины россияне искали желающих поступить на обучение в Луганскую академию следственного комитета РФ.
"Устроили комплекс проверочных мероприятий, психодиагностическое тестирование, проверяли способности и мотивацию. Мотивированных оказалось немного - рекомендации получили только семь человек", - добавил глава Луганской ОГА.
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Ось до чого кацапська диктатура військова докотилася і як же дико це звучить для нас і всіх цивілізованих країн
А з нашого боку - хто весь час крав і краде і все просрав з оборони
- Ми тут, того, замість оборони на дорогах крали, тож валіть на передову!
- Ми тут наступ вирішили прикобльно зробити, щоправда, ні хріна не вийшло, тільки юніти поклали та озброєння витратили. Вперед поповнювати на передову!
- Ви не повірите, але ми під Харковом знову розікрали гроші на фортифікаційні споруди та оборону. І знову чомусь кацапи наступають. Ви ще тут, а чому не на передовій? Уперед!
Хто цього не розуміє, або ідіот, або свідомий зрадник. подоляка не ідіот.
Знайдіть 10 відмінностей.
У мене знайомого тиждень тому, як скажену тварину, на вулиці відловили. Навіть додому зайти не дали.
Київ, якщо що.
Якщо тебе виньтять примусово силою, то якось вже пофігу те, за що тебе посилають воювати.
не пофігу. звичайно, почуття несправедливості і обурення на владу присутні. А за кого ваш знайомий до речі голосував?
Коли тут відосік де тцкуни пакують лбдину то тре пруфи... А там все так як говорять змі...
Самим не смішно? Та й пофакту, навіщо нам кацапстан і що там у них якщо в нас проблем купа? Це нагадує історію з держборгом США і тупими рашиками