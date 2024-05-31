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Нидерланды разрешают Украине использовать F-16 над территорией РФ. Вы имеете право на самооборону, - глава МИД Слот

Нідерланди не проти використання Україною F-16 над територією РФ

Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она прибыла на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

"Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", - подчеркнула Слот.

Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавляют так называемую коалицию F-16 для Украины.

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Брюинс Слот отметила, что использование западных самолетов над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самозащиту.

Сейчас происходит тренировка украинских пилотов на истребителях F-16, а также наземного технического персонала.

Ожидается, что первые F-16 могут прибыть в Украину летом этого года.

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Ранее сообщалось, что 10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах.

Автор: 

Нидерланды (1581) F-16 (553) Ганке Брюинс Слот (6)


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Топ комментарии
+16
Мають яйця 🪺!!! на відміну від інших..
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31.05.2024 11:31
+15
Чудово , так і буде 🙁
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31.05.2024 11:31
+10
на оркостані сьогодні буде самозаймання
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31.05.2024 11:46
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Правила форума Совет форумчан
Чудово , так і буде 🙁
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31.05.2024 11:31 Ответить
Мають яйця 🪺!!! на відміну від інших..
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31.05.2024 11:31 Ответить
Вони їх виробляють? не будь зедебілом.
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31.05.2024 11:32 Ответить
А ви досконало знаєте умови передачі … саме між Україною та Нідерландами…так поділіться… щоб не виглядати подебільному..
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31.05.2024 11:41 Ответить
Із інтерв'ю міністра оборони Нідерландів 25.08.2023:
Крім того, ми постійно обговорюємо всі кроки з Вашингтоном.
Адже рішення - за ними.
Це американська система, і саме вони ухвалюють рішення не лише щодо літака, а й щодо озброєння.
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31.05.2024 11:49 Ответить
Дак а де F 16 ???
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31.05.2024 12:50 Ответить
а тобі треба доповісти про це???!
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31.05.2024 21:27 Ответить
Дякуємо, Нідерландіє !

Саме своїй впертості нідерландці у своїй маленькій країні змогли перемогти велетенську Іспанську імперію Габсбургів, яка займала чи не половину тодішньої Європи.
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31.05.2024 12:07 Ответить
США можуть відкорегувати
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31.05.2024 11:37 Ответить
На жаль.
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31.05.2024 14:49 Ответить
Вони вже оголосили згоду . Нехай Х@йло не сподівається. А Трампа засудили по 34 статтях.
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31.05.2024 21:39 Ответить
Можна подробности, что за 34 статтьи?

Ах...
ну да, подписывал чеки 11 раз, потом вносил в бухгалтерию эти чеки, потом передавал их адвокату, один раз ошибся в бухгалтерии
выходит 11+11+11+1 = 34
вся сумма около 100тыс$

если бы заплатил больше за молчание, например 1млн то новость сейчас звучала "засудили по 340 статтях"

с точки зрения закона, наверное это нарушение - заплатить за молчание, но оформить это с нарушением
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01.06.2024 11:19 Ответить
Ой ну канешна канешна, американський прокурор забьіл спросить Х@йловского тролля .
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01.06.2024 11:49 Ответить
Не зможуть без дозволу виробника F16 USA!
Інша річ швецьки винищувачі яки потребують дозволу тільки виробника.
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31.05.2024 11:40 Ответить
А производитель самолетов и ракет к ним будет против...
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31.05.2024 11:40 Ответить
Здесь водки нет, уходи.
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31.05.2024 22:44 Ответить
дуже дякуємо що дозволяєте, а ще більше подякуємо коли дасте Ф16... немає що поки використовувати
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31.05.2024 11:42 Ответить
Використовувати можна, але винищувачів нема. А як будуть, то Трамп заперечить. А як дозволить, то Конгрес буде обговорювати. Як обговорять, то Різдво, 2025року. Але новини кожен день.
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31.05.2024 11:43 Ответить
Оно конечно задолбало перечислять и мне все эти удрочки тоже---но. Но вот опять не утерпел и добавлю. Да всё сойдётся---а ракетки дадут на 100км максимум! И три штуки в неделю.
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31.05.2024 19:11 Ответить
Я проте, що новини кожен день. То по літаки, то про постріляти, 10 раз про відключення. І вже всі забули про необхідність виборів президента.
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31.05.2024 21:10 Ответить
на оркостані сьогодні буде самозаймання
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31.05.2024 11:46 Ответить
випустять свого дімку алкаша
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31.05.2024 21:28 Ответить
Дякуємо Нідерландам за допомогу Українцям!!
Пильнуймо за ІнформГігієною, московіти гадять на усіх ресурсах, як перед своїм кінцем, як і ригоАНАЛИ!!! Усе ж у мокшів, з одного корита, пропаганда ФСБшна!! СРУСЬкай міф..
Співпадіння…
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31.05.2024 11:50 Ответить
Пильнуймо гігієну, забули про вибори!
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31.05.2024 21:11 Ответить
Ще б побачити ті F-16...
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31.05.2024 12:04 Ответить
Страшно, да ? 😂👍
Кацапура !

.
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31.05.2024 12:10 Ответить
Йо-бнувся?
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31.05.2024 12:25 Ответить
Дуже сподіваюся, що це правда (з ТГ)
"Уряд Німеччини дозволив Україні атакувати цілі в Росії за допомогою німецької зброї, - Der Spiegel".
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31.05.2024 12:04 Ответить
США також "начебто" дозволили,
проте з'явилось багато обмежень
фактично на 40-50км

пакет PDA 4.2млрд 2023 року - поки не "можуть" надати
пройшло 7 місяців як повинні були надати,
та 1 місяць як Конгрес задовольнив "не комфортно" надавати
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01.06.2024 11:23 Ответить
Це Нідерланди сказали, а єрмак з зеленським скажуть НІ.
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31.05.2024 13:26 Ответить
А хіба не виробник повинен надавати такі дозволи? Чи Нідерланди вже виробляють F16?
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31.05.2024 13:53 Ответить
Так, виробник.
Тому і такі заяви, останнє слово за США
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31.05.2024 13:57 Ответить
думаю пентагон дозволить на ф16 патрулювати львівську та закарпатську обл.
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31.05.2024 14:12 Ответить
Дорого обійшовся кацапам МН17.
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31.05.2024 14:29 Ответить
Загребли вже ціимі дозволами.Ничого ще немає,а щось буде,буде,буде - і той казав,і той таємно натякнув і Шольц подумав.Присмак локшини на вухах(це як?)
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31.05.2024 18:10 Ответить
це, буде, до перших збитих ф 16.
а, вони будуть. як що, будуть виконувати бойові задачі!
але, звісно, умеров може складувати їх, для європейських інспекцій, тоді все буде добре!
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31.05.2024 19:18 Ответить
Сколько гнида кацапских вылезло, админы поработайте))))
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31.05.2024 22:47 Ответить
Залишилось ці ф16 отримати🤬
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31.05.2024 22:56 Ответить
Чітко та просто. Красені
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01.06.2024 09:53 Ответить
Скорійше б вже.
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01.06.2024 10:18 Ответить
Невже? Аколи саме - в 2025р?
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01.06.2024 12:43 Ответить
 
 