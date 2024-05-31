Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 над територією РФ. Ви маєте право на самооборону, - глава МЗС Слот

Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього застосування Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони.

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Вона прибула на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі.

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", - наголосила Слот.

Нідерланди разом з Данією і Бельгією очолюють так звану коаліцію F-16 для України.

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Брюїнс Слот зазначила, що використання західних літаків над територією Росії дає Україні стаття 51 Статуту ООН, в якій йдеться про право на самозахист.

Зараз відбувається тренування українських пілотів на винищувачах F-16, а також наземного технічного персоналу.

Очікується, що перші F-16 можуть прибути в Україну влітку цього року.

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Раніше повідомлялося, що 10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах.