Повітряні сили про французькі літаки Mirage 2000: Дуже сучасні, але F-16 є пріоритетом
Французькі винищувачі Mirage 2000-5 є "дуже сучасними", але пріоритет для України – це F-16.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ
"Звичайно, як і всі сучасні літаки, він може ефективно виконувати поставлені бойові задачі. Це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Але все одно F-16 для нас є пріоритетом на сьогодні <...> Загалом ми не виключаємо постачання в майбутньому й інших літаків та систем", – заявив він.
У цьому контексті Євлаш зауважив, що зараз українські військові працюють "безпосередньо з тими силами та засобами, які у них є".
"Звичайно, що ми чекаємо на F-16. Це наш основний літак, який вже незабаром має прибути до України. Ми чекаємо, звичайно, і на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним, і зможе ефективно виконувати поставлені бойові завдання", – висловився речник ПС.
Будь ласка, зачекайте...
на яких бойвих літаках літає Ізраіль ?
отож !
бойвий літак шостого покоління це не хухри-мухри
коню в зуби заглядають.
Мало F-16
Мало пілотів навчають
БоНеВтік же сказав, що ми можемо БІЛЬШЕ і нам потрібно БІЛЬШЕ!
То., якого біса, самі себе ОБМЕЖУЄТЕ тільки США та тільки F-16?!
Америка може одночасно навчати не більше 12-ти пілотів, і строк їх навчання рік чи навіть більше. Приблизно стільки ж, або ненабагато більше, можуть і в Європі навчати. Відтак - де взяти 200 пілотів для сотні літаків?
Франція ж пропонує «Міражі» на додаток до F-16, і сама буде навчати пілотів для них… знову ж так на додаток до F-16! Що в цьому поганого?
Виявляється, Україна просить, щоб США взяли на перенавчання більше українських пілотів.
Але там відповіли, що до кінця року будуть готові 20 наших пілотів, але більше США взяти не можуть, бо в них немає для цього вільних місць через те, що пілоти з інших країн уже стоять у черзі на перенавчання на Ф-16.
Процедура виділення Україні зброї стала нагадувати якусь японську чайну церемонію ("урасенке"). Все дуже повільно, але чінно і благородно...
Не уявляю як таке можна сказати, а не просто подякувати, бо це реально нам потрібно!
Тобто, для нас літаки Mirage 2000 є занадто *********?
F-16 безоговорочно одерживает победу на ближней и дальней дистанции, если использует самое современное вооружение (AMRAAM и AIM-9X). Если они близко, только с пушками, то уже ближе, но, по словам реальных пилотов, F-16 все равно имеет преимущество. Как то так , мдаа.
Цей речник хоч вживу літака бачив?
Треба завжди мати план "Б", особливо, коли він виглядає надійнішим.
Ми не знаємо, як скінчаться вибори в США, а вони можуть заборонити чи літати,
чи стріляти, чи пускати ракети, чи не дадуть якихісь частин ....
Тому треба вдячно приймати що дають і зплатити пілотам як треба.
А набрати пілотів за гарні гроші - не проблема.