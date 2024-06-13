96 воздушных целей уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск

Подразделения Сухопутных войск с 6 по 13 июня уничтожили 96 воздушных целей россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение недели с 6 по 13 июня ПВО Сухопутных войск уничтожила 96 средств воздушной разведки и нападения противника.

Среди них:

БпЛА "Shahed-131/136" - 19 ед;

разведывательный БпЛА "Zala" - 20 ед;

разведывательный БпЛА "Supercam" - 5 ед;

разведывательный и ударный БпЛА "Ланцет" - 28 ед;

разведывательный БпЛА "Орлан-10" - 17 ед;

ударный БпЛА "Привет-82" - 4 ед;

БпЛА неопределенного типа - 3 ед.

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"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Павлюк.

Напомним, в течение мая подразделения Сухопутных войск уничтожили 218 воздушных целей оккупантов.