Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 над територією РФ. Ви маєте право на самооборону, - глава МЗС Слот
Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього застосування Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони.
Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Вона прибула на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі.
"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", - наголосила Слот.
Нідерланди разом з Данією і Бельгією очолюють так звану коаліцію F-16 для України.
Брюїнс Слот зазначила, що використання західних літаків над територією Росії дає Україні стаття 51 Статуту ООН, в якій йдеться про право на самозахист.
Зараз відбувається тренування українських пілотів на винищувачах F-16, а також наземного технічного персоналу.
Очікується, що перші F-16 можуть прибути в Україну влітку цього року.
Раніше повідомлялося, що 10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах.
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Крім того, ми постійно обговорюємо всі кроки з Вашингтоном.
Адже рішення - за ними.
Це американська система, і саме вони ухвалюють рішення не лише щодо літака, а й щодо озброєння.
Саме своїй впертості нідерландці у своїй маленькій країні змогли перемогти велетенську Іспанську імперію Габсбургів, яка займала чи не половину тодішньої Європи.
Ах...
ну да, подписывал чеки 11 раз, потом вносил в бухгалтерию эти чеки, потом передавал их адвокату, один раз ошибся в бухгалтерии
выходит 11+11+11+1 = 34
вся сумма около 100тыс$
если бы заплатил больше за молчание, например 1млн то новость сейчас звучала "засудили по 340 статтях"
с точки зрения закона, наверное это нарушение - заплатить за молчание, но оформить это с нарушением
Інша річ швецьки винищувачі яки потребують дозволу тільки виробника.
Пильнуймо за ІнформГігієною, московіти гадять на усіх ресурсах, як перед своїм кінцем, як і ригоАНАЛИ!!! Усе ж у мокшів, з одного корита, пропаганда ФСБшна!! СРУСЬкай міф..
Співпадіння…
Кацапура !
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"Уряд Німеччини дозволив Україні атакувати цілі в Росії за допомогою німецької зброї, - Der Spiegel".
проте з'явилось багато обмежень
фактично на 40-50км
пакет PDA 4.2млрд 2023 року - поки не "можуть" надати
пройшло 7 місяців як повинні були надати,
та 1 місяць як Конгрес задовольнив "не комфортно" надавати
Тому і такі заяви, останнє слово за США
а, вони будуть. як що, будуть виконувати бойові задачі!
але, звісно, умеров може складувати їх, для європейських інспекцій, тоді все буде добре!