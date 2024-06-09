УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10754 відвідувача онлайн
Новини
6 206 32
допомога (7890) літак (2853) Франція (2905)

Франція, ймовірно, зможе передати Україні від 6 до 12 літаків Mirage 2000, - La Tribune

Франція, ймовірно, зможе передати Україні від 6 до 12 літаків Mirage 2000, - La Tribune

На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000. 

Про це пише французька газета La Tribune, яка підрахувала, скільки літаків Mirage 2000 Франція зможе передати Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Газета зазначає, що у планах країни зберегти ескадрилью, тобто 20 літаків. Отже, Париж може передати Україні не більше 6 одиниць.

Однак, як зазначає видання, такої кількості Mirage 2000 замало, щоб допомогти Україні, яка прагне посилити свою протиповітряну оборону.

Також французькі журналісти припускають, що шістьох літаків замало, щоб задовольнити амбіції Емманюеля Макрона залишатися в центрі політичної гри в питанні допомоги Україні. La Tribune пише, що найбільш вірогідним виглядає діапазон від 6 до 12 бойових літаків, однак це ускладнить організацію польотів та утримання парку ВПС Франції. 

Видання також додає, що парк літаків Mirage 2000−5 або більш вдосконалену версію 2000−9, крім Франції, мають ще три країни - Катар, Греція та ОАЕ. Однак, як зазначає ЗМІ, ці країни ще треба переконати продати або передати свою авіацію.

Читайте також: Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навчить пілотів, - Макрон

Зокрема, La Tribune звертає увагу, що за день до свого візиту до Франції президент України Володимир Зеленський був у Катарі, де цілком міг обговорювати цю тему з еміром Тамімом бен Хамадом Аль Тані. Видання додає, що Катар шукає можливість продати свої 12 літаків цього типу.

ЗМІ зазначає, що існує також можливість, що Україна отримає 25 грецьких Mirage 2000−5, однак цими літаками вже зацікавилася Індія.

Нагадаємо, що 7 червня французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage-2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків. Проте президент Франції не став розголошувати, скільки саме літаків такого типу Франція зможе передати Україні.

Читайте також: Повітряні сили про французькі літаки Mirage 2000: Дуже сучасні, але F-16 є пріоритетом
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Нам багато чого не відомо....і це - нормально
показати весь коментар
09.06.2024 20:50
+8
Что то мне подсказывает, что Миражы мы получим раньше F-16...
показати весь коментар
09.06.2024 20:49
+6
6 одиниць під час повноцінної війни до одного місця, США теж заявляють, що будуть готувати пілотів на Ф-ки аж до кінця року. Йде спеціальне затягування з якоюсь метою.
показати весь коментар
09.06.2024 21:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Франціі, що вона надаст саблі проти танків.
показати весь коментар
09.06.2024 20:47 Відповісти
... абламанная ***** ....
показати весь коментар
09.06.2024 21:39 Відповісти
ша, ***... Серожа не знає, що та "са***" завалить не один 10 танків
показати весь коментар
09.06.2024 21:52 Відповісти
Что то мне подсказывает, что Миражы мы получим раньше F-16...
показати весь коментар
09.06.2024 20:49 Відповісти
Нам багато чого не відомо....і це - нормально
показати весь коментар
09.06.2024 20:50 Відповісти
Зате кацапи щодо різних там допомог, планів України знають майже все - а це вже не нормально. Про що, або про кого мова, думаю, говорити не потрібно...
показати весь коментар
10.06.2024 04:40 Відповісти
гадаю , по факту " Миражы " получимо десь у 2030 му році а ф 15 2035 му
показати весь коментар
09.06.2024 22:06 Відповісти
ні. Вони по складності не простіше за F-16.
показати весь коментар
09.06.2024 22:06 Відповісти
Дело не в простоте или сложности обучения. Тут дело скорее в политической воле на передачу авиации...
показати весь коментар
09.06.2024 22:17 Відповісти
Пишуть на Міражах 6 місяців перенавчатися треба. Тобто, ще 6 місяців. Де стільки пілотів узяти ??
показати весь коментар
09.06.2024 22:11 Відповісти
.. якби Ви знали..скількі пілотів тиняється зараз в Україні ..безробітних... 35-45 річних бувших військових пілотів... які літали в цівільних авіакомпаніях... Десятки!!! І це робота ТЦК... Але набирають пацанів 21-23 роки ..без досвіду... вчорашніх курсантів... І коли командування Сирського 20 відсотків ІТС ВПС відправили у штурмові батальони...а це інженери.. техніки.. то це факт ідіотських дій.
показати весь коментар
10.06.2024 00:13 Відповісти
Новость от 2021 года

