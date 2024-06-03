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Нидерланды (1531) F-16 (518) Оллонгрен (37)

Украина может наносить удары из предоставленных Нидерландами F-16 по военным целям на территории РФ, - министр обороны Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

Нидерланды позволят Украине использовать предоставленные ей истребители F-16 для ударов по военным объектам в России. Киев получит от страны 24 таких самолета.

Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией.

"Ограничений в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы использовали к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", - отметила Оллонгрен.

Также читайте: Удары Украины по территории РФ западным оружием не должны быть предметом дискуссий, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

По словам министра, Силы обороны Украины могут наносить удары только по военным целям РФ.

"Мы лишь просим соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, это означает, что они будут использовать истребители для поражения военных целей, которые им необходимы для самообороны", - добавила Оллонгрен.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро датские F-16 будут на пути в Украину, - премьер Фредериксен

Напомним, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает получить первые F-16 очень скоро.
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Топ комментарии
+8
Літаки летять будем всіх бомбіть. Поки що ******** Харків. Починайте вже
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03.06.2024 13:04
+7
Ракет главное побольше
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03.06.2024 12:50
+4
Тільки країна виробник може дати дозвіл на застосування своєї зброї по москальщині .
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03.06.2024 13:49
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Ракет главное побольше
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03.06.2024 12:50 Ответить
це гут , но їх ще не надали.
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03.06.2024 12:51 Ответить
А де самі F кі ? Як скоро ?
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03.06.2024 12:58 Ответить
Літаки як камікадзе використовувати? А то Шольц он дасть ракети і заборонить ними бити по росії. І що?
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03.06.2024 13:02 Ответить
Літаки летять будем всіх бомбіть. Поки що ******** Харків. Починайте вже
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03.06.2024 13:04 Ответить
Да вы уже битый месяц как попугаи одно и тоже говорите, когда удары будут наносить?!
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03.06.2024 13:10 Ответить
Тільки країна виробник може дати дозвіл на застосування своєї зброї по москальщині .
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03.06.2024 13:49 Ответить
Все уже всё разрешили, ракеты, самолёты и летающие тарелки тоже, только ребятам очень понравилось п*здеть, а удары будет наносить кто-нибудь другой, потом, когда-нибудь, может быть.
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03.06.2024 14:00 Ответить
Страна-производитель, после того как получила деньги за произведенное, больше не является хозяином проданного.
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03.06.2024 17:06 Ответить
Окрім дозволів ще б і Ф16 передали
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03.06.2024 13:55 Ответить
Головне - аби виробники ракет та бомб не протестували проти ударів ними!
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03.06.2024 14:03 Ответить
Что разрешение на удары не нравится? Печать размыта или подпись неразборчива? Детский сад, штанишки на лямках.
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03.06.2024 14:11 Ответить
А тепер перечитай ще раз те, що я написав.
Літаки, якщо вони не камікадзе, зазвичай бʼють ракетами, і для них теж потрібен дозвіл.
Якщо для Storm Shadow він є, то це не означає, що він є на інші біля сотні варіантів корисного навантаження літака!
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03.06.2024 15:20 Ответить
Надоело перечитывать вашу белиберду, вам дали дальнобойные ракеты и разрешили наносить удары вглубь. И что? Да ничего! Вы придумываете сотни отмазок, чтобы бездействовать.
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03.06.2024 15:30 Ответить
Велика Британія не дала 100% дозволу на застосування Storm Shadow по території РФ, - Зеленський
Джерело:

Що нам там де дали? Це ви беліберду пишете.
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03.06.2024 15:43 Ответить
буду вдячний, якщо Ви наведете посилання на те, що нам дали дозвіл на використання любих ракет чи бомб на всю територію росії, або принаймі на глибину в 300-400 км.

Якщо Ви такого посилання не зможете навести, то буду вважати вас балаболом, який несе повну ахінею.
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03.06.2024 16:51 Ответить
Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден дал разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

Об этом глава американской дипломатии заявил 31 мая во время пресс-конференции в Праге.

"За последние несколько недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, в частности по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это - право президента и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - отметил Блинкен.
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03.06.2024 17:16 Ответить
"".

Відтак - навіть на 300 км бити не можно... як і не можно бити по літакам, які стоять на землі.

Нам дазволяють захищатись, але не атакувати.

І, до речі, хотів би таки отримати відповідь не від Вас, а від того нахаби, який тут кидав образи направо і наліво.
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03.06.2024 17:58 Ответить
Відтак - навіть на 300 км бити не можно...

Если на 300км в принципе, то можно. Нельзя на 300км в глубь российской территории.
Но по скоплениям живой силы и техники в пределах до 100км от границы и расположенных севернее и восточнее Харьковской области, я думаю, Байден как раз и дал добро. Расположив пусковую установку за 200км от границы и за 100км от цели, вполне можно бить по военным объектам, для срыва выдвижения наступательных сил и поставок б\к и всего остального. При этом мобильная установка практически недоступна ни для наземных средств, ни для ракетных или шаедных ударов. Ну конечно если действовать действительно оперативно - получили координаты, выскочили на место пуска, отстрелялись и резво растворились в пространстве. И так чтобы каждый раз места пуска были новыми и сменялись бессистемно, для невозможности просчитать место следующего пуска.
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03.06.2024 19:31 Ответить
Не кажіть неправди, панянка міністре! Нідерланди поки що не надали Україні жодного літака Ф-16! Не надали! Жодного!От як надасть - тоді й повідомляй, чи можна, чи ні!
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03.06.2024 14:10 Ответить
Нет самолётов, бейте ракетами, всё с вами уже понятно, очень вам были нужны эти разрешения на нанесение ударов.
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03.06.2024 14:13 Ответить
Через кілька років - Україна сама вирішує забирати ядерну зброю в росії чи утилізувати її😁
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03.06.2024 16:40 Ответить
здесь завыли недалёкие. Без Шведський літак радіолокаційної розвідки ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16, - Повітряні сили Джерело:
нахрен Ф16
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03.06.2024 16:47 Ответить
Взагалі, як що хтось один дав такий дозвіл, то вже можно бити всім, чим є, тому, що вони однакові, як що не так, кажить...
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03.06.2024 18:47 Ответить
 
 