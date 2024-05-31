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Новости Война
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Зеленский об истребителях Gripen для Украины: Если их предоставят после F-16, то получить их сможем через год или больше

Зеленський висловився про Gripen

Президент Владимир Зеленский считает, что процесс обучения на истребителях Gripen стоит начинать уже сейчас, поскольку это займет много времени.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ.

"У нас был диалог с премьер-министром Швеции по Gripen. Моя позиция в том, что мы сейчас тренируем наших людей, пилотов на F-16. С момента положительного решения премьер-министра Дании Метте (Фредериксен. - Ред.), которое было принято год назад. Только сейчас они завершают тренировки. Поэтому это зависит не от меня, не от Метте, не от вас, а оно зависит от этого процесса", - отметил он.

По словам Зеленского, процесс тренировочных миссий очень медленный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Украина – Северная Европа обсуждали ускорение поставки Patriot, - Зеленский

"Моя позиция заключается в том, что нам нужно изменить процесс. Это очень сложно, нам нужно говорить со всеми союзниками в НАТО и тому подобное. Мне кажется, что это является проблемой, и это моя первая идея", - добавил президент.

Глава государства добавил, что если пилоты начнут тренироваться на Gripen после получения F-16, то процесс займет год или больше.

"Поэтому мне представляется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой F-16, тренироваться на шведских самолетах", - подытожил он.

Истребители Gripen для Украины

Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что передать Украине истребители Gripen смогут после того, как Киев получит F-16.

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Автор: 

авиация (2825) Зеленский Владимир (20343) самолет (3590)


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Топ комментарии
+6
ви, не зрозуміли?
зе!прострочений, планує керувати, ще рік, або більше.
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31.05.2024 16:06
+5
Так за Гріпени мова була рік назад - тоді потрібно було пілотів і вчити
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31.05.2024 16:01
+4
тупішого ідіота на цьому пості важко й уявити: "... Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - додав пре兀зидент. Джерело:
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31.05.2024 16:21
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Правила форума Совет форумчан
Це він по своєму рівню судить.
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31.05.2024 16:00 Ответить
Так за Гріпени мова була рік назад - тоді потрібно було пілотів і вчити
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31.05.2024 16:01 Ответить
ви, не зрозуміли?
зе!прострочений, планує керувати, ще рік, або більше.
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31.05.2024 16:06 Ответить
Йому сподобалось, хавчик і трєніки безкоштовно, та ще й в офшори потічки біжать
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31.05.2024 16:09 Ответить
Цього ухилянта не потрібно слухати, як тільки щось про Зе....я перехлджу на друге.
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31.05.2024 16:16 Ответить
тупішого ідіота на цьому пості важко й уявити: "... Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - додав пре兀зидент. Джерело:
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31.05.2024 16:21 Ответить
👏👏👏👏👏 З язика зняли! 😊 Бачу, багато коментаторів навчилися розуміти. Я теж дещо вже розумію. Але власне наведену Вами фразу розшифрувати не можу.
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31.05.2024 16:30 Ответить
Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО тощо. Джерело:
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31.05.2024 16:36 Ответить
Говорити з усіма, сподіваючись, до хтось зрозуміє? 🤔
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31.05.2024 16:39 Ответить
не знаю Ростиславе, мені потрібний перекладач із ідіотсько-віслюківського...
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31.05.2024 16:42 Ответить
і пакет для блювання
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31.05.2024 17:34 Ответить
коли дитинка починає говорити, тільки мама розуміє цю мову. ніхто більше, навіть рідний батько.
так от, що каже зе!імбецил не розуміє ніхто.
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31.05.2024 17:50 Ответить
Враг на пороге дома , какой год , а то и больше , ***....
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31.05.2024 16:22 Ответить
Щось цей шут при дворі єрмака сьогодні багато говорить.
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31.05.2024 16:27 Ответить
Йому перед самітом треба максимально наговорити ідіотскої маячні, щоб в сторону України навіть дивитись гидко було.
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31.05.2024 17:36 Ответить
Найкращим варіантом було б рішення США, через півроку постачати Ф 16 у декілька десятків штук. Гріппен- дуже добрий літак, але чим менш зоопарку із надскладної техніки-тим краще.
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31.05.2024 19:50 Ответить
 
 