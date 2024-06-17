С начала суток враг 32 раза пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

В течение текущих суток по состоянию на 16:00 произошло 79 боевых столкновений. Ситуация почти вдоль всей линии соприкосновения является динамичной. Российские оккупанты основные усилия концентрируют на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на Севере

Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничье Черниговской и Сумской областей. Артобстрелам подверглись Гремяч, Марчихина-Буда, Толстодубово, Леонивка и Волфино.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении в настоящее время учтено пять боестолкновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска и Липцев - идут боевые действия. Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери.

На Купянском направлении по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две - продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

Жесткие бои идут на Лиманском направлении. По состоянию на сейчас, в районах Торского, Тернов и Макеевки произошло семь боевых столкновений. Возле последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами. Еще две вражеские атаки продолжаются возле Грековки. Наши воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.

На Краматорском направлении враг провел четыре атаки неподалеку Григорьевки, Клещиевки и Нового. Две из них продолжаются. Возле микрорайона Новый захватчики поддерживали свои действия авиаударом - били НАРами.

Читайте также: В районе Волчанска произошло 4 боестолкновения, у Красногоровки бой, - Генштаб

Не уменьшается натиск оккупантов на Покровском направлении. Противник уже 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгеновки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются. Российские террористы для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию - как бомбардировочную, так и штурмовую. В настоящее время нанесли всего 6 авиаударов.

Враг за сегодня нарастил до девяти количество атак на Кураховском направлении. Шесть отражено нашими защитниками. У Красногоровки оккупанты продолжают давить - идут бои в трех локациях

На Времевском направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного. Сейчас украинские воины отражают две из указанных атак.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Смотрите также: "Привиди Києва" работают: Олещук показал боевую работу украинских летчиков. ВИДЕО