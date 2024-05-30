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Новини
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Україна має беззаперечне право бити по цілях у Росії для захисту свої території, - глава МЗС Норвегії Барт Ейде

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна повинна мати можливість застосовувати надану зброю проти тих військових цілей, як того потребує воєнна обстановка і як це буде найбільш ефективно.

Про це він сказав в інтерв’ю NRK, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, накладання на Україну обмежень ускладнить її можливості перемагати.

"Також ми вважаємо, що Україна має абсолютно беззаперечне право згідно з міжнародним правом бити по цілях на території Росії у рамках захисту своєї території… Це абсолютно нормально у стані війни, і ми не можемо змушувати Україну боротися, тримаючи одну руку за спиною… Якщо Україну атакують російські сили з території Росії, бо у них є далекобійна зброя – повинна бути можливість відповісти їм", - наголосив глава МЗС Норвегії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія дозволить Україні використовувати F-16 проти цілей на території РФ, - глава МЗС Расмуссен

Барта Ейде запитали, чи будуть від Норвегії заяви з цього приводу.

"Що стосується конкретних умов надання конкретних систем озброєння, то ми, як і інші країни, будемо говорити про це обережно. Йде війна, до всього, що говориться публічно, багато уваги. Такий підхід поділяють і багато партнерів, і ми", - резюмував очільник норвезького МЗС.

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Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює  ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина "обережно" схиляється до дозволу Україні бити по території РФ німецькою зброєю, - Politico

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Автор: 

Норвегія (765) зброя (7460)


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Топ коментарі
+6
У скандинавів самий тверезий погляд на нашу війну. А не як у декого. Не будем тикати пальцем
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30.05.2024 16:13
+6
пишут, что Блинкен на выступлении в Молдове сказал то же самое! как теперь зеленский будет выкручиваться?!
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30.05.2024 16:20
+4
США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО, в частности - системы Patirot, для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина «не имеет никаких ограничений» на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, «если они представляют угрозу для Украины".
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30.05.2024 16:39
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У скандинавів самий тверезий погляд на нашу війну. А не як у декого. Не будем тикати пальцем
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30.05.2024 16:13 Відповісти
Так. Але норвеги запустили собі в північну частину країни туєву кучу кацапів з північних областей росії. Якась там була програма. З правом проживання та роботи. Козломордів там безліч осіло. З одним з таких працював в третій країні. Він 7 років прожив в Норвегії, навіть диплом економіста там одержав вечірньо-заочно. Гнида запутінська кончена. Європу та мешканців просто ненавидить аж захлинається. Добре, він звідти поїхав. Але подібних йому в Норвегії вистачає. Чекають вводу російських військ як 5-та колона?
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30.05.2024 16:42 Відповісти
пишут, что Блинкен на выступлении в Молдове сказал то же самое! как теперь зеленский будет выкручиваться?!
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30.05.2024 16:20 Відповісти
бачите.
північні європейці, суворі дядьки. сюрстрьомінг та лакриця.
південні, геть поплавились від вінішка та оливок.
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30.05.2024 16:21 Відповісти
жиган центровой! США тоже разрешили
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30.05.2024 16:22 Відповісти
о, мішкіни підвалили.
будуть мозок виносити.
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30.05.2024 16:25 Відповісти
ты о себе гряня хорошего мнения! тебе не возможно вынести мозги, они у тебя отсутствуют! с тех пор как ты выехал ИЗ Троещины!
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30.05.2024 16:42 Відповісти
тебе ж людина народила. людина виростила, людина виховала.
ну, от що ти мелеш?
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30.05.2024 16:57 Відповісти
Останнє слово за єрмаком!
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30.05.2024 16:24 Відповісти
Те, кто запрещают Украине защищаться от бешеной орды, поражая военные цели на территории орды, либо фсбшные агенты, либо трусливые негодяи, благодаря которым будет мировая война. Третьего не дано
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30.05.2024 16:26 Відповісти
Американці по різних ''гондурасах'' воюють і мотивують це ''захистом своїх інтересів''. А тут свою територію захистити то в'яжуть по руках.
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30.05.2024 16:28 Відповісти
и самое смешное, что делают это они своим оружием
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30.05.2024 16:52 Відповісти
Залишились дрібниця для наших воїнів ,
так цеичим лупашити кацапію ,
тими ракетами , які Зе заборонив виготовляти в Україні
5- ть років тому назад ?? 🙁
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30.05.2024 16:35 Відповісти
США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО, в частности - системы Patirot, для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/ The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина «не имеет никаких ограничений» на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, «если они представляют угрозу для Украины".
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30.05.2024 16:39 Відповісти
Politico: Шольц разрешил Украине бить немецким оружием по России.
Его мог убедить Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России, рассказал https://www.politico.com/news/2024/05/29/biden-aides-signal-openness-to-allowing-ukraine-to-strike-russia-with-us-weapons-00160462 Politico осведомленный источник.

Шольц изменил свою позицию в течение последних нескольких дней.
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30.05.2024 19:24 Відповісти
Молодці!

Взагалі, це тупо. Якщо надають, припустимо, гармати, то яка різниця, де вони вбиватимуть москалів - В Україні чи на московії??? Все одно ж вбиватимуть.
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30.05.2024 16:45 Відповісти
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30.05.2024 18:50 Відповісти
 
 