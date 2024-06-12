УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 403 44

На ТОТ Луганщини російські загарбники відновили облави на чоловіків для примусової мобілізації

Російські загарбники на ТОТ Луганщини

У низці міст на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни поновили полювання на чоловіків для їхньої примусової мобілізації до лав армії РФ.

Про це інформує глава Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що відкрите полювання військкомати РФ проводять у Луганську, Первомайську, Брянці та Кадіївці.

"Саме у цих містах населення найбільше скаржиться на свавілля окупантів", - зауважив Лисогор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти планують вивезти на "військовий вишкіл" до РФ понад 2,5 тис. дітей з окупованих територій

Крім того, в ОВА повідомили, що на окупованій частині Херсонщини росіяни шукали охочих вступити на навчання до Луганської академії слідчого комітету РФ.

"Влаштували комплекс перевіркових заходів, психодіагностичне тестування, перевіряли здібності та мотивацію. Вмотивованих виявилося небагато - рекомендації отримали лише сім осіб", - додав очільник Луганської ОВА.

Автор: 

окупація (6717) мобілізація (3070) Луганська область (4882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Фух! Як же ж добре, що у нас такого нема!
показати весь коментар
12.06.2024 09:18
+9
показати весь коментар
12.06.2024 09:12
+8
показати весь коментар
12.06.2024 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Облави на чоловіків для примусової мобілізації»... У них, напевно, чоловіки вже побоюються вулицями ходити і більше починають неофіційно працювати. І даю гарантію, що там зробили якийсь воєнізований орган, який тільки викраденням чоловіків на передову і займається

Ось до чого кацапська диктатура військова докотилася і як же дико це звучить для нас і всіх цивілізованих країн
показати весь коментар
12.06.2024 09:53 Відповісти
ті хто організував цю війну насильно відправляють чоловіків на скотобойню,прикрашаючи все це патріотизмом і високими цілями.
показати весь коментар
12.06.2024 09:58 Відповісти
З боку кацапів - хто організував
А з нашого боку - хто весь час крав і краде і все просрав з оборони

- Ми тут, того, замість оборони на дорогах крали, тож валіть на передову!
- Ми тут наступ вирішили прикобльно зробити, щоправда, ні хріна не вийшло, тільки юніти поклали та озброєння витратили. Вперед поповнювати на передову!
- Ви не повірите, але ми під Харковом знову розікрали гроші на фортифікаційні споруди та оборону. І знову чомусь кацапи наступають. Ви ще тут, а чому не на передовій? Уперед!
показати весь коментар
12.06.2024 10:09 Відповісти
так ті що крали й запустили кацапів через чонгар і чорнобиль.без спротиву і побрехеньками про неможливість нападу.путін і зеленський - раби одного хазяїна.
показати весь коментар
12.06.2024 11:50 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 09:12 Відповісти
Це таки тролінг? Не дуже вдалий, якщо чесно.
показати весь коментар
12.06.2024 09:19 Відповісти
А де там тролінг?...Просто допис Подоляка про паРашку...На ТОТ така сама ситуація...
показати весь коментар
12.06.2024 09:23 Відповісти
Тролінг в тому, що пункти 1-3 - це вже наші реалії, 4 пункт на підході, і 5 пункт вже теж частково реалізований (випадки є).
показати весь коментар
12.06.2024 09:24 Відповісти
Отакий Подоляк троляка, виходить...
показати весь коментар
12.06.2024 09:26 Відповісти
Воно - скотина, а не троляка.
показати весь коментар
12.06.2024 09:27 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 09:28 Відповісти
Вмєняємая структура власті зробить вмєняємую армію, яка знищить Україну за лічені дні.
Хто цього не розуміє, або ідіот, або свідомий зрадник. подоляка не ідіот.
показати весь коментар
12.06.2024 09:29 Відповісти
Про те і говоримо..
показати весь коментар
12.06.2024 09:31 Відповісти
Нахіба нам глава Луганської адміністрації ,якщо в нас немає луганщини під контролем ? Плодити чиновників ? Розподілити обовязки серед існуючих чиновників на наших територіях . А його як варіант можна в ЗСУ - і так держслужбовець
показати весь коментар
12.06.2024 09:12 Відповісти
ну, можна закуповувати автобуси для місцевих автопарків, віддалено ремонтувати дороги, зводити лікарні
показати весь коментар
12.06.2024 09:43 Відповісти
Хах, ну не хочуть же відставати від території решти України) Луганщина - це Україна)
показати весь коментар
12.06.2024 09:13 Відповісти
А на ТОТ Квартальщини ЗЕлені загарбники лрганізували облави на чоловіків для примусової мобілізації.

