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Норвегия (660) оружие (10029)

Украина имеет безоговорочное право бить по целям в России для защиты своих территорий, - глава МИД Норвегии Барт Эйде

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина должна иметь возможность применять предоставленное оружие против тех военных целей, как того требует военная обстановка и как это будет наиболее эффективно.

Об этом он сказал в интервью NRK, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, наложение на Украину ограничений усложнит ее возможности побеждать.

"Также мы считаем, что Украина имеет абсолютно неоспоримое право согласно международному праву бить по целям на территории России в рамках защиты своей территории... Это абсолютно нормально в состоянии войны, и мы не можем заставлять Украину бороться, держа одну руку за спиной... Если Украину атакуют российские силы с территории России, потому что у них есть дальнобойное оружие - должна быть возможность ответить им", - подчеркнул глава МИД tag/.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания позволит Украине использовать F-16 против целей на территории РФ, - глава МИД Расмуссен

Барта Эйде спросили, будут ли от Норвегии заявления по этому поводу.

"Что касается конкретных условий предоставления конкретных систем вооружения, то мы, как и другие страны, будем говорить об этом осторожно. Идет война, ко всему, что говорится публично, много внимания. Такой подход разделяют и многие партнеры, и мы", - резюмировал глава норвежского МИД.

Читайте также: Италия против использования ее оружия для ударов по РФ, - глава МИД Таяни

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ как минимум 1 раз использовали Patriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия "осторожно" склоняется к разрешению Украине бить по территории РФ немецким оружием, - Politico

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.
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Топ комментарии
+6
У скандинавів самий тверезий погляд на нашу війну. А не як у декого. Не будем тикати пальцем
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30.05.2024 16:13
+6
пишут, что Блинкен на выступлении в Молдове сказал то же самое! как теперь зеленский будет выкручиваться?!
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30.05.2024 16:20
+4
США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО, в частности - системы Patirot, для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина «не имеет никаких ограничений» на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, «если они представляют угрозу для Украины".
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30.05.2024 16:39
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У скандинавів самий тверезий погляд на нашу війну. А не як у декого. Не будем тикати пальцем
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30.05.2024 16:13 Ответить
Так. Але норвеги запустили собі в північну частину країни туєву кучу кацапів з північних областей росії. Якась там була програма. З правом проживання та роботи. Козломордів там безліч осіло. З одним з таких працював в третій країні. Він 7 років прожив в Норвегії, навіть диплом економіста там одержав вечірньо-заочно. Гнида запутінська кончена. Європу та мешканців просто ненавидить аж захлинається. Добре, він звідти поїхав. Але подібних йому в Норвегії вистачає. Чекають вводу російських військ як 5-та колона?
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30.05.2024 16:42 Ответить
пишут, что Блинкен на выступлении в Молдове сказал то же самое! как теперь зеленский будет выкручиваться?!
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30.05.2024 16:20 Ответить
бачите.
північні європейці, суворі дядьки. сюрстрьомінг та лакриця.
південні, геть поплавились від вінішка та оливок.
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30.05.2024 16:21 Ответить
жиган центровой! США тоже разрешили
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30.05.2024 16:22 Ответить
о, мішкіни підвалили.
будуть мозок виносити.
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30.05.2024 16:25 Ответить
ты о себе гряня хорошего мнения! тебе не возможно вынести мозги, они у тебя отсутствуют! с тех пор как ты выехал ИЗ Троещины!
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30.05.2024 16:42 Ответить
тебе ж людина народила. людина виростила, людина виховала.
ну, от що ти мелеш?
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30.05.2024 16:57 Ответить
Останнє слово за єрмаком!
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30.05.2024 16:24 Ответить
Те, кто запрещают Украине защищаться от бешеной орды, поражая военные цели на территории орды, либо фсбшные агенты, либо трусливые негодяи, благодаря которым будет мировая война. Третьего не дано
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30.05.2024 16:26 Ответить
Американці по різних ''гондурасах'' воюють і мотивують це ''захистом своїх інтересів''. А тут свою територію захистити то в'яжуть по руках.
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30.05.2024 16:28 Ответить
и самое смешное, что делают это они своим оружием
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30.05.2024 16:52 Ответить
Залишились дрібниця для наших воїнів ,
так цеичим лупашити кацапію ,
тими ракетами , які Зе заборонив виготовляти в Україні
5- ть років тому назад ?? 🙁
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30.05.2024 16:35 Ответить
США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО, в частности - системы Patirot, для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина «не имеет никаких ограничений» на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, «если они представляют угрозу для Украины".
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30.05.2024 16:39 Ответить
Politico: Шольц разрешил Украине бить немецким оружием по России.
Его мог убедить Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России, рассказал https://www.politico.com/news/2024/05/29/biden-aides-signal-openness-to-allowing-ukraine-to-strike-russia-with-us-weapons-00160462 Politico осведомленный источник.

Шольц изменил свою позицию в течение последних нескольких дней.
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30.05.2024 19:24 Ответить
Молодці!

Взагалі, це тупо. Якщо надають, припустимо, гармати, то яка різниця, де вони вбиватимуть москалів - В Україні чи на московії??? Все одно ж вбиватимуть.
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30.05.2024 16:45 Ответить
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30.05.2024 18:50 Ответить
 
 