На юге за сутки уничтожены 93 оккупанта и 16 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 93 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 93 человека.
Также россияне потеряли 16 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 3 пушки;
- 3 миномета;
- 2 единицы автобронетехники;
- 1 БпЛА "Орлан";
- 2 станции радиоэлектронной борьбы;
- 5 лодок.
Кроме того, украинские защитники уничтожили пункты хранения боеснабжения, место запуска БпЛА и 3 наблюдательных пункта.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели с 9 по 16 июня 2024 года армия РФ потеряла около 7750 человек личного состава и 1244 единицы вооружения и военной техники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
liviu soimu
показать весь комментарий16.06.2024 11:16 Ответить Мне нравится 0
Gregory Mihelson
показать весь комментарий16.06.2024 13:32 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль