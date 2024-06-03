Украина может наносить удары из предоставленных Нидерландами F-16 по военным целям на территории РФ, - министр обороны Оллонгрен
Нидерланды позволят Украине использовать предоставленные ей истребители F-16 для ударов по военным объектам в России. Киев получит от страны 24 таких самолета.
Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией.
"Ограничений в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы использовали к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", - отметила Оллонгрен.
По словам министра, Силы обороны Украины могут наносить удары только по военным целям РФ.
"Мы лишь просим соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, это означает, что они будут использовать истребители для поражения военных целей, которые им необходимы для самообороны", - добавила Оллонгрен.
Ранее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.
Напомним, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает получить первые F-16 очень скоро.
Пожалуйста, подождите...
Літаки, якщо вони не камікадзе, зазвичай бʼють ракетами, і для них теж потрібен дозвіл.
Якщо для Storm Shadow він є, то це не означає, що він є на інші біля сотні варіантів корисного навантаження літака!
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Що нам там де дали? Це ви беліберду пишете.
Якщо Ви такого посилання не зможете навести, то буду вважати вас балаболом, який несе повну ахінею.
Об этом глава американской дипломатии заявил 31 мая во время пресс-конференции в Праге.
"За последние несколько недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, в частности по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это - право президента и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - отметил Блинкен.
Відтак - навіть на 300 км бити не можно... як і не можно бити по літакам, які стоять на землі.
Нам дазволяють захищатись, але не атакувати.
І, до речі, хотів би таки отримати відповідь не від Вас, а від того нахаби, який тут кидав образи направо і наліво.
Если на 300км в принципе, то можно. Нельзя на 300км в глубь российской территории.
Но по скоплениям живой силы и техники в пределах до 100км от границы и расположенных севернее и восточнее Харьковской области, я думаю, Байден как раз и дал добро. Расположив пусковую установку за 200км от границы и за 100км от цели, вполне можно бить по военным объектам, для срыва выдвижения наступательных сил и поставок б\к и всего остального. При этом мобильная установка практически недоступна ни для наземных средств, ни для ракетных или шаедных ударов. Ну конечно если действовать действительно оперативно - получили координаты, выскочили на место пуска, отстрелялись и резво растворились в пространстве. И так чтобы каждый раз места пуска были новыми и сменялись бессистемно, для невозможности просчитать место следующего пуска.
нахрен Ф16