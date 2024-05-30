УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5134 відвідувача онлайн
Новини
1 688 22
Італія (1515) зброя (7279) Таяні (61)

Італія проти використання її зброї для ударів по РФ, - глава МЗС Таяні

таяні

Зброя, які надсилає Італія Україні, не має застосовуватися для ударів по території Росії.

Про це заявив глава МЗС Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні", - сказав міністр.

Раніше віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко прокоментував заклик генсека НАТО Столтенберга зняти обмеження на використання зброї для ударів по РФ.

"НАТО не може змусити нас вбивати в Росії, а також ніхто не може змусити нас відправити італійських солдатів воювати або вмирати в Україні", - сказав він, додавши, що всі, хто "хоче війни" можуть поїхати воювати до України.

Читайте: Прем’єрка Італії Мелоні проти того, щоб Україна била західною зброєю по РФ

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Також читайте: Умєров та Сирський працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
навіть не має цензурних слів коментувати .....просто якийсь сюрр
показати весь коментар
30.05.2024 11:50
+7
сподіваюсь, що ця "стара гвардія" скоро відійде від справ.
показати весь коментар
30.05.2024 11:51
+5
позакривайте свої писки!
головна, джорджа мелоні.
а, вона любить україну.
показати весь коментар
30.05.2024 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіть не має цензурних слів коментувати .....просто якийсь сюрр
показати весь коментар
30.05.2024 11:50 Відповісти
Сюр те що роблять смі України. Німеччина чітко сказала,що забагато інформації навколо цієї теми. Але пишуть усі,часто відверто брешуть або трактуючи на свій лад. Війна любить тишу,
показати весь коментар
30.05.2024 12:13 Відповісти
Та ні, Валя, вас треба присоромити публічно. Ви ж бо любите щоб десь у кабінетах відмовляти щоб ніхто не чув. А тут вас виставляють сцикунами і лицемірною мерзотою - мусите рухатися.
показати весь коментар
30.05.2024 12:18 Відповісти
Є дані,що багато об'єктів ворога накрито зброєю НАТО і без шуму, та і слова,що передане ЗСУ є по закону українським. А ось виробити за такий довгий час своє, а не писати,писати і писати про Захід і Америку, то це нікого не цікавить. Бо журналістика має тенденцію кошторису
показати весь коментар
30.05.2024 12:23 Відповісти
То вважаєте новина про те що Німеччина на США погрожували припинити поставки ракет до петріотів через використання у повітряному просторі рф то є брехня?

Як на мене то цілком відповідає загальним патернам поведінки наших союзників.
показати весь коментар
30.05.2024 12:51 Відповісти
І нахіба воно Італіі - куди те залізяччя летить
показати весь коментар
30.05.2024 11:51 Відповісти
позакривайте свої писки!
головна, джорджа мелоні.
а, вона любить україну.
показати весь коментар
30.05.2024 11:51 Відповісти
Так вона вже сказала, що теж проти. І взагалі цей мужик з її уряду, і не якийсь там секретар, помічник чи простий депутат, а міністр закордонних справ. Озвучує позицію уряду.
показати весь коментар
30.05.2024 12:25 Відповісти
сподіваюсь, що ця "стара гвардія" скоро відійде від справ.
показати весь коментар
30.05.2024 11:51 Відповісти
@уйло добре платить чи щось грандіозне обіцяє? Наїпе. Факт
показати весь коментар
30.05.2024 11:53 Відповісти
Якої зброї?
показати весь коментар
30.05.2024 11:53 Відповісти
Ще одного покусав Берлусконі.
показати весь коментар
30.05.2024 11:54 Відповісти
Та пох на цього макаронника . Якби не прем'єрка Італії , яка підтримує Україну , він би не дав нам і патрона .
По суті - нам треба отримати дозвіл лише трьох країн , які постачають нам крилаті і балістичні ракети .
показати весь коментар
30.05.2024 11:58 Відповісти
Вообще-то, это ни глава МЗС, ни, тем более вицепремьер-министр не решают. Решается это на другом уровне.
показати весь коментар
30.05.2024 12:03 Відповісти
А хтось очикує, що він скаже : - "По *уйлостану ВОГОНЬ!!!"
показати весь коментар
30.05.2024 12:28 Відповісти
хто хоче - робить.
єрмак - шукає причини
показати весь коментар
30.05.2024 12:48 Відповісти
Італійці ********** кацапню, як і німці.
показати весь коментар
30.05.2024 12:51 Відповісти
Взагалі то , як можно довести, що ось наприклад - зсу обстрілює русню на території рф?
Кацапи можуть взяти кусок якогось **********, з будь якого міста , чи території, привезти його в маскву, і показати ,що ось, мол італійський ********* ...
Тобто вариантів для маніпуляцій багато, тобто українці можуть використовувати ці *********и , як завгодно - як можно це довести, докази???
показати весь коментар
30.05.2024 12:58 Відповісти
Не має проблем. Італянську, німецьку і американську зброю на Запоріжжя і Донбас а на Харків всю остальну.
показати весь коментар
30.05.2024 13:19 Відповісти
Та не дасть Італія зброї для ударів по Кацапстану. Принаймні, поки на те, США та Німеччина не зголосяться. І взагалі, італійці досить лояльні до росіян, ті щороку туди мільярд доларів тільки як туристи завозять, плюс купують їхнє взуття, одяг, меблі тощо. Преміум сегменту модної індустрії Італії значною мірою розрахований на багатих росіянок, дружин, дітей, родичів, коханок російських політиків та топ-менеджерів. Станом на 2017 500 італійських підприємств було в Раші. Не знаю, скільки зараз залишилося, але, думаю, чимало. Попередника Мелоні чимало критикували за допомогу Україні
показати весь коментар
30.05.2024 13:30 Відповісти
Какое оружие?- самопалы прошлого века? Ещё одна "великая страна" последыш левацких (коминтерновских)деструкционных действий коммуняк... Всё закономерно, кто девушку кормит- тот и тр*хает! Оттраханные леваки!
показати весь коментар
30.05.2024 14:28 Відповісти
 
 