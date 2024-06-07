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літак (2853) Повітряні сили (2337) F16 F-16 (637) Євлаш Ілля (161)

Повітряні сили про французькі літаки Mirage 2000: Дуже сучасні, але F-16 є пріоритетом

Mirage

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 є "дуже сучасними", але пріоритет для України – це F-16.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

"Звичайно, як і всі сучасні літаки, він може ефективно виконувати поставлені бойові задачі. Це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Але все одно F-16 для нас є пріоритетом на сьогодні <...> Загалом ми не виключаємо постачання в майбутньому й інших літаків та систем", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навчить пілотів, - Макрон

У цьому контексті Євлаш зауважив, що зараз українські військові працюють "безпосередньо з тими силами та засобами, які у них є".

"Звичайно, що ми чекаємо на F-16. Це наш основний літак, який вже незабаром має прибути до України. Ми чекаємо, звичайно, і на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним, і зможе ефективно виконувати поставлені бойові завдання", – висловився речник ПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить США навчити більше пілотів для F-16, - Politico

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Топ коментарі
+14
Это кацап заблудился во времени и пространстве. Скоро его поправят.
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07.06.2024 16:43
+13
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07.06.2024 16:53
+11
приберіть придурка євлаша якнайдалі !!!!!!!
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07.06.2024 16:37
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нєзачєм, таваріщь єврєй !!!

на яких бойвих літаках літає Ізраіль ?
отож !
бойвий літак шостого покоління це не хухри-мухри
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07.06.2024 16:40 Відповісти
Это кацап заблудился во времени и пространстве. Скоро его поправят.
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07.06.2024 16:43 Відповісти
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07.06.2024 16:53 Відповісти
Where are you from the UK?
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07.06.2024 16:58 Відповісти
Ты несёшь куйню, сравнивая Ющенко, Турчинова и Порошенко с Хамом и Янелохом. Ваши методички плохо написаны.
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07.06.2024 16:57 Відповісти
Нельзя палить здесь своих агентов. Ху#ло пайки лишит.
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07.06.2024 17:08 Відповісти
Перед нами або не дуже розумний індивід або недотроль з лахти .
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07.06.2024 16:59 Відповісти
без або. тут два в одному флаконі. ))
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07.06.2024 17:58 Відповісти
лаптевое, ты не здесь писать должно, ты должно писать в зетпабликах, гнобить там этих нацистов и своего ху йла бункерного кремлевского. а если ты пишешь тут, то ты есть пособник своих кремлевских нацистов и должен закончить свою никчемную жизнь как Йозеф Геббельс..
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07.06.2024 17:57 Відповісти
со своими на Банковой украинцы сами решат вопрос. а ты, кацапская чмокалка, готовься либо к пакету под Угледаром либо к судьбе Йозефа Геббельса. можешь выбрать третий путь, если в тебе осталось что-то человеческое, а именно - выйти в мацкве на протест против "сво"..
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07.06.2024 18:09 Відповісти
ну так ты готов сдохнуть за путена? как там писдел твой пропагандист - подорвать себя гранатой - это не самоубийство, а это жертва за родину, за путена.. только вот похер в какой стране себя подорвешь за путена - в Украине или в Сирии..
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07.06.2024 18:26 Відповісти
а як там британські самольоти поживають? мабуть прямо із цеху пишеш, троляка?
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07.06.2024 16:42 Відповісти
ти ж з британії плачешся за українські самольоти. хоча мав би за британські перейматися.
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07.06.2024 16:48 Відповісти
Два центи ви вже заробили - до доляра залишилось 98 .
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07.06.2024 16:51 Відповісти
95 центів
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07.06.2024 16:54 Відповісти
Та ти шо - а для чого твій сцарь Чумадоносерець Первой здає реально твою країну росіянене китайцям ?
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07.06.2024 16:44 Відповісти
Залишилося 97 центів
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07.06.2024 16:52 Відповісти
96 центів
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07.06.2024 16:53 Відповісти
приберіть придурка євлаша якнайдалі !!!!!!!
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07.06.2024 16:37 Відповісти
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07.06.2024 16:50 Відповісти
бач які.
коню в зуби заглядають.
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07.06.2024 16:39 Відповісти
Ще одне недоношене, - "міражі нам не треба". І де цей розплідник зайвохромосомних?
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07.06.2024 16:42 Відповісти
це в таких як ти клепки не хватає зрозуміти що для нового літака потрібні нові навчені пілоти і що ще більш важливо навчені техніки. Для армії потрібна уніфікація а не створення зоопарку.
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07.06.2024 21:01 Відповісти
Що б з таврії пересістити на сітроєна тобі довго треба навчатися?
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09.06.2024 08:56 Відповісти
Галя балаваная.
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07.06.2024 16:43 Відповісти
Нехаи підганяють з пілотами - бо ше на Ф -16 не навчились
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07.06.2024 16:43 Відповісти
На всю Францію не наидеться 50 пілотів - відірвиголов? - шоб рванути в Украіну
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07.06.2024 16:51 Відповісти
БоНеВтік же ж СКАРЖИВСЯ на США:
Мало F-16
Мало пілотів навчають
БоНеВтік же сказав, що ми можемо БІЛЬШЕ і нам потрібно БІЛЬШЕ!
То., якого біса, самі себе ОБМЕЖУЄТЕ тільки США та тільки F-16?!
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07.06.2024 16:44 Відповісти
Будут около120 самолетов Ф-16, от Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии. Результат боев Ф-16 с любыми советскими и руССкими самолетами 64:0.
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07.06.2024 17:26 Відповісти
Мільйон снарядів теж обіцяли!....
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07.06.2024 17:27 Відповісти
Киев за три дня?
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07.06.2024 19:29 Відповісти
Навіть якщо дадуть сотню F-16 - звідки стільки пілотів візмеш для них?
Америка може одночасно навчати не більше 12-ти пілотів, і строк їх навчання рік чи навіть більше. Приблизно стільки ж, або ненабагато більше, можуть і в Європі навчати. Відтак - де взяти 200 пілотів для сотні літаків?
Франція ж пропонує «Міражі» на додаток до F-16, і сама буде навчати пілотів для них… знову ж так на додаток до F-16! Що в цьому поганого?
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07.06.2024 17:50 Відповісти
Якраз вчора на цю тема була передача на Радіо НВ.

