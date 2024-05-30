Украина имеет безоговорочное право бить по целям в России для защиты своих территорий, - глава МИД Норвегии Барт Эйде

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина должна иметь возможность применять предоставленное оружие против тех военных целей, как того требует военная обстановка и как это будет наиболее эффективно.

Об этом он сказал в интервью NRK, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, наложение на Украину ограничений усложнит ее возможности побеждать.

"Также мы считаем, что Украина имеет абсолютно неоспоримое право согласно международному праву бить по целям на территории России в рамках защиты своей территории... Это абсолютно нормально в состоянии войны, и мы не можем заставлять Украину бороться, держа одну руку за спиной... Если Украину атакуют российские силы с территории России, потому что у них есть дальнобойное оружие - должна быть возможность ответить им", - подчеркнул глава МИД tag/.

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Барта Эйде спросили, будут ли от Норвегии заявления по этому поводу.

"Что касается конкретных условий предоставления конкретных систем вооружения, то мы, как и другие страны, будем говорить об этом осторожно. Идет война, ко всему, что говорится публично, много внимания. Такой подход разделяют и многие партнеры, и мы", - резюмировал глава норвежского МИД.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ как минимум 1 раз использовали Patriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

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Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.