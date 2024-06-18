Враг пытается продвинуться в микрорайон Новый в Часовом Яре, идет бой, - Генштаб
За прошедшие сутки, 17 июня, на фронте произошло 136 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, 49 авиационных ударов (в частности сбросил 65 КАБов), совершил более 3000 обстрелов, 71 из них - из реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Удары по врагу
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения личного состава и вооружений и военной техники противника.
Обстановка с начала суток
С начала этих суток, 18 июня, по всей линии фронта уже состоялись 33 боевых столкновения. Российский агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб, задействовал 20 дронов-камикадзе, совершил около 600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.
За вчерашние сутки на Харьковском направлении захватчики потеряли 168 человек живой силы, из них 55 - безвозвратно. Уничтожен один российский танк, одна боевая бронированная машина и два автомобиля. Повреждены еще один танк, артиллерийская система и автомобиль. Поражено 16 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.
На Купянском направлении с начала суток происходят четыре боевых столкновения, в частности вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Ситуация под контролем наших защитников.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении две атаки противника вблизи населенных пунктов Макеевка и Терны были безуспешными. Еще два боя продолжаются в районе Грековки.
"На Северском направлении с начала суток горячее всего - здесь уже произошло девять боестолкновений. В частности, успешно отражены восемь попыток оккупантов продвинуться вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. В районе населенного пункта Выемка боевое столкновение продолжается", - говорится в сообщении.
На Краматорском направлении противник не прекращает попыток продвинуться к микрорайону Новый города Часов Яр, где в настоящее время происходит бой.
"Напряженная ситуация на Покровском направлении, где российский агрессор пытается вклиниться в нашу оборону Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Из семи боевых столкновений в этот день четыре отбиты украинскими защитниками, три - еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины", - добавляют в Генштабе.
По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 318 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожена боевая бронированная машина, четыре пушки и четыре авто противника.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении наши защитники дали отпор одному штурмовому действию россиян - вблизи населенного пункта Новодаровка. Бой возле Урожайного продолжается.
На Ореховском направлении неудачей завершилась атака российских захватчиков в районе Новоданиловки.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Командование Вооруженных Сил Украины знает о планах противника и принимает все необходимые меры для их срыва и стабилизации обстановки.
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