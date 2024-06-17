В районе Волчанска произошло 4 боестолкновения, у Красногоровки бой, - Генштаб

Самая большая активность оккупантов сегодня наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 52.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь в настоящее время произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамичная. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации. Сбросил на город две управляемые авиабомбы. Еще тремя КАБами российские террористы ударили по району Липцы и одной - неподалеку Захаровки. Авиаудары враг наносит из воздушного пространства Российской Федерации, со стороны Белгорода и Шебекино.

На Купянском направлении по состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще одна - продолжается. Бои имели место возле Песчаного, Грековки и Макеевки. Захватчики несут потери, данные уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок, - Сырский

Обстановка на Востоке

На Северском направлении с начала суток враг пытается прорвать нашу оборону в районах Иванодарьевки и Роздоловки, где в настоящее время идут бои. Атака возле села Выемка отбита.

"На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности наступательных действий. Концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Евгеновки, где в настоящее время продолжаются боевые столкновения в восьми локациях. Всего на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак", - говорится в сводке.

На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки зафиксировано пять противостояний. У последнего населенного пункта одно - еще продолжается.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Времевском направлении захватчики пытались безуспешно штурмовать наши позиции возле Старомайорского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, - Генштаб

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал украинских защитников на левом берегу Днепра, успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.