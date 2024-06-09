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Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune

Франція, ймовірно, зможе передати Україні від 6 до 12 літаків Mirage 2000, - La Tribune

На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000.

Об этом пишет французская газета La Tribune, которая подсчитала, сколько самолетов Mirage 2000 Франция сможет передать Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

Газета отмечает, что в планах страны сохранить эскадрилью, то есть 20 самолетов. Следовательно, Париж может передать Украине не более 6 единиц.

Однако, как отмечает издание, такого количества Mirage 2000 мало, чтобы помочь Украине, которая стремится усилить свою противовоздушную оборону.

Также французские журналисты предполагают, что шести самолетов мало, чтобы удовлетворить амбиции Эмманюэля Макрона оставаться в центре политической игры в вопросе помощи Украине. La Tribune пишет, что наиболее вероятным выглядит диапазон от 6 до 12 боевых самолетов, однако это усложнит организацию полетов и содержание парка ВВС Франции.

Издание также добавляет, что парк самолетов Mirage 2000-5 или более усовершенствованную версию 2000-9, кроме Франции, имеют еще три страны - Катар, Греция и ОАЭ. Однако, как отмечает СМИ, эти страны еще надо убедить продать или передать свою авиацию.

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В частности, La Tribune обращает внимание, что за день до своего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский был в Катаре, где вполне мог обсуждать эту тему с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Издание добавляет, что Катар ищет возможность продать свои 12 самолетов этого типа.

СМИ отмечает, что существует также возможность, что Украина получит 25 греческих Mirage 2000-5, однако этими самолетами уже заинтересовалась Индия.

Напомним, что 7 июня французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов. Однако президент Франции не стал разглашать, сколько именно самолетов такого типа Франция сможет передать Украине.

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Топ комментарии
+9
Нам багато чого не відомо....і це - нормально
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09.06.2024 20:50
+8
Что то мне подсказывает, что Миражы мы получим раньше F-16...
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09.06.2024 20:49
+6
6 одиниць під час повноцінної війни до одного місця, США теж заявляють, що будуть готувати пілотів на Ф-ки аж до кінця року. Йде спеціальне затягування з якоюсь метою.
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09.06.2024 21:30
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Дякуємо Франціі, що вона надаст саблі проти танків.
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09.06.2024 20:47 Ответить
... абламанная ***** ....
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09.06.2024 21:39 Ответить
ша, ***... Серожа не знає, що та "са***" завалить не один 10 танків
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09.06.2024 21:52 Ответить
Что то мне подсказывает, что Миражы мы получим раньше F-16...
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09.06.2024 20:49 Ответить
Нам багато чого не відомо....і це - нормально
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09.06.2024 20:50 Ответить
Зате кацапи щодо різних там допомог, планів України знають майже все - а це вже не нормально. Про що, або про кого мова, думаю, говорити не потрібно...
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10.06.2024 04:40 Ответить
гадаю , по факту " Миражы " получимо десь у 2030 му році а ф 15 2035 му
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09.06.2024 22:06 Ответить
ні. Вони по складності не простіше за F-16.
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09.06.2024 22:06 Ответить
Дело не в простоте или сложности обучения. Тут дело скорее в политической воле на передачу авиации...
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09.06.2024 22:17 Ответить
Пишуть на Міражах 6 місяців перенавчатися треба. Тобто, ще 6 місяців. Де стільки пілотів узяти ??
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09.06.2024 22:11 Ответить
.. якби Ви знали..скількі пілотів тиняється зараз в Україні ..безробітних... 35-45 річних бувших військових пілотів... які літали в цівільних авіакомпаніях... Десятки!!! І це робота ТЦК... Але набирають пацанів 21-23 роки ..без досвіду... вчорашніх курсантів... І коли командування Сирського 20 відсотків ІТС ВПС відправили у штурмові батальони...а це інженери.. техніки.. то це факт ідіотських дій.
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10.06.2024 00:13 Ответить
Новость от 2021 года

Україна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються - ЗМІ



Україна може залишитися без бойової авіації за 10 років через зношеність радянських літаків, більше того, українські льотчики вже масово звільняються з Повітряних сил Збройних сил України.

Джерело: сюжет проєкту Радіо Свобода "https://www.youtube.com/watch?v=CtFul1yFx08&list=PLRVLFiynwHmGJVXK7f82zMVyw9X7FLHVQ&t=4s Донбас Реалії "

Деталі: За словами представника Командування ПС ЗСУ Олега Гаврилка, протягом останніх двох років зі служби звільнилося близько 140 осіб льотного складу, ще понад 40 осіб хочуть звільнитися цього року.

Звільняються і новачки, і досвідчені пілоти. Так, за цей рік звільнилися 5-ро льотчиків винищувачів, які випустилися у 2016 році, - це половина випуску.

Командування ПС ЗСУ пояснює це низькими зарплатами: частина кадрів "перетікає" з Міноборони в МВС, де платять більше.

Самі ж льотчики розповідають, що зарплати - це остання з причин звільнення. Більше їх доймає бюрократія: на "паперову роботу" йде близько 70% робочого часу, а літають за рік 40-50 годин .

