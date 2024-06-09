Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune
На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000.
Об этом пишет французская газета La Tribune, которая подсчитала, сколько самолетов Mirage 2000 Франция сможет передать Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
Газета отмечает, что в планах страны сохранить эскадрилью, то есть 20 самолетов. Следовательно, Париж может передать Украине не более 6 единиц.
Однако, как отмечает издание, такого количества Mirage 2000 мало, чтобы помочь Украине, которая стремится усилить свою противовоздушную оборону.
Также французские журналисты предполагают, что шести самолетов мало, чтобы удовлетворить амбиции Эмманюэля Макрона оставаться в центре политической игры в вопросе помощи Украине. La Tribune пишет, что наиболее вероятным выглядит диапазон от 6 до 12 боевых самолетов, однако это усложнит организацию полетов и содержание парка ВВС Франции.
Издание также добавляет, что парк самолетов Mirage 2000-5 или более усовершенствованную версию 2000-9, кроме Франции, имеют еще три страны - Катар, Греция и ОАЭ. Однако, как отмечает СМИ, эти страны еще надо убедить продать или передать свою авиацию.
В частности, La Tribune обращает внимание, что за день до своего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский был в Катаре, где вполне мог обсуждать эту тему с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Издание добавляет, что Катар ищет возможность продать свои 12 самолетов этого типа.
СМИ отмечает, что существует также возможность, что Украина получит 25 греческих Mirage 2000-5, однако этими самолетами уже заинтересовалась Индия.
Напомним, что 7 июня французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов. Однако президент Франции не стал разглашать, сколько именно самолетов такого типа Франция сможет передать Украине.
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Україна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються - ЗМІ
Україна може залишитися без бойової авіації за 10 років через зношеність радянських літаків, більше того, українські льотчики вже масово звільняються з Повітряних сил Збройних сил України.
Джерело: сюжет проєкту Радіо Свобода "https://www.youtube.com/watch?v=CtFul1yFx08&list=PLRVLFiynwHmGJVXK7f82zMVyw9X7FLHVQ&t=4s Донбас Реалії "
Деталі: За словами представника Командування ПС ЗСУ Олега Гаврилка, протягом останніх двох років зі служби звільнилося близько 140 осіб льотного складу, ще понад 40 осіб хочуть звільнитися цього року.
Звільняються і новачки, і досвідчені пілоти. Так, за цей рік звільнилися 5-ро льотчиків винищувачів, які випустилися у 2016 році, - це половина випуску.
Командування ПС ЗСУ пояснює це низькими зарплатами: частина кадрів "перетікає" з Міноборони в МВС, де платять більше.
Самі ж льотчики розповідають, що зарплати - це остання з причин звільнення. Більше їх доймає бюрократія: на "паперову роботу" йде близько 70% робочого часу, а літають за рік 40-50 годин .
Також серед причин невдоволення - ставлення командування і неможливість реалізувати свій досвід у роботі, навіть якщо він отриманий за кордоном чи в боях на Донбасі.
https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/
https://www.bbc.com/russian/articles/c80012qy7v1o
"Франція береться за навчання цих людей: і персоналу, і льотчиків. Якщо Франція береться, то окей, нам ці літаки зовсім не завадять. В принципі, вони співставні з F-16. Це так само багатофункціональна платформа", - прокоментував це в ефірі телемарафону військовий оглядач Денис Попович.
Він наголосив, що Mirage 2000-5 можуть запускати ракети "повітря-повітря", а також "повітря-земля". Крім того, з цих літаків можна випускати плануючі бомби до 1000 кг французького виробництва.
"Заточені" під Scalp і Storm Shadow: УВАГА KEPD-150/350 TAURUS
Несколько дней назад Шольц заявил: "Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно". Шольц отвечал на вопрос журналистов, опасается ли он вовлеченияГермании в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS. "Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система…", - добавил глава кабмина ФРГ
СМИ отмечают, что в результате договоренностей, достигнутых в прошлом году между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, Париж уже начал обучение (неофициально) контингента украинских пилотов по системе вооружения Mirage в течение нескольких месяцев на четырех базах: Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велиз и Роморантен-Лентенэ.
Далі не читаю
Майбутній час...
https://bulgarianmilitary.com/amp/2024/06/07/ukraine-to-receive-mirage-2000-jets-after-year-long-speculation/