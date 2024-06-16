РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11344 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
452 2

На юге за сутки уничтожены 93 оккупанта и 16 единиц вооружения и военной техники россиян

Втрати армії РФ на півдні

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 93 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 93 человека.

Также россияне потеряли 16 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 пушки;
  • 3 миномета;
  • 2 единицы автобронетехники;
  • 1 БпЛА "Орлан";
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы;
  • 5 лодок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ 6 раз штурмовали позиции Сил обороны на левобережье Днепра

Кроме того, украинские защитники уничтожили пункты хранения боеснабжения, место запуска БпЛА и 3 наблюдательных пункта.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели с 9 по 16 июня 2024 года армия РФ потеряла около 7750 человек личного состава и 1244 единицы вооружения и военной техники.

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3598) уничтожение (7023) Силы обороны юга (324)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Няф Няфию на крейсер мацква!
показать весь комментарий
16.06.2024 11:16 Ответить
На Півдні це де, конкретно? В Маріуполі, в Мелітополі, в Бердянську, в Скадовську???
показать весь комментарий
16.06.2024 13:32 Ответить
 
 