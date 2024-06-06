Україна просить США навчити більше пілотів для F-16, - Politico

Партнери не навчають достатньо багато українських пілотів для керування F-16, зважаючи на кількість винищувачів, яку незабаром має отримати України.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

В матеріалі йдеться, що Україна говорить про 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Втім адміністрація Байдена повідомила, що не має достатню кількість місць – може прийняти максимум 12 пілотів-стажерів.

Два інших заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

Politico стведжує, що під час серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Арізона. Американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання.

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Однак США повідомили українським військовим, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на F-16, вони не можуть порушити свої зобов’язання перед цими країнами.

За словами речниці ВПС США, до кінця вересня Національна гвардія планує підготувати 12 українських пілотів на базі в Тусоні.

Неназваний колишній чиновник повідомив, що з такими темпами Україна не матиме повної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялось, що перша група українських пілотів, які завершили навчання на F-16 у США, продовжить підготовку в Європі.

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