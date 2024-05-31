Зеленский об истребителях Gripen для Украины: Если их предоставят после F-16, то получить их сможем через год или больше
Президент Владимир Зеленский считает, что процесс обучения на истребителях Gripen стоит начинать уже сейчас, поскольку это займет много времени.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ.
"У нас был диалог с премьер-министром Швеции по Gripen. Моя позиция в том, что мы сейчас тренируем наших людей, пилотов на F-16. С момента положительного решения премьер-министра Дании Метте (Фредериксен. - Ред.), которое было принято год назад. Только сейчас они завершают тренировки. Поэтому это зависит не от меня, не от Метте, не от вас, а оно зависит от этого процесса", - отметил он.
По словам Зеленского, процесс тренировочных миссий очень медленный.
"Моя позиция заключается в том, что нам нужно изменить процесс. Это очень сложно, нам нужно говорить со всеми союзниками в НАТО и тому подобное. Мне кажется, что это является проблемой, и это моя первая идея", - добавил президент.
Глава государства добавил, что если пилоты начнут тренироваться на Gripen после получения F-16, то процесс займет год или больше.
"Поэтому мне представляется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой F-16, тренироваться на шведских самолетах", - подытожил он.
Истребители Gripen для Украины
Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.
Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что передать Украине истребители Gripen смогут после того, как Киев получит F-16.
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зе!прострочений, планує керувати, ще рік, або більше.
так от, що каже зе!імбецил не розуміє ніхто.