На юге за сутки уничтожены 93 оккупанта и 16 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 93 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 93 человека.

Также россияне потеряли 16 единиц вооружения и военной техники, в частности:

3 пушки;

3 миномета;

2 единицы автобронетехники;

1 БпЛА "Орлан";

2 станции радиоэлектронной борьбы;

5 лодок.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили пункты хранения боеснабжения, место запуска БпЛА и 3 наблюдательных пункта.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели с 9 по 16 июня 2024 года армия РФ потеряла около 7750 человек личного состава и 1244 единицы вооружения и военной техники.