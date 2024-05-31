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Новини Війна
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Зеленський про винищувачі Gripen для України: Якщо їх нададуть після F-16, то отримати їх зможемо за рік або більше

Зеленський висловився про Gripen

Президент Володимир Зеленський вважає, що процес навчання на винищувачах Gripen варто починати вже зараз, оскільки це займе багато часу.

Про це глава держави заявив на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.

"У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції щодо Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте (Фредеріксен. - Ред.), яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", - зазначив він.

За словами Зеленського, процес тренувальних місій дуже повільний.

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"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно змінити процес. Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО тощо. Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - додав президент.

Глава держави додав, що якщо пілоти почнуть тренуватися на Gripen після отримання F-16, то процес займе рік або більше.

"Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою F-16, тренуватися на шведських літаках", - підсумував він.

Винищувачі Gripen для України

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.

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Автор: 

авіація (4121) Зеленський Володимир (23815) літак (2901) Gripen (6)


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Топ коментарі
+6
ви, не зрозуміли?
зе!прострочений, планує керувати, ще рік, або більше.
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31.05.2024 16:06
+5
Так за Гріпени мова була рік назад - тоді потрібно було пілотів і вчити
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31.05.2024 16:01
+4
тупішого ідіота на цьому пості важко й уявити: "... Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - додав пре兀зидент. Джерело:
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31.05.2024 16:21
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Це він по своєму рівню судить.
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31.05.2024 16:00 Відповісти
Так за Гріпени мова була рік назад - тоді потрібно було пілотів і вчити
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31.05.2024 16:01 Відповісти
ви, не зрозуміли?
зе!прострочений, планує керувати, ще рік, або більше.
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31.05.2024 16:06 Відповісти
Йому сподобалось, хавчик і трєніки безкоштовно, та ще й в офшори потічки біжать
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31.05.2024 16:09 Відповісти
Цього ухилянта не потрібно слухати, як тільки щось про Зе....я перехлджу на друге.
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31.05.2024 16:16 Відповісти
тупішого ідіота на цьому пості важко й уявити: "... Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - додав пре兀зидент. Джерело:
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31.05.2024 16:21 Відповісти
👏👏👏👏👏 З язика зняли! 😊 Бачу, багато коментаторів навчилися розуміти. Я теж дещо вже розумію. Але власне наведену Вами фразу розшифрувати не можу.
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31.05.2024 16:30 Відповісти
Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО тощо. Джерело:
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31.05.2024 16:36 Відповісти
Говорити з усіма, сподіваючись, до хтось зрозуміє? 🤔
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31.05.2024 16:39 Відповісти
не знаю Ростиславе, мені потрібний перекладач із ідіотсько-віслюківського...
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31.05.2024 16:42 Відповісти
і пакет для блювання
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31.05.2024 17:34 Відповісти
коли дитинка починає говорити, тільки мама розуміє цю мову. ніхто більше, навіть рідний батько.
так от, що каже зе!імбецил не розуміє ніхто.
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31.05.2024 17:50 Відповісти
Враг на пороге дома , какой год , а то и больше , ***....
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31.05.2024 16:22 Відповісти
Щось цей шут при дворі єрмака сьогодні багато говорить.
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31.05.2024 16:27 Відповісти
Йому перед самітом треба максимально наговорити ідіотскої маячні, щоб в сторону України навіть дивитись гидко було.
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31.05.2024 17:36 Відповісти
Найкращим варіантом було б рішення США, через півроку постачати Ф 16 у декілька десятків штук. Гріппен- дуже добрий літак, але чим менш зоопарку із надскладної техніки-тим краще.
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31.05.2024 19:50 Відповісти
 
 