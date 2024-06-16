Силы обороны уничтожают РСЗО "Град", из которого оккупанты планировали осуществить обстрел украинских позиций. ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки Донецкой территориальной обороны Muramasa уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град".
Воины говорят, что боевая машина с полным пакетом реактивных ракет выехала на огневую позицию из захваченного оккупантами Авдеевского коксохимического завода, чтобы осуществить обстрел украинских позиций, передает Цензор.НЕТ.
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Ну все равно приятно. Видео красивое
а другий взагалі не знайшов ціль. московити стали на узбіччя включили реб і оператор дрону вже не зміг знайти куди бити. мухи на екрані завадили розпізнати ціль.