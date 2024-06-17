В районе Волчанска произошло 4 боестолкновения, у Красногоровки бой, - Генштаб
Самая большая активность оккупантов сегодня наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 52.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь в настоящее время произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамичная. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации. Сбросил на город две управляемые авиабомбы. Еще тремя КАБами российские террористы ударили по району Липцы и одной - неподалеку Захаровки. Авиаудары враг наносит из воздушного пространства Российской Федерации, со стороны Белгорода и Шебекино.
На Купянском направлении по состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще одна - продолжается. Бои имели место возле Песчаного, Грековки и Макеевки. Захватчики несут потери, данные уточняются.
Обстановка на Востоке
На Северском направлении с начала суток враг пытается прорвать нашу оборону в районах Иванодарьевки и Роздоловки, где в настоящее время идут бои. Атака возле села Выемка отбита.
"На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности наступательных действий. Концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Евгеновки, где в настоящее время продолжаются боевые столкновения в восьми локациях. Всего на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак", - говорится в сводке.
На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки зафиксировано пять противостояний. У последнего населенного пункта одно - еще продолжается.
Обстановка на Юге
По данным Генштаба, на Времевском направлении захватчики пытались безуспешно штурмовать наши позиции возле Старомайорского.
На Приднепровском направлении враг один раз атаковал украинских защитников на левом берегу Днепра, успеха не имел.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
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