Україна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються - ЗМІ



Україна може залишитися без бойової авіації за 10 років через зношеність радянських літаків, більше того, українські льотчики вже масово звільняються з Повітряних сил Збройних сил України.

Джерело: сюжет проєкту Радіо Свобода "https://www.youtube.com/watch?v=CtFul1yFx08&list=PLRVLFiynwHmGJVXK7f82zMVyw9X7FLHVQ&t=4s Донбас Реалії "

Деталі: За словами представника Командування ПС ЗСУ Олега Гаврилка, протягом останніх двох років зі служби звільнилося близько 140 осіб льотного складу, ще понад 40 осіб хочуть звільнитися цього року.

Звільняються і новачки, і досвідчені пілоти. Так, за цей рік звільнилися 5-ро льотчиків винищувачів, які випустилися у 2016 році, - це половина випуску.

Командування ПС ЗСУ пояснює це низькими зарплатами: частина кадрів "перетікає" з Міноборони в МВС, де платять більше.

Самі ж льотчики розповідають, що зарплати - це остання з причин звільнення. Більше їх доймає бюрократія: на "паперову роботу" йде близько 70% робочого часу, а літають за рік 40-50 годин .

Також серед причин невдоволення - ставлення командування і неможливість реалізувати свій досвід у роботі, навіть якщо він отриманий за кордоном чи в боях на Донбасі.
показати весь коментар
10.06.2024 00:56 Відповісти
... ну цю трохи некомпетентну статейку не варто сприймати всерьоз!! Достатньо того... що у МВС трійка транспортних літаків та з десяток вертольотів... і вже туди винищувачів ніхто не візьме...бо ніхто перенавчати не буде. А діло в іншому. З 2014 по 2019 ВПС України стали на ноги достатньо сильно! Я вже писав.. що до 2104 року у одній авіаційній бригаді було три справни літаки ..два комплекта акумуляторів на всю бригаду і пара..друга підготовлнних екіпажів. У 2019 було 85 відсотків справних літаків... 1.3 екіпажа на літак. Шла модернізація, літали по дві..а то і три льотних зміни на тиждень. Харьківський УВПС випускав достатньо офіцерів... щоб задовольнити потреби у льотному складі. Але на сцену вилізло зелене. З серпня 2020 року у ВПС перестали постачати паливо для виконання учбових польотів. Мінімум на підтримку штанів. Катастрофа Ан-26 у Чугуєві.. яскравий приклад..коли потрібен план..а нема палива. Тому у літаку куча курсантів..щоб хоч якось навчити. Зарплата останній раз підвищувалася у кінці 2018 року... Далі зелена паскуда про ВПС забула зовсім. Тому і почалося масове звільнення. Коли патрульний поліцейський отримує більш льотчика-винищувача..то Ви будете мати бажання служити? І не слухайте маячню. НЕ ЛІТАЮТЬ!!! і це основна причина звільнень. Слава Богу... що з початком війни майже всі звільнені повернулися до строю. Прийшли навіть ті.. хто звільнився 20-25 років тому..і кому було під 55-60. Разом вони і витягнули перші місяці війни. І не кломандування ВПС винне!! Винна влада зеленої паскуди..яка з першого дня влади почала нищити всі ЗСУ... А ВПС окремо і безбожно.
показати весь коментар
10.06.2024 23:24 Відповісти
Ось лінка, де кажуть що вже 30 наших пілотів навчили на Міражах:

https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/
показати весь коментар
10.06.2024 04:39 Відповісти
Пілоти - французи до Міражів не знаидуться?
показати весь коментар
09.06.2024 20:50 Відповісти
Тут вот пишут, что лучше 2000D. И их больше имеется.

