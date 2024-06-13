96 воздушных целей уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск
Подразделения Сухопутных войск с 6 по 13 июня уничтожили 96 воздушных целей россиян.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение недели с 6 по 13 июня ПВО Сухопутных войск уничтожила 96 средств воздушной разведки и нападения противника.
Среди них:
- БпЛА "Shahed-131/136" - 19 ед;
- разведывательный БпЛА "Zala" - 20 ед;
- разведывательный БпЛА "Supercam" - 5 ед;
- разведывательный и ударный БпЛА "Ланцет" - 28 ед;
- разведывательный БпЛА "Орлан-10" - 17 ед;
- ударный БпЛА "Привет-82" - 4 ед;
- БпЛА неопределенного типа - 3 ед.
"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Павлюк.
Напомним, в течение мая подразделения Сухопутных войск уничтожили 218 воздушных целей оккупантов.
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