Виявляється, Україна просить, щоб США взяли на перенавчання більше українських пілотів.
Але там відповіли, що до кінця року будуть готові 20 наших пілотів, але більше США взяти не можуть, бо в них немає для цього вільних місць через те, що пілоти з інших країн уже стоять у черзі на перенавчання на Ф-16.
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07.06.2024 17:50 Відповісти
А ті "інші країни" у стані війни, чи це просто відмовка ?
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07.06.2024 22:09 Відповісти
Про це треба запитувати у Білого дому.
Процедура виділення Україні зброї стала нагадувати якусь японську чайну церемонію ("урасенке"). Все дуже повільно, але чінно і благородно...
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07.06.2024 22:25 Відповісти
Радіо Новоє Врємя. Ті що маскуються під адекватних, але контролюються ОП-ою. Радіо НВ це як ручна опозиція в рашці
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08.06.2024 03:37 Відповісти
Нам не треба якихось французьких "міражів", у нас є українські бойові гусаки
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07.06.2024 16:44 Відповісти
Так гарно пересрав слова подяки, як і все що роблять зелені, чи то навмисно чи від дефіциту хоч якогось розуму.
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07.06.2024 16:44 Відповісти
Краще б жував.
Не уявляю як таке можна сказати, а не просто подякувати, бо це реально нам потрібно!
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07.06.2024 16:51 Відповісти
А навіщо нам нам літаки «Міраж», якщо у нас є міраж президента, правда ж, *****?
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07.06.2024 16:56 Відповісти
Ще група була Міраж Памʼятаєш?
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07.06.2024 17:52 Відповісти
Хороши и Ф-16, и Миражи, но еще лучше Ф-35...
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07.06.2024 17:21 Відповісти
Дело в том что хозяева F-16 (США) постоянно носом крутят в зависимости от погоды. Так что лучше не надо все яйца в одну корзину.
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07.06.2024 17:21 Відповісти
В пріоритеті має бути ВСЕ що дають . А
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07.06.2024 17:51 Відповісти
літаки Mirage 2000: Дуже *******, але F-16 є пріоритетом

Тобто, для нас літаки Mirage 2000 є занадто *********?
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07.06.2024 17:59 Відповісти
прикинь? оце так новина.
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07.06.2024 20:58 Відповісти
Mirage имеет более высокую максимальную скорость и лучше работает на больших высотах и ​​​​сверхзвуковых скоростях в целом. Однако F-16 также довольно быстр, если не нагружать его большим количеством вооружения или внешними баками.

