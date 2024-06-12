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Аргентина і Франція обговорюють постачання Україні штурмовиків Super Etendard, - ЗМІ

Штурмовик Super Etendard може отримати Україна від Аргентини

Аргентина веде переговори з Францією щодо передачі Україні штурмових літаків Super Etendard. Ідеться про відправку 5 таких бойових літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Infobae.

Як зазначається, літаки Super Etendard були виведені з експлуатації через ембарго, запроваджене Великою Британією проти Аргентини внаслідок Фолклендської війни.

"Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди, і канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь Сполучених Штатів і НАТО, - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція, ймовірно, зможе передати Україні від 6 до 12 літаків Mirage 2000, - La Tribune

П'ять винищувачів зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Видання пише, що Аргентина не має доступу до цих картриджів через ембарго, запроваджене Великою Британією, і відколи літаки прибули до Аргентини, "вони ніколи не могли бути використані".

Очікується, що Франція відремонтує їх і потім передасть Україні.

Читайте також: Повітряні сили про французькі літаки Mirage 2000: Дуже сучасні, але F-16 є пріоритетом

Що відомо про штурмовик Super Etendard?

Літак Super Etendard - французький надзвуковий палубний штурмовик. Розроблено на базі літака "Етандар" IVM. Здійснив перший політ 28 жовтня 1974 року. Збудовано 85 літаків.

Поставлявся на експорт в Аргентину, кілька з них недовгий час експлуатувалися ВПС Іраку. Літак став дуже популярним під час Фолклендської війни.

Штурмовик Super Etendard

У ВМС Франції літаки цього типу знімаються з озброєння, їх планується повністю замінити багатоцільовими винищувачами Dassault Rafale.

Також читайте: Зеленський про винищувачі Gripen для України: Якщо їх нададуть після F-16, то отримати їх зможемо за рік або більше

Автор: 

Аргентина (131) літак (2908) Франція (3076)


