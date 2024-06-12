Аргентина и Франция обсуждают поставки Украине штурмовиков Super Etendard, - СМИ
Аргентина ведет переговоры с Францией о передаче Украине штурмовых самолетов Super Etendard. Речь идет об отправке 5 таких боевых самолетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Infobae.
Как отмечается, самолеты Super Etendard были выведены из эксплуатации из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны.
"Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия, и канцлер Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага, который также предусматривает участие Соединенных Штатов и НАТО, - говорится в материале.
Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, которые позволяют катапультировать сиденье пилота в случае чрезвычайной ситуации.
Издание пишет, что Аргентина не имеет доступа к этим картриджам из-за эмбарго, введенного Великобританией, и с тех пор как самолеты прибыли в Аргентину, "они никогда не могли быть использованы".
Ожидается, что Франция отремонтирует их и затем передаст Украине.
Что известно о штурмовике Super Etendard?
Самолет Super Etendard - французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Разработан на базе самолета "Этандар" IVM. Совершил первый полет 28 октября 1974 года. Построено 85 самолетов.
Поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько из них недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет стал очень популярным во время Фолклендской войны.
В ВМС Франции самолеты этого типа снимаются с вооружения, их планируется полностью заменить многоцелевыми истребителями Dassault Rafale.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЛЮБА техніка працює до ПЕРШОЇ поломки... Далі її ремонтують
Друже ти звідки? З Папуа?
Не святі горшки ліплять...
Вовка боятися - в ліс не ходити...
Тай інші Українські Народні приказки незабуваємо...
Пилотов в Украине достаточно для любой модели...
https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_%C3%89tendard_IV
Замість пілота - зв'язок з оператором.
3000 кг вибухівки на дальність 1800 км.