Повітряні сили про французькі літаки Mirage 2000: Дуже сучасні, але F-16 є пріоритетом

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 є "дуже сучасними", але пріоритет для України – це F-16.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

"Звичайно, як і всі сучасні літаки, він може ефективно виконувати поставлені бойові задачі. Це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Але все одно F-16 для нас є пріоритетом на сьогодні <...> Загалом ми не виключаємо постачання в майбутньому й інших літаків та систем", – заявив він.

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У цьому контексті Євлаш зауважив, що зараз українські військові працюють "безпосередньо з тими силами та засобами, які у них є".

"Звичайно, що ми чекаємо на F-16. Це наш основний літак, який вже незабаром має прибути до України. Ми чекаємо, звичайно, і на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним, і зможе ефективно виконувати поставлені бойові завдання", – висловився речник ПС.

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