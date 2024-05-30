Україна має беззаперечне право бити по цілях у Росії для захисту свої території, - глава МЗС Норвегії Барт Ейде

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна повинна мати можливість застосовувати надану зброю проти тих військових цілей, як того потребує воєнна обстановка і як це буде найбільш ефективно.

Про це він сказав в інтерв’ю NRK, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, накладання на Україну обмежень ускладнить її можливості перемагати.

"Також ми вважаємо, що Україна має абсолютно беззаперечне право згідно з міжнародним правом бити по цілях на території Росії у рамках захисту своєї території… Це абсолютно нормально у стані війни, і ми не можемо змушувати Україну боротися, тримаючи одну руку за спиною… Якщо Україну атакують російські сили з території Росії, бо у них є далекобійна зброя – повинна бути можливість відповісти їм", - наголосив глава МЗС Норвегії.

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Барта Ейде запитали, чи будуть від Норвегії заяви з цього приводу.

"Що стосується конкретних умов надання конкретних систем озброєння, то ми, як і інші країни, будемо говорити про це обережно. Йде війна, до всього, що говориться публічно, багато уваги. Такий підхід поділяють і багато партнерів, і ми", - резюмував очільник норвезького МЗС.

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Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

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Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.