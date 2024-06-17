Враг значительно нарастил усилия на Покровском направлении. Количество боестолкновений возросло до 40, - Генштаб

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В настоящее время произошло 104 боевых столкновения. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением трех ракет и 38 авиационных ударов с применением 53 КАБов, задействовали 428 дронов-камикадзе. Также враг совершил почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовые действия агрессора отражены нашими защитниками. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 122 оккупанта погибшими и ранеными, поражено 31 укрытие личного состава врага и склад боеприпасов.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово. Две атаки врага успешно отбиты, продолжаются боевые столкновения возле Синьковки и Степной Новоселовки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики при поддержке авиации 10 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Ситуация напряженная. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.

На Сиверском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Девять штурмовых действий в районе Верхнекаменского и Раздолевки отражены подразделениями Сил обороны.

Трижды агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Ивановского и Андреевки на Краматорском направлении. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Покровском направлении враг значительно нарастил усилия. Количество боестолкновений возросло до 40, что является наибольшим показателем с начала июня. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БПЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) российские захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского. 32 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на указанном направлении.

Предварительные потери агрессора составили более 190 оккупантов убитыми и ранеными. Поражено пять вражеских блиндажей.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боестолкновений. Четыре атаки в районах Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки успешно отбиты украинскими воинами. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где продолжаются бои.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении в течение дня оккупанты при поддержке авиации осуществили 11 попыток потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Водяного, Урожайного и Старомайорского. Десять атак завершились неудачей для российских захватчиков, продолжается бой в районе Водяного. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях семь штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Удары по врагу

В течение суток Силы обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава противника.

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