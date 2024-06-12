На ТОТ Луганщини російські загарбники відновили облави на чоловіків для примусової мобілізації
У низці міст на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни поновили полювання на чоловіків для їхньої примусової мобілізації до лав армії РФ.
Про це інформує глава Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, зазначається, що відкрите полювання військкомати РФ проводять у Луганську, Первомайську, Брянці та Кадіївці.
"Саме у цих містах населення найбільше скаржиться на свавілля окупантів", - зауважив Лисогор.
Крім того, в ОВА повідомили, що на окупованій частині Херсонщини росіяни шукали охочих вступити на навчання до Луганської академії слідчого комітету РФ.
"Влаштували комплекс перевіркових заходів, психодіагностичне тестування, перевіряли здібності та мотивацію. Вмотивованих виявилося небагато - рекомендації отримали лише сім осіб", - додав очільник Луганської ОВА.
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Ось до чого кацапська диктатура військова докотилася і як же дико це звучить для нас і всіх цивілізованих країн
А з нашого боку - хто весь час крав і краде і все просрав з оборони
- Ми тут, того, замість оборони на дорогах крали, тож валіть на передову!
- Ми тут наступ вирішили прикобльно зробити, щоправда, ні хріна не вийшло, тільки юніти поклали та озброєння витратили. Вперед поповнювати на передову!
- Ви не повірите, але ми під Харковом знову розікрали гроші на фортифікаційні споруди та оборону. І знову чомусь кацапи наступають. Ви ще тут, а чому не на передовій? Уперед!
Хто цього не розуміє, або ідіот, або свідомий зрадник. подоляка не ідіот.
Знайдіть 10 відмінностей.
У мене знайомого тиждень тому, як скажену тварину, на вулиці відловили. Навіть додому зайти не дали.
Київ, якщо що.
Якщо тебе виньтять примусово силою, то якось вже пофігу те, за що тебе посилають воювати.
не пофігу. звичайно, почуття несправедливості і обурення на владу присутні. А за кого ваш знайомий до речі голосував?
Коли тут відосік де тцкуни пакують лбдину то тре пруфи... А там все так як говорять змі...
Самим не смішно? Та й пофакту, навіщо нам кацапстан і що там у них якщо в нас проблем купа? Це нагадує історію з держборгом США і тупими рашиками