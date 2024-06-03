Україна може завдавати ударів з наданих Нідерландами F-16 по військових цілях на території РФ, - міністерка оборони Оллонгрен
Нідерланди дозволять Україні використовувати надані їй винищувачі F-16 для ударів по військових об’єктах в Росії. Київ отримає від країни 24 таких літаки.
Про це заявила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як це було у випадку з Бельгією.
"Обмежень в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми використовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", - зазначила Оллонгрен.
За словами міністерки, Сили оборони України можуть завдавати ударів лише по військових цілях РФ.
"Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено у Статуті ООН, це означає, що вони будуть використовувати винищувачі для ураження військових цілей, які їм необхідні для самооборони", - додала Оллонгрен.
Раніше міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього застосування Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони.
Нагадаємо, очільник оборонного відомства України Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує отримати перші F-16 дуже скоро.
Будь ласка, зачекайте...
Літаки, якщо вони не камікадзе, зазвичай бʼють ракетами, і для них теж потрібен дозвіл.
Якщо для Storm Shadow він є, то це не означає, що він є на інші біля сотні варіантів корисного навантаження літака!
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Що нам там де дали? Це ви беліберду пишете.
Якщо Ви такого посилання не зможете навести, то буду вважати вас балаболом, який несе повну ахінею.
Об этом глава американской дипломатии заявил 31 мая во время пресс-конференции в Праге.
"За последние несколько недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, в частности по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это - право президента и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - отметил Блинкен.
Відтак - навіть на 300 км бити не можно... як і не можно бити по літакам, які стоять на землі.
Нам дазволяють захищатись, але не атакувати.
І, до речі, хотів би таки отримати відповідь не від Вас, а від того нахаби, який тут кидав образи направо і наліво.
Если на 300км в принципе, то можно. Нельзя на 300км в глубь российской территории.
Но по скоплениям живой силы и техники в пределах до 100км от границы и расположенных севернее и восточнее Харьковской области, я думаю, Байден как раз и дал добро. Расположив пусковую установку за 200км от границы и за 100км от цели, вполне можно бить по военным объектам, для срыва выдвижения наступательных сил и поставок б\к и всего остального. При этом мобильная установка практически недоступна ни для наземных средств, ни для ракетных или шаедных ударов. Ну конечно если действовать действительно оперативно - получили координаты, выскочили на место пуска, отстрелялись и резво растворились в пространстве. И так чтобы каждый раз места пуска были новыми и сменялись бессистемно, для невозможности просчитать место следующего пуска.
нахрен Ф16