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Новости Видео Война
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Силы обороны уничтожают РСЗО "Град", из которого оккупанты планировали осуществить обстрел украинских позиций. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки Донецкой территориальной обороны Muramasa уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град".

Воины говорят, что боевая машина с полным пакетом реактивных ракет выехала на огневую позицию из захваченного оккупантами Авдеевского коксохимического завода, чтобы осуществить обстрел украинских позиций, передает Цензор.НЕТ.

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уничтожение (7030) Авдеевка (2444) РСЗО (197)


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А де ж "пасмертный залп в никуда"? Один дим!
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16.06.2024 17:04 Ответить
йося їм вже й білєти на концерта виписав, якось незручно вийшло.
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16.06.2024 18:36 Ответить
Так он вроде заряженный? А где большая детонация??
Ну все равно приятно. Видео красивое
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16.06.2024 17:14 Ответить
Москаль запустив димовуху
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16.06.2024 17:32 Ответить
Трошки промазав
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16.06.2024 17:40 Ответить
першому дрону сітка завадила.
а другий взагалі не знайшов ціль. московити стали на узбіччя включили реб і оператор дрону вже не зміг знайти куди бити. мухи на екрані завадили розпізнати ціль.
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16.06.2024 18:00 Ответить
Якийсь довпойоб ще пальне підвіз подумав що він по дорозі заглох.
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16.06.2024 18:34 Ответить
Працювати на випередження... Тільки ТАК
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16.06.2024 21:48 Ответить
 
 