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Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 над територією РФ. Ви маєте право на самооборону, - глава МЗС Слот

Нідерланди не проти використання Україною F-16 над територією РФ

Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього застосування Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони.

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Вона прибула на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі.

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", - наголосила Слот.

Нідерланди разом з Данією і Бельгією очолюють так звану коаліцію F-16 для України.

Читайте також: Удари України по території РФ західною зброєю не мають бути предметом дискусій, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Брюїнс Слот зазначила, що використання західних літаків над територією Росії дає Україні стаття 51 Статуту ООН, в якій йдеться про право на самозахист.

Зараз відбувається тренування українських пілотів на винищувачах F-16, а також наземного технічного персоналу.

Очікується, що перші F-16 можуть прибути в Україну влітку цього року.

Читайте також: Винищувачі Gripen зможуть передати Україні, коли вона отримає F-16, - глава МЗС Швеції Більстрем

Раніше повідомлялося, що 10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах.

Автор: 

Нідерланди (1565) F16 F-16 (673) Ганке Брюїнс Слот (8)


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Топ коментарі
+16
Мають яйця 🪺!!! на відміну від інших..
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31.05.2024 11:31
+15
Чудово , так і буде 🙁
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31.05.2024 11:31
+10
на оркостані сьогодні буде самозаймання
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31.05.2024 11:46
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Чудово , так і буде 🙁
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31.05.2024 11:31 Відповісти
Мають яйця 🪺!!! на відміну від інших..
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31.05.2024 11:31 Відповісти
Вони їх виробляють? не будь зедебілом.
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31.05.2024 11:32 Відповісти
А ви досконало знаєте умови передачі … саме між Україною та Нідерландами…так поділіться… щоб не виглядати подебільному..
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31.05.2024 11:41 Відповісти
Із інтерв'ю міністра оборони Нідерландів 25.08.2023:
Крім того, ми постійно обговорюємо всі кроки з Вашингтоном.
Адже рішення - за ними.
Це американська система, і саме вони ухвалюють рішення не лише щодо літака, а й щодо озброєння.
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31.05.2024 11:49 Відповісти
Дак а де F 16 ???
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31.05.2024 12:50 Відповісти
а тобі треба доповісти про це???!
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31.05.2024 21:27 Відповісти
Дякуємо, Нідерландіє !

Саме своїй впертості нідерландці у своїй маленькій країні змогли перемогти велетенську Іспанську імперію Габсбургів, яка займала чи не половину тодішньої Європи.
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31.05.2024 12:07 Відповісти
США можуть відкорегувати
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31.05.2024 11:37 Відповісти
На жаль.
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31.05.2024 14:49 Відповісти
Вони вже оголосили згоду . Нехай Х@йло не сподівається. А Трампа засудили по 34 статтях.
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31.05.2024 21:39 Відповісти
Можна подробности, что за 34 статтьи?

Ах...
ну да, подписывал чеки 11 раз, потом вносил в бухгалтерию эти чеки, потом передавал их адвокату, один раз ошибся в бухгалтерии
выходит 11+11+11+1 = 34
вся сумма около 100тыс$

если бы заплатил больше за молчание, например 1млн то новость сейчас звучала "засудили по 340 статтях"

с точки зрения закона, наверное это нарушение - заплатить за молчание, но оформить это с нарушением
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01.06.2024 11:19 Відповісти
Ой ну канешна канешна, американський прокурор забьіл спросить Х@йловского тролля .
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01.06.2024 11:49 Відповісти
Не зможуть без дозволу виробника F16 USA!
Інша річ швецьки винищувачі яки потребують дозволу тільки виробника.
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31.05.2024 11:40 Відповісти
А производитель самолетов и ракет к ним будет против...
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31.05.2024 11:40 Відповісти
Здесь водки нет, уходи.
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31.05.2024 22:44 Відповісти
дуже дякуємо що дозволяєте, а ще більше подякуємо коли дасте Ф16... немає що поки використовувати
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31.05.2024 11:42 Відповісти
Використовувати можна, але винищувачів нема. А як будуть, то Трамп заперечить. А як дозволить, то Конгрес буде обговорювати. Як обговорять, то Різдво, 2025року. Але новини кожен день.
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31.05.2024 11:43 Відповісти
Оно конечно задолбало перечислять и мне все эти удрочки тоже---но. Но вот опять не утерпел и добавлю. Да всё сойдётся---а ракетки дадут на 100км максимум! И три штуки в неделю.
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31.05.2024 19:11 Відповісти
Я проте, що новини кожен день. То по літаки, то про постріляти, 10 раз про відключення. І вже всі забули про необхідність виборів президента.
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31.05.2024 21:10 Відповісти
на оркостані сьогодні буде самозаймання
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31.05.2024 11:46 Відповісти
випустять свого дімку алкаша
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31.05.2024 21:28 Відповісти
Дякуємо Нідерландам за допомогу Українцям!!
Пильнуймо за ІнформГігієною, московіти гадять на усіх ресурсах, як перед своїм кінцем, як і ригоАНАЛИ!!! Усе ж у мокшів, з одного корита, пропаганда ФСБшна!! СРУСЬкай міф..
Співпадіння…
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31.05.2024 11:50 Відповісти
Пильнуймо гігієну, забули про вибори!
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31.05.2024 21:11 Відповісти
Ще б побачити ті F-16...
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31.05.2024 12:04 Відповісти
Страшно, да ? 😂👍
Кацапура !

.
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31.05.2024 12:10 Відповісти
Йо-бнувся?
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31.05.2024 12:25 Відповісти
Дуже сподіваюся, що це правда (з ТГ)
"Уряд Німеччини дозволив Україні атакувати цілі в Росії за допомогою німецької зброї, - Der Spiegel".
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31.05.2024 12:04 Відповісти
США також "начебто" дозволили,
проте з'явилось багато обмежень
фактично на 40-50км

пакет PDA 4.2млрд 2023 року - поки не "можуть" надати
пройшло 7 місяців як повинні були надати,
та 1 місяць як Конгрес задовольнив "не комфортно" надавати
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01.06.2024 11:23 Відповісти
Це Нідерланди сказали, а єрмак з зеленським скажуть НІ.
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31.05.2024 13:26 Відповісти
А хіба не виробник повинен надавати такі дозволи? Чи Нідерланди вже виробляють F16?
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31.05.2024 13:53 Відповісти
Так, виробник.
Тому і такі заяви, останнє слово за США
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31.05.2024 13:57 Відповісти
думаю пентагон дозволить на ф16 патрулювати львівську та закарпатську обл.
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31.05.2024 14:12 Відповісти
Дорого обійшовся кацапам МН17.
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31.05.2024 14:29 Відповісти
Загребли вже ціимі дозволами.Ничого ще немає,а щось буде,буде,буде - і той казав,і той таємно натякнув і Шольц подумав.Присмак локшини на вухах(це як?)
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31.05.2024 18:10 Відповісти
це, буде, до перших збитих ф 16.
а, вони будуть. як що, будуть виконувати бойові задачі!
але, звісно, умеров може складувати їх, для європейських інспекцій, тоді все буде добре!
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31.05.2024 19:18 Відповісти
Сколько гнида кацапских вылезло, админы поработайте))))
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31.05.2024 22:47 Відповісти
Залишилось ці ф16 отримати🤬
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31.05.2024 22:56 Відповісти
Чітко та просто. Красені
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01.06.2024 09:53 Відповісти
Скорійше б вже.
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01.06.2024 10:18 Відповісти
Невже? Аколи саме - в 2025р?
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01.06.2024 12:43 Відповісти
 
 