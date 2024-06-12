На ТОТ Луганщини російські загарбники відновили облави на чоловіків для примусової мобілізації

У низці міст на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни поновили полювання на чоловіків для їхньої примусової мобілізації до лав армії РФ.

Про це інформує глава Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що відкрите полювання військкомати РФ проводять у Луганську, Первомайську, Брянці та Кадіївці.

"Саме у цих містах населення найбільше скаржиться на свавілля окупантів", - зауважив Лисогор.

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Крім того, в ОВА повідомили, що на окупованій частині Херсонщини росіяни шукали охочих вступити на навчання до Луганської академії слідчого комітету РФ.

"Влаштували комплекс перевіркових заходів, психодіагностичне тестування, перевіряли здібності та мотивацію. Вмотивованих виявилося небагато - рекомендації отримали лише сім осіб", - додав очільник Луганської ОВА.