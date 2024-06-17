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"Привиди Києва" работают: Олещук показал боевую работу украинских летчиков. ВИДЕО

Пилоты Воздушных Сил выполняют опасные задачи, включая уничтожение вражеских целей в небе.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал видео боевой работы летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, - Олещук

Автор: 

Воздушные силы (2336) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+11
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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17.06.2024 17:26
+5
Треба-то треба, але своїх немає.
У русні є.
Ніхто за тридцять років не подумав над розробкою власної бойової авіації.
А тепер пізно. Спеціалістів немає, виробничої бази немає.
Одна надія - на Захід.
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17.06.2024 17:25
+4
Пуски ракет. Зараз авіація рідко влаштовує дуелі на автоматичних гарматах.
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17.06.2024 17:23
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красиво. але де там бойова робота?
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17.06.2024 17:09 Ответить
ну... запуск Ракет та скид КАБа було видно на відео.
Гарно що НЕ показали ті кріпові запуски НАРів.
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17.06.2024 17:16 Ответить
Пуски ракет. Зараз авіація рідко влаштовує дуелі на автоматичних гарматах.
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17.06.2024 17:23 Ответить
40 бригаде ПС ЗСУ респект. Вот кто бы вспомнил о 204 бригаде ПС ЗСУ...
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17.06.2024 17:14 Ответить
hlopcam treba inshi litaki
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17.06.2024 17:22 Ответить
Треба-то треба, але своїх немає.
У русні є.
Ніхто за тридцять років не подумав над розробкою власної бойової авіації.
А тепер пізно. Спеціалістів немає, виробничої бази немає.
Одна надія - на Захід.
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17.06.2024 17:25 Ответить
divujus na cei kokpit - pilot sidit jak v saraje s nepotribom....jak mozļivo na cem vojuvati - nerozumiju
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17.06.2024 17:27 Ответить
Комфорт на війні - справа другорядна, а часто і шкідлива.
В чому сила русні? В живучості. Вони в тих ямах серед лайна і трупів - як щури. Не труяться, не мерзнуть, нічим не шоковані. Тільки фізично знищити можна.
Ви думаєте, чому ІДІЛ цілій Коаліції треба було так довго довбати, поки не знищили?
Дивно ж, правда: з одного боку - танки, літаки, артилерія, ракети. З іншого - автомати, пікапи, шахіди з поясами.
Тому що європейцю для війни достобіса всього треба, інакше не комільфо.
ІДІЛовцю ж достатньо трохи їжі в наплічнику, автомата в руках та Аллаха в голові. Й смерть за істінную вєру - як головна щаслива подія у житті.
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17.06.2024 17:32 Ответить
Коран й молитовний килимок..
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17.06.2024 17:39 Ответить
У африканських пастухів є всього три речі: дерев'яна миска, циновка і автомат Калашникова.
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17.06.2024 17:40 Ответить
То Ви про мурсі?
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17.06.2024 19:09 Ответить
Так, саме про них.
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18.06.2024 07:48 Ответить
mozlivo vi pravi - ale "komfort" jak na mene ce - kondicioner (na primer) a kokpit 20 veka mae vygļadati priblizno tak :

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17.06.2024 17:43 Ответить
Це про функціональність.
Так, "русскій мір" ніколи не вмів нічого нормального для людей робити.
Задля вбивства і приниження людей - тут у нього аналоговнєт.
Що поробиш.
AR-15 має функцію зміни напрямку викиду гільз, для людей з ведучою лівою рукою.
На жодній руснявій зброї нічого подібного немає. Якщо шульга - або перевчайся, або лови пикою гільзи.
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17.06.2024 17:48 Ответить
Не кожна країна "потягне" розробку та виробництво ******** бойової пілотованої авіації.
Фахівцям зрозуміло, що витрати десятків років та трильйонів доларів на проектування та виробництво винищувачів 4 генерації були помилкою. Тому, з урахуванням бойового досвіду, та розвитку технології, партнери України прийшли до необхідності розробки та серійного виробництва винищувачів 5-ї генерації та БПЛА.
Про це добре і аргументовано розповідається за цим посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=7O3OgM1XQQU&ab_channel=MarkSolonin
Для України, майбутнього члена коаліції, мабуть доцільно орієнтуватися на озброєння ПС літаками F-16/F-35 та БПЛА. Більш актуальними для нас мабуть є розробка та виробництво різноманітних уніфікованих компонент систем озброєння під платформи F-16/F-35 та ударних БПЛА Насамперед - далекобійних ракет "повітря-повітря" та "повітря-поверхня".
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17.06.2024 18:33 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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17.06.2024 17:26 Ответить
Хай Бог вам допомагає, хлопці!!!
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17.06.2024 18:36 Ответить
 
 