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Топ коментарі
+15
І що дасть ці 5 штук ще однієї марки літаків? тільки додасть головного болю обслуговуючим технікам?
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12.06.2024 12:13
+8
Та давайте вже Ланкастери, ну шо ви там мнетеся - певне їх по музеям можна ще добряче назбирати, не те шо оці ваші супер-рідкісні Ф-16, які десь гниють в США сотнями.
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12.06.2024 12:15
+8
Еврейский шум похожий на работу.
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12.06.2024 12:23
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все це може помножитись на 0 ,поки владу захопив агент "Козир" і агент "Буратіно".
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12.06.2024 12:12 Відповісти
Враховуючи, який "зоопарк" планується по літаках, то це "одноразові" борти.
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12.06.2024 12:14 Відповісти
Пропонуєш не брати? А гонорово відмовитися від дружньої руки допомоги Аргентини?
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12.06.2024 13:14 Відповісти
Та ні, брати треба, просто це не надовго, до першої поломки.
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12.06.2024 13:22 Відповісти
"до першої поломки" - і що це значить по-твоему, мистер очевидність?
ЛЮБА техніка працює до ПЕРШОЇ поломки... Далі її ремонтують
Друже ти звідки? З Папуа?
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12.06.2024 13:26 Відповісти
Тобто для 5-и літаків буде передана ремонтна база, інструмент, запчастини, навчений технічний персонал? І все це буде розгорнуто?
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12.06.2024 13:29 Відповісти
Нехай передають - а народ підтягнеться...
Не святі горшки ліплять...
Вовка боятися - в ліс не ходити...
Тай інші Українські Народні приказки незабуваємо...
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12.06.2024 13:41 Відповісти
Сколько у нас там осталось пилотов - каждому по своей модели!
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12.06.2024 13:47 Відповісти
Тебе в Италии виднее сколько в Италии осталось пилотов...
Пилотов в Украине достаточно для любой модели...
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12.06.2024 13:50 Відповісти
Пропоную не брати, бо це одноразовий літаючий гроб для наших пілотів. Такий самий, як міг-21, 23, вони, доречі, теж ще у когось досі літають, ну то й що?
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12.06.2024 14:33 Відповісти
І що дасть ці 5 штук ще однієї марки літаків? тільки додасть головного болю обслуговуючим технікам?
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12.06.2024 12:13 Відповісти
Нє, ухилятна Шешеню із дружиною будуть катати
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12.06.2024 12:41 Відповісти
Це ти Алекс ухилянт. Ховаєшься тут.) Відвертаєш від себе увагу)
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12.06.2024 14:01 Відповісти
геморою буде не тільки технікам - палубні літаки специфічно заходять на посадку і для експлуатації з суші їм потрібне буде спеціальне навігаційне обладнання на аеродромі. Хіба що посадку, після єдиного взльоту, для них не плануватимуть
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12.06.2024 13:07 Відповісти
А хто вам сказав шо на суші вона так само сідають як на палубу карієра - а навігаційне обладнання потрібне через те шо карієр постійно в русі а злітна смуга на землі нікуди не рухається. Такшо ви надрукували шось не те - зовсім не те.
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12.06.2024 16:59 Відповісти
Це носії Exocet. Ну тих, якими був втоплений HMS Sheffield. До речі, з таких же літаків.
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12.06.2024 15:45 Відповісти
Новенькі, тільки 42 роки пройшло з тих пір..
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12.06.2024 17:31 Відповісти
Типу Су-24 новіші.
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12.06.2024 18:28 Відповісти
Та давайте вже Ланкастери, ну шо ви там мнетеся - певне їх по музеям можна ще добряче назбирати, не те шо оці ваші супер-рідкісні Ф-16, які десь гниють в США сотнями.
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12.06.2024 12:15 Відповісти
Ці літаки створені не в 1974. Перший політ 1956, прийняли на озброєння в 1962... 1974 - це поява конкретно цієї модифікації. Краще вже тоді в поляків чи хорватів Су-22 просити - вони новіші, швидші і в нас хоч знають, як їх обслуговувати.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_%C3%89tendard_IV
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12.06.2024 12:20 Відповісти
Аеродинамічна схема характерна для 50-х.
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12.06.2024 12:38 Відповісти
Дуже схожий на "Фантом"
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12.06.2024 13:33 Відповісти
The aircraft is an advanced development of the https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_%C3%89tendard_IV Étendard IVM , which it replaced. The Super Étendard first flew in October 1974 and entered French service in June 1978. French Super Étendards have served in several conflicts such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War Kosovo war , the https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_%282001%E2%80%93present%29 war in Afghanistan and the https://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya military intervention in Libya . - wikipedia
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12.06.2024 12:46 Відповісти
Правильно - модернізація моделі Etendard IV, створеної в 1956 році. Літак, по суті, один і той же...
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12.06.2024 12:51 Відповісти
Еврейский шум похожий на работу.
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12.06.2024 12:23 Відповісти
Хіба з пілотами тут на всі обіцяні F-16 їх немає.
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12.06.2024 12:25 Відповісти
Але їх зберегли, а не розбарахолил
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12.06.2024 12:27 Відповісти
Одноразовий літак для одноразового пілота...
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12.06.2024 12:31 Відповісти
нам для боротьби з безпілотниками і Me109 з Спітфаєрами підійде наразі.
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12.06.2024 12:35 Відповісти
Що заважає беспілотники збивати Міг 29, або су-27?
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12.06.2024 14:02 Відповісти
заважає відсутність достатньої кількості МіГ-29 та СУ-27 , кількість яких й так стрімко скорочується після приходу сирка .
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12.06.2024 14:22 Відповісти
Їх більше ,чим ви можете собі уявити. Більше, чим нам Ф-16 дадуть.
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12.06.2024 14:31 Відповісти
Виступав маййор авіації ЗСУ, казав, що літаків стало більше, чим було до 2022. Багато відновили, плюс партнери півсотні Мігів передали, які поповнили запас запчастин, а деякі ще в доброму льтному стані, літають.
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12.06.2024 17:39 Відповісти
А у німців не завалялось десяток Юнкерсів -87?
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12.06.2024 12:35 Відповісти
Це варіант "позітівного кейсу" аргентинського Зе для аргентинських "корисних хом'ячків".Популізм і нічого більше.
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12.06.2024 12:36 Відповісти
Навіть старий добрий "Ішак" з залами і шахедами буде норм
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12.06.2024 12:37 Відповісти
Дуже дорбе. Якщо може боротися із шахедами і крилатими ракетами- супер! Дякуємо!
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12.06.2024 12:43 Відповісти
Їх можна використовувати як крилаті ракети.
Замість пілота - зв'язок з оператором.
3000 кг вибухівки на дальність 1800 км.
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12.06.2024 12:46 Відповісти
Аргентина??? Не вірю. Там прорашисти усюди у владі.
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12.06.2024 13:05 Відповісти
Під кожний літак треба мати навченних конкретно під нього пілотів та техніків, а ще чималий склад запчастин та спецобладнання. Заради 5 літаків- шкурка вичинки не варта, тим більше - літак доволі застарілий.
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12.06.2024 13:12 Відповісти
"жидівський гешефт"-заробити на чім би то не було, навіть на сорочці покійника
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12.06.2024 13:38 Відповісти
Тільки тебе, росіянина тут не вистачало із шізофренічними коментами
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12.06.2024 13:51 Відповісти
"замполіт" ,воно і не дивно , що Ти стаєш в "позу захисника" ярих ворогів України,котрих на сьогодні в Неньці більше,як в базрної суки блохів...
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12.06.2024 13:57 Відповісти
Проблема не у літаках, ми повинні бути вдячні за будь-яку допомогу, проблема у керуванні країною повними бездарями, які не мають ні розуму, ні стратегії..., воно не здатне ні на що окрім брехні і крадівництва...
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12.06.2024 13:51 Відповісти
Ці " пташки" на " Екзосет"-и були заточені? Крім таки Наш?))))
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12.06.2024 14:55 Відповісти
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12.06.2024 15:52 Відповісти
 
 