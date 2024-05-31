Зеленський про винищувачі Gripen для України: Якщо їх нададуть після F-16, то отримати їх зможемо за рік або більше

Президент Володимир Зеленський вважає, що процес навчання на винищувачах Gripen варто починати вже зараз, оскільки це займе багато часу.

Про це глава держави заявив на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.

"У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції щодо Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте (Фредеріксен. - Ред.), яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", - зазначив він.

За словами Зеленського, процес тренувальних місій дуже повільний.

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"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно змінити процес. Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО тощо. Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - додав президент.

Глава держави додав, що якщо пілоти почнуть тренуватися на Gripen після отримання F-16, то процес займе рік або більше.

"Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою F-16, тренуватися на шведських літаках", - підсумував він.

Винищувачі Gripen для України

Раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Глава МЗС Швеції Більстрем заявив, що передати Україні винищувачі Gripen зможуть після того, як Київ отримає F-16.

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