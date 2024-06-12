РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10546 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
8 917 46

Аргентина и Франция обсуждают поставки Украине штурмовиков Super Etendard, - СМИ

Штурмовик Super Etendard може отримати Україна від Аргентини

Аргентина ведет переговоры с Францией о передаче Украине штурмовых самолетов Super Etendard. Речь идет об отправке 5 таких боевых самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Infobae.

Как отмечается, самолеты Super Etendard были выведены из эксплуатации из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны.

"Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия, и канцлер Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага, который также предусматривает участие Соединенных Штатов и НАТО, - говорится в материале.

Также читайте: Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune

Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, которые позволяют катапультировать сиденье пилота в случае чрезвычайной ситуации.

Издание пишет, что Аргентина не имеет доступа к этим картриджам из-за эмбарго, введенного Великобританией, и с тех пор как самолеты прибыли в Аргентину, "они никогда не могли быть использованы".

Ожидается, что Франция отремонтирует их и затем передаст Украине.

Читайте также: Украина купила у Франции вторую систему противовоздушной обороны

Что известно о штурмовике Super Etendard?

Самолет Super Etendard - французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Разработан на базе самолета "Этандар" IVM. Совершил первый полет 28 октября 1974 года. Построено 85 самолетов.

Поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько из них недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет стал очень популярным во время Фолклендской войны.

Штурмовик Super Etendard

В ВМС Франции самолеты этого типа снимаются с вооружения, их планируется полностью заменить многоцелевыми истребителями Dassault Rafale.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция отчиталась, какое оружие передала Украине с начала года. Там есть обещанные авиабомбы AASM

Автор: 

Аргентина (117) самолет (3593) Франция (3520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
І що дасть ці 5 штук ще однієї марки літаків? тільки додасть головного болю обслуговуючим технікам?
показать весь комментарий
12.06.2024 12:13
+8
Та давайте вже Ланкастери, ну шо ви там мнетеся - певне їх по музеям можна ще добряче назбирати, не те шо оці ваші супер-рідкісні Ф-16, які десь гниють в США сотнями.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:15
+8
Еврейский шум похожий на работу.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все це може помножитись на 0 ,поки владу захопив агент "Козир" і агент "Буратіно".
показать весь комментарий
12.06.2024 12:12 Ответить
Враховуючи, який "зоопарк" планується по літаках, то це "одноразові" борти.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:14 Ответить
Пропонуєш не брати? А гонорово відмовитися від дружньої руки допомоги Аргентини?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:14 Ответить
Та ні, брати треба, просто це не надовго, до першої поломки.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:22 Ответить
"до першої поломки" - і що це значить по-твоему, мистер очевидність?
ЛЮБА техніка працює до ПЕРШОЇ поломки... Далі її ремонтують
Друже ти звідки? З Папуа?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:26 Ответить
Тобто для 5-и літаків буде передана ремонтна база, інструмент, запчастини, навчений технічний персонал? І все це буде розгорнуто?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:29 Ответить
Нехай передають - а народ підтягнеться...
Не святі горшки ліплять...
Вовка боятися - в ліс не ходити...
Тай інші Українські Народні приказки незабуваємо...
показать весь комментарий
12.06.2024 13:41 Ответить
Сколько у нас там осталось пилотов - каждому по своей модели!
показать весь комментарий
12.06.2024 13:47 Ответить
Тебе в Италии виднее сколько в Италии осталось пилотов...
Пилотов в Украине достаточно для любой модели...
показать весь комментарий
12.06.2024 13:50 Ответить
Пропоную не брати, бо це одноразовий літаючий гроб для наших пілотів. Такий самий, як міг-21, 23, вони, доречі, теж ще у когось досі літають, ну то й що?
показать весь комментарий
12.06.2024 14:33 Ответить
І що дасть ці 5 штук ще однієї марки літаків? тільки додасть головного болю обслуговуючим технікам?
показать весь комментарий
12.06.2024 12:13 Ответить
Нє, ухилятна Шешеню із дружиною будуть катати
показать весь комментарий
12.06.2024 12:41 Ответить
Це ти Алекс ухилянт. Ховаєшься тут.) Відвертаєш від себе увагу)
показать весь комментарий
12.06.2024 14:01 Ответить
геморою буде не тільки технікам - палубні літаки специфічно заходять на посадку і для експлуатації з суші їм потрібне буде спеціальне навігаційне обладнання на аеродромі. Хіба що посадку, після єдиного взльоту, для них не плануватимуть
показать весь комментарий
12.06.2024 13:07 Ответить
А хто вам сказав шо на суші вона так само сідають як на палубу карієра - а навігаційне обладнання потрібне через те шо карієр постійно в русі а злітна смуга на землі нікуди не рухається. Такшо ви надрукували шось не те - зовсім не те.
показать весь комментарий
12.06.2024 16:59 Ответить
Це носії Exocet. Ну тих, якими був втоплений HMS Sheffield. До речі, з таких же літаків.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:45 Ответить
Новенькі, тільки 42 роки пройшло з тих пір..
показать весь комментарий
12.06.2024 17:31 Ответить
Типу Су-24 новіші.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:28 Ответить
Та давайте вже Ланкастери, ну шо ви там мнетеся - певне їх по музеям можна ще добряче назбирати, не те шо оці ваші супер-рідкісні Ф-16, які десь гниють в США сотнями.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:15 Ответить
Ці літаки створені не в 1974. Перший політ 1956, прийняли на озброєння в 1962... 1974 - це поява конкретно цієї модифікації. Краще вже тоді в поляків чи хорватів Су-22 просити - вони новіші, швидші і в нас хоч знають, як їх обслуговувати.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_%C3%89tendard_IV
показать весь комментарий
12.06.2024 12:20 Ответить
Аеродинамічна схема характерна для 50-х.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:38 Ответить
Дуже схожий на "Фантом"
показать весь комментарий
12.06.2024 13:33 Ответить
The aircraft is an advanced development of the https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_%C3%89tendard_IV Étendard IVM , which it replaced. The Super Étendard first flew in October 1974 and entered French service in June 1978. French Super Étendards have served in several conflicts such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War Kosovo war , the https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_%282001%E2%80%93present%29 war in Afghanistan and the https://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya military intervention in Libya . - wikipedia
показать весь комментарий
12.06.2024 12:46 Ответить
Правильно - модернізація моделі Etendard IV, створеної в 1956 році. Літак, по суті, один і той же...
показать весь комментарий
12.06.2024 12:51 Ответить
Еврейский шум похожий на работу.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:23 Ответить
Хіба з пілотами тут на всі обіцяні F-16 їх немає.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:25 Ответить
Але їх зберегли, а не розбарахолил
показать весь комментарий
12.06.2024 12:27 Ответить
Одноразовий літак для одноразового пілота...
показать весь комментарий
12.06.2024 12:31 Ответить
нам для боротьби з безпілотниками і Me109 з Спітфаєрами підійде наразі.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:35 Ответить
Що заважає беспілотники збивати Міг 29, або су-27?
показать весь комментарий
12.06.2024 14:02 Ответить
заважає відсутність достатньої кількості МіГ-29 та СУ-27 , кількість яких й так стрімко скорочується після приходу сирка .
показать весь комментарий
12.06.2024 14:22 Ответить
Їх більше ,чим ви можете собі уявити. Більше, чим нам Ф-16 дадуть.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:31 Ответить
Виступав маййор авіації ЗСУ, казав, що літаків стало більше, чим було до 2022. Багато відновили, плюс партнери півсотні Мігів передали, які поповнили запас запчастин, а деякі ще в доброму льтному стані, літають.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:39 Ответить
А у німців не завалялось десяток Юнкерсів -87?
показать весь комментарий
12.06.2024 12:35 Ответить
Це варіант "позітівного кейсу" аргентинського Зе для аргентинських "корисних хом'ячків".Популізм і нічого більше.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:36 Ответить
Навіть старий добрий "Ішак" з залами і шахедами буде норм
показать весь комментарий
12.06.2024 12:37 Ответить
Дуже дорбе. Якщо може боротися із шахедами і крилатими ракетами- супер! Дякуємо!
показать весь комментарий
12.06.2024 12:43 Ответить
Їх можна використовувати як крилаті ракети.
Замість пілота - зв'язок з оператором.
3000 кг вибухівки на дальність 1800 км.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:46 Ответить
Аргентина??? Не вірю. Там прорашисти усюди у владі.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:05 Ответить
Під кожний літак треба мати навченних конкретно під нього пілотів та техніків, а ще чималий склад запчастин та спецобладнання. Заради 5 літаків- шкурка вичинки не варта, тим більше - літак доволі застарілий.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:12 Ответить
"жидівський гешефт"-заробити на чім би то не було, навіть на сорочці покійника
показать весь комментарий
12.06.2024 13:38 Ответить
Тільки тебе, росіянина тут не вистачало із шізофренічними коментами
показать весь комментарий
12.06.2024 13:51 Ответить
"замполіт" ,воно і не дивно , що Ти стаєш в "позу захисника" ярих ворогів України,котрих на сьогодні в Неньці більше,як в базрної суки блохів...
показать весь комментарий
12.06.2024 13:57 Ответить
Проблема не у літаках, ми повинні бути вдячні за будь-яку допомогу, проблема у керуванні країною повними бездарями, які не мають ні розуму, ні стратегії..., воно не здатне ні на що окрім брехні і крадівництва...
показать весь комментарий
12.06.2024 13:51 Ответить
Ці " пташки" на " Екзосет"-и були заточені? Крім таки Наш?))))
показать весь комментарий
12.06.2024 14:55 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 15:52 Ответить
 
 