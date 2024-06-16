РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11344 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
930 5

За неделю ликвидировано 7750 оккупантов и уничтожено 1244 единицы вооружения и военной техники.. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 9 по 16 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 7750 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 87 танков;
  • 138 боевых бронированных машин;
  • 320 артиллерийских систем;
  • 7 РСЗО;
  • 17 установок ППО;
  • 405 единиц автотехники;
  • 72 единицы спецтехники.

Также читайте: 96 воздушных целей уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск

Втрати армії РФ 9-16 червня

Также украинские защитники уничтожили 2 самолета, 19 ракет и 177 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 526 310 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3598) уничтожение (7023) Павлюк Александр (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
16.06.2024 10:32 Ответить
Та їм вже нічого не допоможе, всі готові вмерти за сцаря...
показать весь комментарий
16.06.2024 10:45 Ответить
сцарю і самому недовго залишилось
показать весь комментарий
16.06.2024 10:56 Ответить
Та нехай його вже чорти вхоплять якнайшвидше!
показать весь комментарий
16.06.2024 12:18 Ответить
У кремлівського упиря істерика від того , що не вдається покласти
на коліна всю Украіну , а хочеться 🙁
Щоб він здох , бо це єдиний реальний варіант ,
який скоро з ним станеться!!
показать весь комментарий
16.06.2024 11:10 Ответить
 
 