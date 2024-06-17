Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, - Генштаб
За прошедшие сутки, 16 июня, на фронте в Украине произошло 123 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 3 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 66 КАБов), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения личного состава противника.
Обстановка с начала суток
По данным Генштаба, с начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. Захватчики совершили 27 ударов дронами-камикадзе и более 500 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются.
По уточненной информации, на данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля и единицу спецтехники агрессора. Кроме того, поражено 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами.
На Купянском направлении происходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируемая.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении враг активно атакует в районах Грековки, Макеевки и Торского. В целом продолжается семь боестолкновений. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.
Два вражеских штурма украинских позиций продолжаются неподалеку Выемки и Раздоловки на Северском направлении.
На Краматорском направлении с начала суток уже произошло два безуспешных для оккупантов боевых столкновения вблизи Клещиевки.
"За сегодня на Покровском направлении враг совершил 14 попыток вытеснить с позиций наших защитников. Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последней враг наиболее активен", - говорится в сводке.
Вчера на Покровском направлении, по уточненной информации, враг понес существенные потери: 321 оккупант убит и ранен, наши воины уничтожили и повредили по одной боевой бронированной машине. Также поражено пять блиндажей оккупантов.
На Кураховском направлении противник пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Четыре атаки захватчиков украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм возле Красногоровки.
По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, уничтожена вражеская станция РЭБ.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении агрессор безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Работино и Малой Токмачки.
На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.
"Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции. Кое-где проводят активные действия. Так, в частности, в Донецкой области украинские воины захватили вражеский танк и взяли в плен несколько российских оккупантов", - резюмируют в Генштабе.
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