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Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн"

Аргентина приєдналась до формату Рамштайн

Аргентина присоединилась к 23-му заседанию Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Об этом во время заседания сказал глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рад приветствовать Аргентину как нового члена. Министр Петри (министр обороны Аргентины Луис Петри. - Ред.), я рад видеть вас с нами", - сказал он.

Также читайте: Аргентина и Франция обсуждают поставки Украине штурмовиков Super Etendard, - СМИ

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Аргентина (117) Остин Ллойд (420) Рамштайн (147)


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це непогано, обіцяли передати нам пьять нелітаючих Міраж-2000

а по серьозному реально гарно, бо цей латінський обізянник реально відвязався і забув хто є Дядько Сем
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13.06.2024 12:42 Ответить
Ні, Super Etendard, які зараз знаходяться у неробочому стані через ембарго, яке запровадила Велика Британія. Це штурмовики які ще топили кораблі ще в Фолклендській війні.
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13.06.2024 17:53 Ответить
Великий Рамштайн набагато краще Саміту Миру, перефразовуючи класиків, Хочеш Миру то влаштовуй Великий Рамштайн
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13.06.2024 12:54 Ответить
Окрім Аргентини нам у друзі потрібне ще Чилі. Хай бразільські обізяни в білих штанях залишаються з кацапньою.
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13.06.2024 13:03 Ответить
окремо для ОПи, висилатимуть із біло порошковим начинням для простроченого віслюка?
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13.06.2024 13:26 Ответить
Думаю Мілею після зустрічі з Ля Пен в Мадриді хтось пояснив ситуацію реальну.Думаю інвестиції які Аргентина могла втратити зіграли свою роль.
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13.06.2024 13:30 Ответить
Аргентина це сильно.
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13.06.2024 14:29 Ответить
Щось у джунглях здохло.
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14.06.2024 00:21 Ответить
 
 