Франція, ймовірно, зможе передати Україні від 6 до 12 літаків Mirage 2000, - La Tribune
На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000.
Про це пише французька газета La Tribune, яка підрахувала, скільки літаків Mirage 2000 Франція зможе передати Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Газета зазначає, що у планах країни зберегти ескадрилью, тобто 20 літаків. Отже, Париж може передати Україні не більше 6 одиниць.
Однак, як зазначає видання, такої кількості Mirage 2000 замало, щоб допомогти Україні, яка прагне посилити свою протиповітряну оборону.
Також французькі журналісти припускають, що шістьох літаків замало, щоб задовольнити амбіції Емманюеля Макрона залишатися в центрі політичної гри в питанні допомоги Україні. La Tribune пише, що найбільш вірогідним виглядає діапазон від 6 до 12 бойових літаків, однак це ускладнить організацію польотів та утримання парку ВПС Франції.
Видання також додає, що парк літаків Mirage 2000−5 або більш вдосконалену версію 2000−9, крім Франції, мають ще три країни - Катар, Греція та ОАЕ. Однак, як зазначає ЗМІ, ці країни ще треба переконати продати або передати свою авіацію.
Зокрема, La Tribune звертає увагу, що за день до свого візиту до Франції президент України Володимир Зеленський був у Катарі, де цілком міг обговорювати цю тему з еміром Тамімом бен Хамадом Аль Тані. Видання додає, що Катар шукає можливість продати свої 12 літаків цього типу.
ЗМІ зазначає, що існує також можливість, що Україна отримає 25 грецьких Mirage 2000−5, однак цими літаками вже зацікавилася Індія.
Нагадаємо, що 7 червня французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage-2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків. Проте президент Франції не став розголошувати, скільки саме літаків такого типу Франція зможе передати Україні.
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Україна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються - ЗМІ
Україна може залишитися без бойової авіації за 10 років через зношеність радянських літаків, більше того, українські льотчики вже масово звільняються з Повітряних сил Збройних сил України.
Джерело: сюжет проєкту Радіо Свобода "https://www.youtube.com/watch?v=CtFul1yFx08&list=PLRVLFiynwHmGJVXK7f82zMVyw9X7FLHVQ&t=4s Донбас Реалії "
Деталі: За словами представника Командування ПС ЗСУ Олега Гаврилка, протягом останніх двох років зі служби звільнилося близько 140 осіб льотного складу, ще понад 40 осіб хочуть звільнитися цього року.
Звільняються і новачки, і досвідчені пілоти. Так, за цей рік звільнилися 5-ро льотчиків винищувачів, які випустилися у 2016 році, - це половина випуску.
Командування ПС ЗСУ пояснює це низькими зарплатами: частина кадрів "перетікає" з Міноборони в МВС, де платять більше.
Самі ж льотчики розповідають, що зарплати - це остання з причин звільнення. Більше їх доймає бюрократія: на "паперову роботу" йде близько 70% робочого часу, а літають за рік 40-50 годин .
Також серед причин невдоволення - ставлення командування і неможливість реалізувати свій досвід у роботі, навіть якщо він отриманий за кордоном чи в боях на Донбасі.
https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/
https://www.bbc.com/russian/articles/c80012qy7v1o
"Франція береться за навчання цих людей: і персоналу, і льотчиків. Якщо Франція береться, то окей, нам ці літаки зовсім не завадять. В принципі, вони співставні з F-16. Це так само багатофункціональна платформа", - прокоментував це в ефірі телемарафону військовий оглядач Денис Попович.
Він наголосив, що Mirage 2000-5 можуть запускати ракети "повітря-повітря", а також "повітря-земля". Крім того, з цих літаків можна випускати плануючі бомби до 1000 кг французького виробництва.
"Заточені" під Scalp і Storm Shadow: УВАГА KEPD-150/350 TAURUS
Несколько дней назад Шольц заявил: "Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно". Шольц отвечал на вопрос журналистов, опасается ли он вовлеченияГермании в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS. "Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система…", - добавил глава кабмина ФРГ
СМИ отмечают, что в результате договоренностей, достигнутых в прошлом году между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, Париж уже начал обучение (неофициально) контингента украинских пилотов по системе вооружения Mirage в течение нескольких месяцев на четырех базах: Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велиз и Роморантен-Лентенэ.
Далі не читаю
Майбутній час...
https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/