F-16 безоговорочно одерживает победу на ближней и дальней дистанции, если использует самое современное вооружение (AMRAAM и AIM-9X). Если они близко, только с пушками, то уже ближе, но, по словам реальных пилотов, F-16 все равно имеет преимущество. Как то так , мдаа.
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07.06.2024 17:59 Відповісти
Мираж- это истребитель. А Ф-16. это универсальная платформа, он и штурмовиком может быть и бомбардировщиком.
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07.06.2024 21:12 Відповісти
Брєд. Все залежить від модифікації. Є такі Міражі, які як раз пойдуть на заміну Су-24
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08.06.2024 03:38 Відповісти
Так не пишить маячню.) Це не я сказав. а майор авіації ЗСУ в інтерв'ю.
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08.06.2024 14:53 Відповісти
може ще сказати: дякуємо, не треба?
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07.06.2024 18:32 Відповісти
Ваш пріоритет брать з вдячністю все, що дають
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07.06.2024 18:55 Відповісти
Замість того, щоб просто подякувати, це тупе зелене лайно починає щось ліпити. Курва, як заїбали ці зелені виродки...
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07.06.2024 19:05 Відповісти
Перебирає, пілотів де візьмете, квартал 95 народить
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07.06.2024 19:39 Відповісти
Дуже *******?? Я не належу до суперпрофі з ВПС....але чомусь думав,що дуже ********* можна назвати французські РАФАЛЬ... Міражі це попереднє покоління,з 70-х років.
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07.06.2024 19:40 Відповісти
F-16 теж із середини 70-х.
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07.06.2024 22:11 Відповісти
Літак 80х років минулого століття є "дуже ********"... шта? А 1990х років - це буде "супер ********"? А 2000х - це вже "над********"? Можна всю шкалу ********** в студію?

Цей речник хоч вживу літака бачив?
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07.06.2024 19:46 Відповісти
Для всіх експертів, що тут сильно провоняли. Ефективний літак, це платформа, яка дозволяє застосовувати необхідне, ******* ,озброєння. Можете міряти швидкість, роки випуску, радіуси развороту, це все до сраки. Платформа повинна ефективно доносити озброєння до цілі, взаємодіяти з іншими наземними і повітряними системами виявлення , спостереження, наведення і застосування. Ефективен Міраж 2000 порівняно з тим совковим в расейськім хламом? Так. Проблема в іншому, де брати підготовлених пілотів, на чому літаки будуть базуватись і де обслуговуватися ? Оце питання.
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07.06.2024 20:35 Відповісти
Дякую, тільки хотів це написати. Про те що в армії потрібні максимально однакові системи озброєння, особливо це стосується високотехнологічних до яких звісно належать літаки. Додам що F-16 це найбільш масовий літак із налагодженою екосистемою як то доступ до комплектуючих, велике коло спеціалістів, довголітній досвід використання тощо.
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07.06.2024 20:56 Відповісти
Як показало життя, покладатися тільки на США теж не можна.
Треба завжди мати план "Б", особливо, коли він виглядає надійнішим.
Ми не знаємо, як скінчаться вибори в США, а вони можуть заборонити чи літати,
чи стріляти, чи пускати ракети, чи не дадуть якихісь частин ....
Тому треба вдячно приймати що дають і зплатити пілотам як треба.
А набрати пілотів за гарні гроші - не проблема.
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07.06.2024 22:23 Відповісти
Допомогу "Міражами"від Макрона треба приймати, так як ще невідомо як поведеться нова адміністрація США, щодо ф-16, після виборів . Євлаш, або некомпетентний у цьому питанні, або несе нісенітницю з підказки ОП
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08.06.2024 11:30 Відповісти
Надо брать все что дают и даже просить больше, к примеру списаные палубные штурмовики Grumman A-6 Intruder (разных модификаций) 70-х годов прошлого века (которые находятся уже на хранении) не сильно хуже А-10 (бородавочников)!!!

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08.06.2024 19:22 Відповісти
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08.06.2024 19:24 Відповісти
 
 