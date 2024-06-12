Аргентина і Франція обговорюють постачання Україні штурмовиків Super Etendard, - ЗМІ

Аргентина веде переговори з Францією щодо передачі Україні штурмових літаків Super Etendard. Ідеться про відправку 5 таких бойових літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Infobae.

Як зазначається, літаки Super Etendard були виведені з експлуатації через ембарго, запроваджене Великою Британією проти Аргентини внаслідок Фолклендської війни.

"Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди, і канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь Сполучених Штатів і НАТО, - йдеться у матеріалі.

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П'ять винищувачів зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Видання пише, що Аргентина не має доступу до цих картриджів через ембарго, запроваджене Великою Британією, і відколи літаки прибули до Аргентини, "вони ніколи не могли бути використані".

Очікується, що Франція відремонтує їх і потім передасть Україні.

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Що відомо про штурмовик Super Etendard?

Літак Super Etendard - французький надзвуковий палубний штурмовик. Розроблено на базі літака "Етандар" IVM. Здійснив перший політ 28 жовтня 1974 року. Збудовано 85 літаків.

Поставлявся на експорт в Аргентину, кілька з них недовгий час експлуатувалися ВПС Іраку. Літак став дуже популярним під час Фолклендської війни.

У ВМС Франції літаки цього типу знімаються з озброєння, їх планується повністю замінити багатоцільовими винищувачами Dassault Rafale.

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