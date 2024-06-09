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депортация (663) оккупация (9990) Херсонщина (4386) Центр национального сопротивления (504)

Россияне на оккупированных территориях снова выселяют из своего жилья украинцев, - Центр национального сопротивления

Окупанти на Херсонщині

Местные коллаборационисты под разными предлогами, вроде эвакуации из-за обстрелов, угрозы стихийного бедствия, выселяют из своего жилья украинцев. Также просто пугают мобилизацией или тюрьмой. Такие случаи снова фиксируются на временно оккупированной части Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В освобожденные квартиры или дома местные приспешники оккупационной власти расселяют российских военных. Кстати, это еще одна схема поощрения вступать в ряды армии захватчика - обещания решения жилищных вопросов за счет захваченных территорий и имущества гражданского населения", - говорится в сообщении.

Кроме операции по переселению здесь наблюдается увеличение блок-постов на въезды в населенные пункты оккупированной Херсонщины. Есть случаи, когда враг закрывает въезд в то или иное село или город. Делается это с целью сокрытия своих преступлений и не дать возможность вернуться людям в свои дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину, - Центр нацсопротивления

Напомним, ранее сообщалось. что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях.
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Топ комментарии
+7
Чим наступати, шапіто 95 вже у штурмовиках?
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09.06.2024 12:21
+5
Скоро всі кацапи , які захвачують квартири украінців ,
будуть знищені 😡
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09.06.2024 11:40
+4
Здав майже весь Південь - але 59% українців підтримують саме такі дії презедента України - здав, та хай тепер кацапи там селяться. Красунчик. Давай ше більше ліги сміху - цеж ржачно - кацапи виганяють українців з російских земель.
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09.06.2024 12:39
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Скоро всі кацапи , які захвачують квартири украінців ,
будуть знищені 😡
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09.06.2024 11:40 Ответить
Осінь 47-го. Операція "Запад". За один день кацапи вивезли на Сибір 80 000 жителів Західної України. З них 22 000 дітей до 12-ти років. Асвабадівшуюся жилплощадь зайняли тисячі завезених з русской дєрєвні. Вони зараз "гарацкіє" і ненавидять "мєстних, бєндєрафскіх рагулєй".
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09.06.2024 17:17 Ответить
А ще окупанти й машини збираються конфісковувати і на майно арешт накладати
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09.06.2024 11:52 Ответить
так як в росії достатньо велика кількість населення живе в бараках, то такої ситуації слід було чекати. До то ж ясно, що державна політика росії надалі буде спрямована на заселення окупованих територій по максимуму росіянами, звідси випруть навіть 'малоросів', різними способами, але це точно зроблять.
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09.06.2024 12:10 Ответить
Украине надо наступать и освобождать свои территории.
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09.06.2024 12:14 Ответить
Чим наступати, шапіто 95 вже у штурмовиках?
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09.06.2024 12:21 Ответить
Пані Ольга-ви ж з окрєстностєй Онєжского озера?Що ти можеш знати,тупа курка, про можливості ЗСУ? Ти ж не можеш скласти докупи навіть інформацію на форумі.Тобі жнаписали-Франція передає літаки,наш винищувач вже атакує цілі на кацапії.Та ж тобі треба випорожнитися по кацапських наративах-шапіто,95 Квартал,ракети в асфальт...
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09.06.2024 21:00 Ответить
Нічого нового росіяни не роблять Вона то робила завжди, Крим (вивезли татар привезли росіян), схід України (голодомор, привезли росіян) і то можна продовжувати Денацифікація, русифікація країни
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09.06.2024 12:34 Ответить
Здав майже весь Південь - але 59% українців підтримують саме такі дії презедента України - здав, та хай тепер кацапи там селяться. Красунчик. Давай ше більше ліги сміху - цеж ржачно - кацапи виганяють українців з російских земель.
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09.06.2024 12:39 Ответить
Вкраїнчикам все подобається.
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09.06.2024 15:41 Ответить
Дивно чекати ввід окупантів іншого.
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09.06.2024 14:01 Ответить
 
 