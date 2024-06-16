Вблизи Волчанска идет бой, - Генштаб

С начала суток, 16 июня, российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском и Северском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общее количество боевых столкновений увеличилось до 51. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Обстрелы территории Украины

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей снова подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории Российской федерации. Так, с направления Козино (РФ) нанесен удар по Катериновке, из Елизаветовки (РФ) по Степному, из Горожанки (РФ) по селу Середина-Буда.

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Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода агрессор нанес два удара двумя КАБами по Липцам. За сегодня на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отбита, еще один бой - продолжается.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Берестового.

Обстановка на Востоке

Дважды безуспешно пытался атаковать наши позиции российский агрессор в районах Макеевки и Невского на Лиманском направлении. Потерь позиций не допущено.

Продолжают наращивать активность вражеские войска вблизи Верхнекаменского и Раздоловки на Северском направлении. С начала суток наши защитники отбили уже пять вражеских штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении не имели успеха штурмовые действия противника западнее Ивановского.

"Не оставляет намерения противник продавить нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 19 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. В настоящее время наши защитники отбили 17 вражеских атак, еще две продолжаются", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Водяного. Наши защитники на данном участке отбили две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении авиация российских оккупационных войск нанесла два удара пятьюдесятью четырьмя НАРами в районе Старомайорского.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Крынков.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.