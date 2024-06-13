Во время "Рамштайна" обсудят вопросы усиления ПВО Украины и работу "коалиции дронов", - Остин
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" будут рассмотрены возможности усиления противовоздушной обороны Украины и "коалиции дронов" в поддержку Украины.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Как ранее сообщалось, заседание "Рамштайн" проходит в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО. Согласно обнародованной программе мероприятий, 13 июня также состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Контактная группа по вопросам обороны Украины, так называемый формат "Рамштайн", объединяет около 50 стран для координации усилий по поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии.
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Randall Flag #387882
показать весь комментарий13.06.2024 13:20 Ответить Мне нравится 0
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