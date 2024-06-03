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Нідерланди (1504) F16 F-16 (638) Оллонгрен (44)

Україна може завдавати ударів з наданих Нідерландами F-16 по військових цілях на території РФ, - міністерка оборони Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

Нідерланди дозволять Україні використовувати надані їй винищувачі F-16 для ударів по військових об’єктах в Росії. Київ отримає від країни 24 таких літаки.

Про це заявила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як це було у випадку з Бельгією.

"Обмежень в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми використовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", - зазначила Оллонгрен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по території РФ західною зброєю не мають бути предметом дискусій, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

За словами міністерки, Сили оборони України можуть завдавати ударів лише по військових цілях РФ.

"Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено у Статуті ООН, це означає, що вони будуть використовувати винищувачі для ураження військових цілей, які їм необхідні для самооборони", - додала Оллонгрен.

Раніше міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього застосування Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро данські F-16 будуть на шляху до України, - прем’єрка Фредеріксен

Нагадаємо, очільник оборонного відомства України Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує отримати перші F-16 дуже скоро.

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Топ коментарі
+8
Літаки летять будем всіх бомбіть. Поки що ******** Харків. Починайте вже
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03.06.2024 13:04
+7
Ракет главное побольше
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03.06.2024 12:50
+4
Тільки країна виробник може дати дозвіл на застосування своєї зброї по москальщині .
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03.06.2024 13:49
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03.06.2024 12:50 Відповісти
це гут , но їх ще не надали.
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03.06.2024 12:51 Відповісти
А де самі F кі ? Як скоро ?
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03.06.2024 12:58 Відповісти
Літаки як камікадзе використовувати? А то Шольц он дасть ракети і заборонить ними бити по росії. І що?
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03.06.2024 13:02 Відповісти
Літаки летять будем всіх бомбіть. Поки що ******** Харків. Починайте вже
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03.06.2024 13:04 Відповісти
Да вы уже битый месяц как попугаи одно и тоже говорите, когда удары будут наносить?!
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03.06.2024 13:10 Відповісти
Тільки країна виробник може дати дозвіл на застосування своєї зброї по москальщині .
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03.06.2024 13:49 Відповісти
Все уже всё разрешили, ракеты, самолёты и летающие тарелки тоже, только ребятам очень понравилось п*здеть, а удары будет наносить кто-нибудь другой, потом, когда-нибудь, может быть.
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03.06.2024 14:00 Відповісти
Страна-производитель, после того как получила деньги за произведенное, больше не является хозяином проданного.
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03.06.2024 17:06 Відповісти
Окрім дозволів ще б і Ф16 передали
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03.06.2024 13:55 Відповісти
Головне - аби виробники ракет та бомб не протестували проти ударів ними!
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03.06.2024 14:03 Відповісти
Что разрешение на удары не нравится? Печать размыта или подпись неразборчива? Детский сад, штанишки на лямках.
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03.06.2024 14:11 Відповісти
А тепер перечитай ще раз те, що я написав.
Літаки, якщо вони не камікадзе, зазвичай бʼють ракетами, і для них теж потрібен дозвіл.
Якщо для Storm Shadow він є, то це не означає, що він є на інші біля сотні варіантів корисного навантаження літака!
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03.06.2024 15:20 Відповісти
Надоело перечитывать вашу белиберду, вам дали дальнобойные ракеты и разрешили наносить удары вглубь. И что? Да ничего! Вы придумываете сотни отмазок, чтобы бездействовать.
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03.06.2024 15:30 Відповісти
Велика Британія не дала 100% дозволу на застосування Storm Shadow по території РФ, - Зеленський
Джерело:

Що нам там де дали? Це ви беліберду пишете.
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03.06.2024 15:43 Відповісти
буду вдячний, якщо Ви наведете посилання на те, що нам дали дозвіл на використання любих ракет чи бомб на всю територію росії, або принаймі на глибину в 300-400 км.

Якщо Ви такого посилання не зможете навести, то буду вважати вас балаболом, який несе повну ахінею.
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03.06.2024 16:51 Відповісти
Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден дал разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

Об этом глава американской дипломатии заявил 31 мая во время пресс-конференции в Праге.

"За последние несколько недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, в частности по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это - право президента и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - отметил Блинкен.
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03.06.2024 17:16 Відповісти
"".

Відтак - навіть на 300 км бити не можно... як і не можно бити по літакам, які стоять на землі.

Нам дазволяють захищатись, але не атакувати.

І, до речі, хотів би таки отримати відповідь не від Вас, а від того нахаби, який тут кидав образи направо і наліво.
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03.06.2024 17:58 Відповісти
Відтак - навіть на 300 км бити не можно...

Если на 300км в принципе, то можно. Нельзя на 300км в глубь российской территории.
Но по скоплениям живой силы и техники в пределах до 100км от границы и расположенных севернее и восточнее Харьковской области, я думаю, Байден как раз и дал добро. Расположив пусковую установку за 200км от границы и за 100км от цели, вполне можно бить по военным объектам, для срыва выдвижения наступательных сил и поставок б\к и всего остального. При этом мобильная установка практически недоступна ни для наземных средств, ни для ракетных или шаедных ударов. Ну конечно если действовать действительно оперативно - получили координаты, выскочили на место пуска, отстрелялись и резво растворились в пространстве. И так чтобы каждый раз места пуска были новыми и сменялись бессистемно, для невозможности просчитать место следующего пуска.
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03.06.2024 19:31 Відповісти
Не кажіть неправди, панянка міністре! Нідерланди поки що не надали Україні жодного літака Ф-16! Не надали! Жодного!От як надасть - тоді й повідомляй, чи можна, чи ні!
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03.06.2024 14:10 Відповісти
Нет самолётов, бейте ракетами, всё с вами уже понятно, очень вам были нужны эти разрешения на нанесение ударов.
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03.06.2024 14:13 Відповісти
Через кілька років - Україна сама вирішує забирати ядерну зброю в росії чи утилізувати її😁
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03.06.2024 16:40 Відповісти
здесь завыли недалёкие. Без Шведський літак радіолокаційної розвідки ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16, - Повітряні сили Джерело:
нахрен Ф16
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03.06.2024 16:47 Відповісти
Взагалі, як що хтось один дав такий дозвіл, то вже можно бити всім, чим є, тому, що вони однакові, як що не так, кажить...
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03.06.2024 18:47 Відповісти
 
 