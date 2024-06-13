Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн"
Аргентина присоединилась к 23-му заседанию Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
Об этом во время заседания сказал глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я рад приветствовать Аргентину как нового члена. Министр Петри (министр обороны Аргентины Луис Петри. - Ред.), я рад видеть вас с нами", - сказал он.
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а по серьозному реально гарно, бо цей латінський обізянник реально відвязався і забув хто є Дядько Сем