Знайдіть 10 відмінностей.
показати весь коментар
12.06.2024 09:14 Відповісти
відмінність тільки 1 - в нас воюють за свою країну.
показати весь коментар
12.06.2024 09:31 Відповісти
А ззовні враження інше. Інакше б звідки такий треш.
показати весь коментар
12.06.2024 09:35 Відповісти
ззовні нічого не побачиш і не зрозумієш - треба приймати участь
показати весь коментар
12.06.2024 09:49 Відповісти
Ну як тобі сказати...

У мене знайомого тиждень тому, як скажену тварину, на вулиці відловили. Навіть додому зайти не дали.

Київ, якщо що.
показати весь коментар
12.06.2024 09:55 Відповісти
Навіть не занурюючись у юридичні нюанси, те, що зараз коять ТЦК - це треш та порушення прав громадян.

Якщо тебе виньтять примусово силою, то якось вже пофігу те, за що тебе посилають воювати.
показати весь коментар
12.06.2024 10:04 Відповісти
"Якщо тебе виньтять примусово силою, то якось вже пофігу те, за що тебе посилають воювати. "

не пофігу. звичайно, почуття несправедливості і обурення на владу присутні. А за кого ваш знайомий до речі голосував?
показати весь коментар
12.06.2024 10:11 Відповісти
Не знаю. Судячи з розмов того періоду, за Пороха.
показати весь коментар
12.06.2024 21:06 Відповісти
тоді співчуваю йому.
показати весь коментар
12.06.2024 22:43 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 09:41 Відповісти
Цікаво які в них методи відлову?
показати весь коментар
12.06.2024 09:14 Відповісти
Ну пики мобілвзаторам там навряд хтось наважається бити.
показати весь коментар
12.06.2024 09:16 Відповісти
цікаво одне, люди вірять любому лайну яке відбувається на рашистані чи на ТОТ, воно діє на них як заспокійливе....
Коли тут відосік де тцкуни пакують лбдину то тре пруфи... А там все так як говорять змі...
Самим не смішно? Та й пофакту, навіщо нам кацапстан і що там у них якщо в нас проблем купа? Це нагадує історію з держборгом США і тупими рашиками
показати весь коментар
12.06.2024 10:16 Відповісти
Фух! Як же ж добре, що у нас такого нема!
показати весь коментар
12.06.2024 09:18 Відповісти
В интернете есть не одно видео про то, как тцкашники не могут даже остановится на машине например просто воды купить. Хоть один, но обязательно найдется который настырно прорывается к ним в машину. Они уже не выдерживают, и руки выкручивают, и бьют даже, пытаясь отогнать от машины. Но нет! - практически каждому удается ворваться в середину и они вынуждены уезжать с ним. Бывает конечно иногда, что прохожие помогут прогнать хулигана и тцкашники могут спокойно сами себе уехать, но это редко.
показати весь коментар
12.06.2024 12:49 Відповісти
то облави не для мобілізації, то чисто постановки, для іпсо ролики знімають, видаючи орковських облавщиків за тцк-ашників. й потім в Україну їх, в медіа закидують, неначе це не там, а тут відбувається. аферу розкрито! )))
показати весь коментар
12.06.2024 09:40 Відповісти
Ну от нахіба нам іх мобілізація? - ми все порішали і переживаєм а як у них
показати весь коментар
12.06.2024 09:45 Відповісти
Отак то .
показати весь коментар
12.06.2024 09:48 Відповісти
Місце для коментарів на тему "А чо я? Хай хтось служить!" у різних варіаціях.
показати весь коментар
12.06.2024 09:50 Відповісти
В нас те саме, тільки під назвою рашка-2
показати весь коментар
12.06.2024 10:01 Відповісти
І всі вони мабуть у формі ЗСУ і називають себе ТЦК та СП
показати весь коментар
12.06.2024 10:12 Відповісти
цей вкид вирішили зробити після вчорашньої швидкої в Одесі?
показати весь коментар
12.06.2024 10:57 Відповісти
Ті жінки, хто бійки на вулицях через повістку здіймають, чи чоловіки, які ножем у спину українського ТЦК-ника бьють, думають, що якщо прийде росія, то чоловіки не підуть у російську армію , бо не хочуть. Чи підуть, бо ніхто питати не буде і відосіки знімати не дасть?
показати весь коментар
12.06.2024 12:26 Відповісти
 
 