Враг безуспешно атаковал в районе Волчанска, продолжается бой у Красногоровки, - Генштаб
За прошедшие сутки, 15 июня 2024 года, на фронте в Украине произошло 118 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
В общем, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением восьми ракет, 47 авиационных ударов (в частности, сбросил 66 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 102 из них - из реактивных систем залпового огня.
Стоит отметить, что с начала июня российские оккупанты уже применили по нашим военным объектам и гражданской инфраструктуре более 1050 управляемых авиационных бомб.
Обстановка с начала суток
По данным Генштаба, с начала этих суток уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики почти 500 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска.
По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожено одну ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.
Обстановка на Востоке
Также не имел успеха штурм захватчиков на Лиманском направлении. Потерь позиций не допущено.
"На Северском направлении враг проявляет активность. Здесь с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Вблизи Раздоловки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздоловки активность врага сохраняется - еще три боевых столкновения продолжаются", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за сегодня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 18 попыток прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского. Девять атак отражены подразделениями Сил обороны, еще столько же - продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.
На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов вблизи Парасковиевки, еще один бой продолжается возле Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны, враг успеха не имеет.
По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожено одну ББМ и три автомобиля.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении семь попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
Также неудачу потерпели два штурмовых действия российских оккупантов вблизи Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении.
На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений.
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