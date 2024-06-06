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Україна просить США навчити більше пілотів для F-16, - Politico

Україні потрібно більше пілотів навчених для F-16

Партнери не навчають достатньо багато українських пілотів для керування F-16, зважаючи на кількість винищувачів, яку незабаром має отримати України.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

В матеріалі йдеться, що Україна говорить про 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Втім адміністрація Байдена повідомила, що не має достатню кількість місць – може прийняти максимум 12 пілотів-стажерів.

Два інших заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

Politico стведжує, що під час серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Арізона. Американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання.

Читайте: Спікер Палати представників Джонсон виступає за зняття обмежень для України щодо використання американської зброї у війні з РФ

Однак США повідомили українським військовим, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на F-16, вони не можуть порушити свої зобов’язання перед цими країнами.

За словами речниці ВПС США, до кінця вересня Національна гвардія планує підготувати 12 українських пілотів на базі в Тусоні.

Неназваний колишній чиновник повідомив, що з такими темпами Україна не матиме повної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялось, що перша група українських пілотів, які завершили навчання на F-16 у США, продовжить підготовку в Європі.

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Автор: 

США (22861) військові навчання (2775) F16 F-16 (673) пілот (82)


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Топ коментарі
+8
і яка тоді стратегія перемоги без домінування у повітрі?... і чому тоді б не дозволити паралельне постачання шведських гріпенів і навчання пілотів та обслуговуючого персоналу ВЖЕ під ту техніку, а не стримувати це?...
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06.06.2024 01:49
+8
Байдену не потрібен розпад рашки, тобто перемога України
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06.06.2024 02:03
+6
Згідний. Я американець, но з політикою Байдена по відношенню до України КАТЕГОРИЧНО не згідний
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06.06.2024 02:08
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і яка тоді стратегія перемоги без домінування у повітрі?... і чому тоді б не дозволити паралельне постачання шведських гріпенів і навчання пілотів та обслуговуючого персоналу ВЖЕ під ту техніку, а не стримувати це?...
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06.06.2024 01:49 Відповісти
Байдену не потрібен розпад рашки, тобто перемога України
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06.06.2024 02:03 Відповісти
Згідний. Я американець, но з політикою Байдена по відношенню до України КАТЕГОРИЧНО не згідний
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06.06.2024 02:08 Відповісти
Як варіант залучення військових пілотів пенсійного віку зі США та країн Європи по контракту, доки партнери не роздупляться. Байден дійсно рішучиший від обамки, але все одно "тормоз".
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06.06.2024 02:11 Відповісти
Якщо згадати, скільки Байден пообіцяв літаків Україні (рівно нуль), то "тормоз" звучить занадто м'яко
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06.06.2024 02:23 Відповісти
"...яку незабаром має отримати України"?
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06.06.2024 03:23 Відповісти
Отакої. Літаків стільки, що пілотів не вистачає.
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06.06.2024 05:39 Відповісти
Літаки летять,будєм всєх бомбіть!
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06.06.2024 06:04 Відповісти
Маю надію, що це дезінформація для pосії. Навіщо їм знати, скільки пілотів насправді навчається тут (у США).
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06.06.2024 07:00 Відповісти
гадаю у підсумку не буде ніякіх літаків для України. ппіаряться всі кому не ліньки на цієї темі , знайдется ще купа " проблем " та перешкод , та десь до 2030 р. передадуть пару відремонтованих зі свалки літака.
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06.06.2024 07:08 Відповісти
авиация не появится раньше принудительных мирных переговоров это тот аргумент на случай если одна из сторон не согласиться перед фактом
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06.06.2024 08:32 Відповісти
це потрібно було робити ще рік тому, коли стало відомо про 50 F-16.

70-100 льотчиків і 1000-1500 технікив для обсуговування хоча би у дві зміни (2х8 годин). 1 F-16 на 1 вильот обслуговують 10-16 технікив
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06.06.2024 08:08 Відповісти
Похоже предыдущая туфта с танками таки повторяется. Этим сразу заштыняло и год назад. Там Грипены ждут повторения сюжета. Вот если год ещё выдержим--- дойдет ли до нас, что только восстановление статуса страны с ЯО ----единственный для нас был шанс? Но вот только ещё через год у нас не будет возможности это Яо сделать. Некому будет.
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06.06.2024 08:15 Відповісти
Он Швец розповів як ..рмак в ручному режимі зброю розприділяє, що до деяких бригад гранат не підвозили, а ви тут за пілотів, тут одні на фронті воюють, а деякі все роблять щоб більше людей гинуло і деякі бригади знищувалися.
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06.06.2024 08:15 Відповісти
На ліве вухо лапшу людям вішає телемарафон, а на праве, усілякі Швеці, що корчать з себе або геніальних експертів, або прикидаються, що їм особисто директор ЦРУ, з поклоном, подає розвіддані.
А правда в тому, що в основному брехня і там, і там. Не делегуйте власне право/можливість/обов'язок думати і аналізувати, усіляким чмошникам.
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06.06.2024 09:28 Відповісти
Почему бы не пригласить отставных американских пилотов....
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06.06.2024 08:53 Відповісти
есть куча чвк. но если белый дом будет продолжать саботировать(шведские грипены), то ничего не получится. все контракты раздает все же белый дом.
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06.06.2024 10:38 Відповісти
вообще-то весной-летом 22го было объявлено что на обучение пилотов выделено 150млн. пилоты тогда так и не обучил, а куда ушли эти 150млн будет уже разбираться Конгресс и Сенат, только когда обе палаты будут республиканскими. как и с десятками миллиардов $, которые так и не дошли до Украины.
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06.06.2024 10:36 Відповісти
 
 