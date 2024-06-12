Аргентина и Франция обсуждают поставки Украине штурмовиков Super Etendard, - СМИ

Аргентина ведет переговоры с Францией о передаче Украине штурмовых самолетов Super Etendard. Речь идет об отправке 5 таких боевых самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Infobae.

Как отмечается, самолеты Super Etendard были выведены из эксплуатации из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны.

"Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия, и канцлер Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага, который также предусматривает участие Соединенных Штатов и НАТО, - говорится в материале.

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Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, которые позволяют катапультировать сиденье пилота в случае чрезвычайной ситуации.

Издание пишет, что Аргентина не имеет доступа к этим картриджам из-за эмбарго, введенного Великобританией, и с тех пор как самолеты прибыли в Аргентину, "они никогда не могли быть использованы".

Ожидается, что Франция отремонтирует их и затем передаст Украине.

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Что известно о штурмовике Super Etendard?

Самолет Super Etendard - французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Разработан на базе самолета "Этандар" IVM. Совершил первый полет 28 октября 1974 года. Построено 85 самолетов.

Поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько из них недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет стал очень популярным во время Фолклендской войны.

В ВМС Франции самолеты этого типа снимаются с вооружения, их планируется полностью заменить многоцелевыми истребителями Dassault Rafale.

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