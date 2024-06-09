Франція, ймовірно, зможе передати Україні від 6 до 12 літаків Mirage 2000, - La Tribune

На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000.

Про це пише французька газета La Tribune, яка підрахувала, скільки літаків Mirage 2000 Франція зможе передати Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Газета зазначає, що у планах країни зберегти ескадрилью, тобто 20 літаків. Отже, Париж може передати Україні не більше 6 одиниць.

Однак, як зазначає видання, такої кількості Mirage 2000 замало, щоб допомогти Україні, яка прагне посилити свою протиповітряну оборону.

Також французькі журналісти припускають, що шістьох літаків замало, щоб задовольнити амбіції Емманюеля Макрона залишатися в центрі політичної гри в питанні допомоги Україні. La Tribune пише, що найбільш вірогідним виглядає діапазон від 6 до 12 бойових літаків, однак це ускладнить організацію польотів та утримання парку ВПС Франції.

Видання також додає, що парк літаків Mirage 2000−5 або більш вдосконалену версію 2000−9, крім Франції, мають ще три країни - Катар, Греція та ОАЕ. Однак, як зазначає ЗМІ, ці країни ще треба переконати продати або передати свою авіацію.

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Зокрема, La Tribune звертає увагу, що за день до свого візиту до Франції президент України Володимир Зеленський був у Катарі, де цілком міг обговорювати цю тему з еміром Тамімом бен Хамадом Аль Тані. Видання додає, що Катар шукає можливість продати свої 12 літаків цього типу.

ЗМІ зазначає, що існує також можливість, що Україна отримає 25 грецьких Mirage 2000−5, однак цими літаками вже зацікавилася Індія.

Нагадаємо, що 7 червня французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage-2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків. Проте президент Франції не став розголошувати, скільки саме літаків такого типу Франція зможе передати Україні.

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