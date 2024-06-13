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Новости Рамштайн
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Во время "Рамштайна" обсудят вопросы усиления ПВО Украины и работу "коалиции дронов", - Остин

Ллойд Остін та Рустем Умєров на Рамштайні

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" будут рассмотрены возможности усиления противовоздушной обороны Украины и "коалиции дронов" в поддержку Украины.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как ранее сообщалось, заседание "Рамштайн" проходит в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО. Согласно обнародованной программе мероприятий, 13 июня также состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Контактная группа по вопросам обороны Украины, так называемый формат "Рамштайн", объединяет около 50 стран для координации усилий по поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии.

Также читайте: Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн"

Автор: 

ПВО (2771) дроны (3969) Остин Ллойд (420) Рамштайн (147)


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Знов оголосять позавчорашні новини (про три петріоти) і нагадають, скільки вони грошей витратили.
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13.06.2024 13:20 Ответить
 
 