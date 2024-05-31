Нидерланды разрешают Украине использовать F-16 над территорией РФ. Вы имеете право на самооборону, - глава МИД Слот

Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она прибыла на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

"Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", - подчеркнула Слот.

Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавляют так называемую коалицию F-16 для Украины.

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Брюинс Слот отметила, что использование западных самолетов над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самозащиту.

Сейчас происходит тренировка украинских пилотов на истребителях F-16, а также наземного технического персонала.

Ожидается, что первые F-16 могут прибыть в Украину летом этого года.

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Ранее сообщалось, что 10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах.