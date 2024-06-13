Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн"

Аргентина присоединилась к 23-му заседанию Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Об этом во время заседания сказал глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рад приветствовать Аргентину как нового члена. Министр Петри (министр обороны Аргентины Луис Петри. - Ред.), я рад видеть вас с нами", - сказал он.

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