За неделю ликвидировано 7750 оккупантов и уничтожено 1244 единицы вооружения и военной техники.. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 9 по 16 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 7750 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

87 танков;

138 боевых бронированных машин;

320 артиллерийских систем;

7 РСЗО;

17 установок ППО;

405 единиц автотехники;

72 единицы спецтехники.

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Также украинские защитники уничтожили 2 самолета, 19 ракет и 177 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 526 310 российских оккупантов.