Також серед причин невдоволення - ставлення командування і неможливість реалізувати свій досвід у роботі, навіть якщо він отриманий за кордоном чи в боях на Донбасі.
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10.06.2024 00:56 Ответить
... ну цю трохи некомпетентну статейку не варто сприймати всерьоз!! Достатньо того... що у МВС трійка транспортних літаків та з десяток вертольотів... і вже туди винищувачів ніхто не візьме...бо ніхто перенавчати не буде. А діло в іншому. З 2014 по 2019 ВПС України стали на ноги достатньо сильно! Я вже писав.. що до 2104 року у одній авіаційній бригаді було три справни літаки ..два комплекта акумуляторів на всю бригаду і пара..друга підготовлнних екіпажів. У 2019 було 85 відсотків справних літаків... 1.3 екіпажа на літак. Шла модернізація, літали по дві..а то і три льотних зміни на тиждень. Харьківський УВПС випускав достатньо офіцерів... щоб задовольнити потреби у льотному складі. Але на сцену вилізло зелене. З серпня 2020 року у ВПС перестали постачати паливо для виконання учбових польотів. Мінімум на підтримку штанів. Катастрофа Ан-26 у Чугуєві.. яскравий приклад..коли потрібен план..а нема палива. Тому у літаку куча курсантів..щоб хоч якось навчити. Зарплата останній раз підвищувалася у кінці 2018 року... Далі зелена паскуда про ВПС забула зовсім. Тому і почалося масове звільнення. Коли патрульний поліцейський отримує більш льотчика-винищувача..то Ви будете мати бажання служити? І не слухайте маячню. НЕ ЛІТАЮТЬ!!! і це основна причина звільнень. Слава Богу... що з початком війни майже всі звільнені повернулися до строю. Прийшли навіть ті.. хто звільнився 20-25 років тому..і кому було під 55-60. Разом вони і витягнули перші місяці війни. І не кломандування ВПС винне!! Винна влада зеленої паскуди..яка з першого дня влади почала нищити всі ЗСУ... А ВПС окремо і безбожно.
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10.06.2024 23:24 Ответить
Ось лінка, де кажуть що вже 30 наших пілотів навчили на Міражах:

https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/
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10.06.2024 04:39 Ответить
Пілоти - французи до Міражів не знаидуться?
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09.06.2024 20:50 Ответить
Тут вот пишут, что лучше 2000D. И их больше имеется.

https://www.bbc.com/russian/articles/c80012qy7v1o
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09.06.2024 20:55 Ответить
Так,Mirage 2000D, переваги-можливість застосування "скальпів"+"Апаш", а ще наявність реб.
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09.06.2024 21:58 Ответить
6 шт. Потужно.
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09.06.2024 21:05 Ответить
Ну, дуже потужно. кацапія трєпєсчі.
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10.06.2024 08:18 Ответить
Краще разом з пилотами
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09.06.2024 21:08 Ответить
На тобі, небоже, що мені негоже...(с)
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09.06.2024 21:18 Ответить
6 одиниць під час повноцінної війни до одного місця, США теж заявляють, що будуть готувати пілотів на Ф-ки аж до кінця року. Йде спеціальне затягування з якоюсь метою.
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09.06.2024 21:30 Ответить
було НУЛЬ стане + ШIСТЬ

"Франція береться за навчання цих людей: і персоналу, і льотчиків. Якщо Франція береться, то окей, нам ці літаки зовсім не завадять. В принципі, вони співставні з F-16. Це так само багатофункціональна платформа", - прокоментував це в ефірі телемарафону військовий оглядач Денис Попович.

Він наголосив, що Mirage 2000-5 можуть запускати ракети "повітря-повітря", а також "повітря-земля". Крім того, з цих літаків можна випускати плануючі бомби до 1000 кг французького виробництва.
"Заточені" під Scalp і Storm Shadow: УВАГА KEPD-150/350 TAURUS

Несколько дней назад Шольц заявил: "Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно". Шольц отвечал на вопрос журналистов, опасается ли он вовлеченияГермании в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS. "Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система…", - добавил глава кабмина ФРГ
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10.06.2024 00:06 Ответить
не здивуюсь, якщо після опанування Mirage-2000, а потім і Gripen, наші пілоти зможуть легко навчитись пілотувати і "формулу-1".
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09.06.2024 21:32 Ответить
якщо вже вчити пілотів і тех.персонал під цю техніку то потрібно домовитися хочаб на два десятки, інакше це немає сенсу.
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09.06.2024 21:51 Ответить
Это очередная писакская х-ня во Франции 94 таких самолета и хотят оставить одну эскадрилью - 18-20 самолетов.
СМИ отмечают, что в результате договоренностей, достигнутых в прошлом году между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, Париж уже начал обучение (неофициально) контингента украинских пилотов по системе вооружения Mirage в течение нескольких месяцев на четырех базах: Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велиз и Роморантен-Лентенэ.
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09.06.2024 21:51 Ответить
Насправді Франція не надає великої допомоги, і не певно, чи вдасться її виконати цього разу. Ця допомога в основному спрямована на те, щоб показати вплив Франції.
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09.06.2024 21:53 Ответить
6-12 літаків, за 2-3 тижні
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09.06.2024 22:08 Ответить
Зможе....
Далі не читаю
Майбутній час...
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09.06.2024 23:27 Ответить
Якщо 6 літаків, то навіщо навчили 30 пілотів?
https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/
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10.06.2024 04:40 Ответить
Сказати "передамо" і "передали" трохи різні речі. Зрозуміло, підготовка пілотів, технічного персоналу, летовищ, інфраструктури - робота не одного дня, але тенденція є і це вже непогано. Без переваги в повітрі або хоча паритету про успіхи можна тільки мріяти. Значить найближчим часом прийдеться витягувати ситуацію дронами, але це не те що авіація. Як висновок - характер війни зараз не зміниться. Про ракетні системи, дозволи куди і "скока мона" взагалі мовчу. Не весело...
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10.06.2024 05:23 Ответить
 
 