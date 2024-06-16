Враг безуспешно атаковал в районе Волчанска, продолжается бой у Красногоровки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 15 июня 2024 года, на фронте в Украине произошло 118 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

В общем, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением восьми ракет, 47 авиационных ударов (в частности, сбросил 66 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 102 из них - из реактивных систем залпового огня.

Стоит отметить, что с начала июня российские оккупанты уже применили по нашим военным объектам и гражданской инфраструктуре более 1050 управляемых авиационных бомб.

Обстановка с начала суток

По данным Генштаба, с начала этих суток уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики почти 500 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожено одну ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Обстановка на Востоке

Также не имел успеха штурм захватчиков на Лиманском направлении. Потерь позиций не допущено.

"На Северском направлении враг проявляет активность. Здесь с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Вблизи Раздоловки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздоловки активность врага сохраняется - еще три боевых столкновения продолжаются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сегодня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 18 попыток прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского. Девять атак отражены подразделениями Сил обороны, еще столько же - продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов вблизи Парасковиевки, еще один бой продолжается возле Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны, враг успеха не имеет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло 91 боевое столкновение, 33 из них - на Покровском направлении, из которых 8 еще продолжаются,- Генштаб

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожено одну ББМ и три автомобиля.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении семь попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Также неудачу потерпели два штурмовых действия российских оккупантов вблизи Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении.

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На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений.