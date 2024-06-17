"Привиди Києва" работают: Олещук показал боевую работу украинских летчиков. ВИДЕО
Пилоты Воздушных Сил выполняют опасные задачи, включая уничтожение вражеских целей в небе.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал видео боевой работы летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", информирует Цензор.НЕТ.
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Гарно що НЕ показали ті кріпові запуски НАРів.
У русні є.
Ніхто за тридцять років не подумав над розробкою власної бойової авіації.
А тепер пізно. Спеціалістів немає, виробничої бази немає.
Одна надія - на Захід.
В чому сила русні? В живучості. Вони в тих ямах серед лайна і трупів - як щури. Не труяться, не мерзнуть, нічим не шоковані. Тільки фізично знищити можна.
Ви думаєте, чому ІДІЛ цілій Коаліції треба було так довго довбати, поки не знищили?
Дивно ж, правда: з одного боку - танки, літаки, артилерія, ракети. З іншого - автомати, пікапи, шахіди з поясами.
Тому що європейцю для війни достобіса всього треба, інакше не комільфо.
ІДІЛовцю ж достатньо трохи їжі в наплічнику, автомата в руках та Аллаха в голові. Й смерть за істінную вєру - як головна щаслива подія у житті.
Так, "русскій мір" ніколи не вмів нічого нормального для людей робити.
Задля вбивства і приниження людей - тут у нього аналоговнєт.
Що поробиш.
AR-15 має функцію зміни напрямку викиду гільз, для людей з ведучою лівою рукою.
На жодній руснявій зброї нічого подібного немає. Якщо шульга - або перевчайся, або лови пикою гільзи.
Фахівцям зрозуміло, що витрати десятків років та трильйонів доларів на проектування та виробництво винищувачів 4 генерації були помилкою. Тому, з урахуванням бойового досвіду, та розвитку технології, партнери України прийшли до необхідності розробки та серійного виробництва винищувачів 5-ї генерації та БПЛА.
Про це добре і аргументовано розповідається за цим посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=7O3OgM1XQQU&ab_channel=MarkSolonin
Для України, майбутнього члена коаліції, мабуть доцільно орієнтуватися на озброєння ПС літаками F-16/F-35 та БПЛА. Більш актуальними для нас мабуть є розробка та виробництво різноманітних уніфікованих компонент систем озброєння під платформи F-16/F-35 та ударних БПЛА Насамперед - далекобійних ракет "повітря-повітря" та "повітря-поверхня".