Украина подписала соглашение по безопасности с Норвегией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

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Договоренности с Норвегией

Кроме того, страна сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

"Невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа - в евроатлантическом сообществе. Поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО", - говорится в сообщении.

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Отметим, что Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7.

Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.