https://www.bbc.com/russian/articles/c80012qy7v1o
показати весь коментар
09.06.2024 20:55 Відповісти
Так,Mirage 2000D, переваги-можливість застосування "скальпів"+"Апаш", а ще наявність реб.
показати весь коментар
09.06.2024 21:58 Відповісти
6 шт. Потужно.
показати весь коментар
09.06.2024 21:05 Відповісти
Ну, дуже потужно. кацапія трєпєсчі.
показати весь коментар
10.06.2024 08:18 Відповісти
Краще разом з пилотами
показати весь коментар
09.06.2024 21:08 Відповісти
На тобі, небоже, що мені негоже...(с)
показати весь коментар
09.06.2024 21:18 Відповісти
6 одиниць під час повноцінної війни до одного місця, США теж заявляють, що будуть готувати пілотів на Ф-ки аж до кінця року. Йде спеціальне затягування з якоюсь метою.
показати весь коментар
09.06.2024 21:30 Відповісти
було НУЛЬ стане + ШIСТЬ

"Франція береться за навчання цих людей: і персоналу, і льотчиків. Якщо Франція береться, то окей, нам ці літаки зовсім не завадять. В принципі, вони співставні з F-16. Це так само багатофункціональна платформа", - прокоментував це в ефірі телемарафону військовий оглядач Денис Попович.

Він наголосив, що Mirage 2000-5 можуть запускати ракети "повітря-повітря", а також "повітря-земля". Крім того, з цих літаків можна випускати плануючі бомби до 1000 кг французького виробництва.
"Заточені" під Scalp і Storm Shadow: УВАГА KEPD-150/350 TAURUS

Несколько дней назад Шольц заявил: "Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно". Шольц отвечал на вопрос журналистов, опасается ли он вовлеченияГермании в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS. "Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система…", - добавил глава кабмина ФРГ
показати весь коментар
10.06.2024 00:06 Відповісти
не здивуюсь, якщо після опанування Mirage-2000, а потім і Gripen, наші пілоти зможуть легко навчитись пілотувати і "формулу-1".
показати весь коментар
09.06.2024 21:32 Відповісти
якщо вже вчити пілотів і тех.персонал під цю техніку то потрібно домовитися хочаб на два десятки, інакше це немає сенсу.
показати весь коментар
09.06.2024 21:51 Відповісти
Это очередная писакская х-ня во Франции 94 таких самолета и хотят оставить одну эскадрилью - 18-20 самолетов.
СМИ отмечают, что в результате договоренностей, достигнутых в прошлом году между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, Париж уже начал обучение (неофициально) контингента украинских пилотов по системе вооружения Mirage в течение нескольких месяцев на четырех базах: Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велиз и Роморантен-Лентенэ.
показати весь коментар
09.06.2024 21:51 Відповісти
Насправді Франція не надає великої допомоги, і не певно, чи вдасться її виконати цього разу. Ця допомога в основному спрямована на те, щоб показати вплив Франції.
показати весь коментар
09.06.2024 21:53 Відповісти
6-12 літаків, за 2-3 тижні
показати весь коментар
09.06.2024 22:08 Відповісти
Зможе....
Далі не читаю
Майбутній час...
показати весь коментар
09.06.2024 23:27 Відповісти
Якщо 6 літаків, то навіщо навчили 30 пілотів?
https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/
показати весь коментар
10.06.2024 04:40 Відповісти
Сказати "передамо" і "передали" трохи різні речі. Зрозуміло, підготовка пілотів, технічного персоналу, летовищ, інфраструктури - робота не одного дня, але тенденція є і це вже непогано. Без переваги в повітрі або хоча паритету про успіхи можна тільки мріяти. Значить найближчим часом прийдеться витягувати ситуацію дронами, але це не те що авіація. Як висновок - характер війни зараз не зміниться. Про ракетні системи, дозволи куди і "скока мона" взагалі мовчу. Не весело...
показати весь коментар
10.06.2024 05:23 Відповісти
 
 