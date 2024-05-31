Нидерланды разрешают Украине использовать F-16 над территорией РФ. Вы имеете право на самооборону, - глава МИД Слот
Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.
Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Она прибыла на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.
"Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", - подчеркнула Слот.
Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавляют так называемую коалицию F-16 для Украины.
Брюинс Слот отметила, что использование западных самолетов над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самозащиту.
Сейчас происходит тренировка украинских пилотов на истребителях F-16, а также наземного технического персонала.
Ожидается, что первые F-16 могут прибыть в Украину летом этого года.
Ранее сообщалось, что 10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах.
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Крім того, ми постійно обговорюємо всі кроки з Вашингтоном.
Адже рішення - за ними.
Це американська система, і саме вони ухвалюють рішення не лише щодо літака, а й щодо озброєння.
Саме своїй впертості нідерландці у своїй маленькій країні змогли перемогти велетенську Іспанську імперію Габсбургів, яка займала чи не половину тодішньої Європи.
Ах...
ну да, подписывал чеки 11 раз, потом вносил в бухгалтерию эти чеки, потом передавал их адвокату, один раз ошибся в бухгалтерии
выходит 11+11+11+1 = 34
вся сумма около 100тыс$
если бы заплатил больше за молчание, например 1млн то новость сейчас звучала "засудили по 340 статтях"
с точки зрения закона, наверное это нарушение - заплатить за молчание, но оформить это с нарушением
Інша річ швецьки винищувачі яки потребують дозволу тільки виробника.
Пильнуймо за ІнформГігієною, московіти гадять на усіх ресурсах, як перед своїм кінцем, як і ригоАНАЛИ!!! Усе ж у мокшів, з одного корита, пропаганда ФСБшна!! СРУСЬкай міф..
Співпадіння…
Кацапура !
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"Уряд Німеччини дозволив Україні атакувати цілі в Росії за допомогою німецької зброї, - Der Spiegel".
проте з'явилось багато обмежень
фактично на 40-50км
пакет PDA 4.2млрд 2023 року - поки не "можуть" надати
пройшло 7 місяців як повинні були надати,
та 1 місяць як Конгрес задовольнив "не комфортно" надавати
Тому і такі заяви, останнє слово за США
а, вони будуть. як що, будуть виконувати бойові задачі!
але, звісно, умеров може складувати їх, для європейських інспекцій, тоді все буде добре!