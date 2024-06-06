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Украина просит США научить больше пилотов для F-16, - Politico

Україні потрібно більше пілотів навчених для F-16

Партнеры не обучают достаточно много украинских пилотов для управления F-16, учитывая количество истребителей, которое вскоре должна получить Украина.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что Украина говорит о 30 пилотах, которые имеют право немедленно начать обучение в США. Но администрация Байдена сообщила, что не имеет достаточное количество мест и может принять максимум 12 пилотов-стажеров.

Два других заведения в Дании и Румынии имеют подобную проблему с доступными местами для тренировок.

Politico утверждает, что во время серии встреч и звонков в течение последних нескольких недель Украина официально попросила США обучить дополнительное количество пилотов на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона. Американские законодатели также оказывали давление на администрацию, чтобы она одобрила дополнительное обучение.

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Однако США сообщили украинским военным, что другие страны тоже стоят в очереди для подготовки на F-16, они не могут нарушить свои обязательства перед этими странами.

По словам спикера ВВС США, до конца сентября Национальная гвардия планирует подготовить 12 украинских пилотов на базе в Тусоне.

Неназванный бывший чиновник сообщил, что с такими темпами Украина не будет иметь полной эскадрильи подготовленных пилотов до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что первая группа украинских пилотов, завершивших обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе.

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Топ комментарии
+8
і яка тоді стратегія перемоги без домінування у повітрі?... і чому тоді б не дозволити паралельне постачання шведських гріпенів і навчання пілотів та обслуговуючого персоналу ВЖЕ під ту техніку, а не стримувати це?...
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06.06.2024 01:49
+8
Байдену не потрібен розпад рашки, тобто перемога України
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06.06.2024 02:03
+6
Згідний. Я американець, но з політикою Байдена по відношенню до України КАТЕГОРИЧНО не згідний
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06.06.2024 02:08
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Правила форума Совет форумчан
і яка тоді стратегія перемоги без домінування у повітрі?... і чому тоді б не дозволити паралельне постачання шведських гріпенів і навчання пілотів та обслуговуючого персоналу ВЖЕ під ту техніку, а не стримувати це?...
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06.06.2024 01:49 Ответить
Байдену не потрібен розпад рашки, тобто перемога України
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06.06.2024 02:03 Ответить
Згідний. Я американець, но з політикою Байдена по відношенню до України КАТЕГОРИЧНО не згідний
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06.06.2024 02:08 Ответить
Як варіант залучення військових пілотів пенсійного віку зі США та країн Європи по контракту, доки партнери не роздупляться. Байден дійсно рішучиший від обамки, але все одно "тормоз".
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06.06.2024 02:11 Ответить
Якщо згадати, скільки Байден пообіцяв літаків Україні (рівно нуль), то "тормоз" звучить занадто м'яко
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06.06.2024 02:23 Ответить
"...яку незабаром має отримати України"?
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06.06.2024 03:23 Ответить
Отакої. Літаків стільки, що пілотів не вистачає.
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06.06.2024 05:39 Ответить
Літаки летять,будєм всєх бомбіть!
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06.06.2024 06:04 Ответить
Маю надію, що це дезінформація для pосії. Навіщо їм знати, скільки пілотів насправді навчається тут (у США).
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06.06.2024 07:00 Ответить
гадаю у підсумку не буде ніякіх літаків для України. ппіаряться всі кому не ліньки на цієї темі , знайдется ще купа " проблем " та перешкод , та десь до 2030 р. передадуть пару відремонтованих зі свалки літака.
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06.06.2024 07:08 Ответить
авиация не появится раньше принудительных мирных переговоров это тот аргумент на случай если одна из сторон не согласиться перед фактом
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06.06.2024 08:32 Ответить
це потрібно було робити ще рік тому, коли стало відомо про 50 F-16.

70-100 льотчиків і 1000-1500 технікив для обсуговування хоча би у дві зміни (2х8 годин). 1 F-16 на 1 вильот обслуговують 10-16 технікив
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06.06.2024 08:08 Ответить
Похоже предыдущая туфта с танками таки повторяется. Этим сразу заштыняло и год назад. Там Грипены ждут повторения сюжета. Вот если год ещё выдержим--- дойдет ли до нас, что только восстановление статуса страны с ЯО ----единственный для нас был шанс? Но вот только ещё через год у нас не будет возможности это Яо сделать. Некому будет.
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06.06.2024 08:15 Ответить
Он Швец розповів як ..рмак в ручному режимі зброю розприділяє, що до деяких бригад гранат не підвозили, а ви тут за пілотів, тут одні на фронті воюють, а деякі все роблять щоб більше людей гинуло і деякі бригади знищувалися.
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06.06.2024 08:15 Ответить
На ліве вухо лапшу людям вішає телемарафон, а на праве, усілякі Швеці, що корчать з себе або геніальних експертів, або прикидаються, що їм особисто директор ЦРУ, з поклоном, подає розвіддані.
А правда в тому, що в основному брехня і там, і там. Не делегуйте власне право/можливість/обов'язок думати і аналізувати, усіляким чмошникам.
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06.06.2024 09:28 Ответить
Почему бы не пригласить отставных американских пилотов....
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06.06.2024 08:53 Ответить
есть куча чвк. но если белый дом будет продолжать саботировать(шведские грипены), то ничего не получится. все контракты раздает все же белый дом.
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06.06.2024 10:38 Ответить
вообще-то весной-летом 22го было объявлено что на обучение пилотов выделено 150млн. пилоты тогда так и не обучил, а куда ушли эти 150млн будет уже разбираться Конгресс и Сенат, только когда обе палаты будут республиканскими. как и с десятками миллиардов $, которые так и не дошли до Украины.
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06.06.2024 10:36 Ответить
 
 