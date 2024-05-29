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Кабмін (13943) зброя (7279) закупівлі (3214) Олександр Сирський (504) Умєров Рустем (468)

Умєров та Сирський працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння

Умєров: Кабмін виділить додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський працюють над рішенням Кабінету мінстрів про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

Про це Умєров написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу у прифронтових регіонах. Спілкуючись на місцях з командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно", - розповів міністр оборони.

Він також зазначив, що вони працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

"Днями відвідав Харківський напрямок, де тривають важкі бої, утім наші захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо.  Заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля противника. Дякую солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які мужньо захищають наші позиції та знищують окупанта. Провів продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення", - повідомив очільник міноборони.

Як писав Цензор.НЕТ, раніше Рустем Умеров заявив, що зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч.

Читайте: Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров

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Топ коментарі
+8
Як звичайно у потужних цифрах які озвучує зепідрське шапіто лише пусті балачки. Бо по факту може виявитися, що з тих 300 млрд, більша частина буде виведена у оманські і катарські офшори, бо контролю над цими грошима досі немає
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29.05.2024 20:02
+8
В США стало трохи дорожче жити, а родина пана Умєрова працювати та економити не планує, отже, просила підкинути грошенят. Що поробиш - мусить якось крутитися...
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29.05.2024 20:22
+7
Не хило вони там грішми ворочають
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29.05.2024 19:58
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Не хило вони там грішми ворочають
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29.05.2024 19:58 Відповісти
Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
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29.05.2024 20:47 Відповісти
Послухали лисичку і щуку кинули у річку
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29.05.2024 20:50 Відповісти
Як звичайно у потужних цифрах які озвучує зепідрське шапіто лише пусті балачки. Бо по факту може виявитися, що з тих 300 млрд, більша частина буде виведена у оманські і катарські офшори, бо контролю над цими грошима досі немає
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29.05.2024 20:02 Відповісти
Мабуть,донатити будуть.
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29.05.2024 20:03 Відповісти
Резнікова також підключили, чи без нього справляться?
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29.05.2024 20:16 Відповісти
Рєзніков тихенько плаче в сторонці, тирибонькаючи свої яйця по сімнадцять.....
І це притому, що Україна вже потратила з початку року чотири мільярди доларів з бюджету на озброєння....
Астанавітє.....хто небуть цих гандонів, вони вже не взмозі це зробити самі.....
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29.05.2024 23:04 Відповісти
Умєров Єрмаківець -Ахмєтівець , зароблявший більше десяти років пану гроші менеджеруючи його бізнес на антимайдани та Манафорта (найнятого політтехнолога для Яника, котрий служив й Трампу )
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29.05.2024 20:17 Відповісти
добре може й зараз Ахметівський бізнес кришує у США - вілла поряд з Трампівською, є зареєстровані у США бізнеси у сім"ї батька, матері , брата... Ахмєтка, як бандит в минулому не вʼїзний у Штати
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29.05.2024 20:22 Відповісти
А до чого при розподілі грошей Головнокомандувач? Він тільки дає запит на зброю, БК, людей і т.ін., а міністр повинен знайти і, по можливості, забезпечити.
Чи знов щось мутять, а Сирського приписали аби потім звинуватити військових?
Не розумію!
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29.05.2024 20:20 Відповісти
Та да. Краще б про наші збройові заводи сказав, вони взагалі є ? Аби не питати куди стріляти.
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30.05.2024 00:28 Відповісти
В США стало трохи дорожче жити, а родина пана Умєрова працювати та економити не планує, отже, просила підкинути грошенят. Що поробиш - мусить якось крутитися...
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29.05.2024 20:22 Відповісти
"зуби дракона" на Харківському напрямку смачними були...
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29.05.2024 20:23 Відповісти
Кишені не перепутайте,роботяги грьобані!
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29.05.2024 20:25 Відповісти
бредятина бо умерський і сирсьский взагалі не модуть працювати апріорі ні над чим бо вони совки по крові
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29.05.2024 20:28 Відповісти
А на відкати скільки?
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29.05.2024 20:31 Відповісти
20
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29.05.2024 20:53 Відповісти
Де ж оті сотні мільярдів набрати.....
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29.05.2024 20:37 Відповісти
по курсу хіба не видно
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29.05.2024 21:08 Відповісти
ну дак ті 200 лярдів що видилили на весь цій рік вже розікрали....
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29.05.2024 21:08 Відповісти
А я помню як за тиждень до війни коли Порошенко вимагав додаткових грошей на армію з нього ржала вся зелена *******. Гандон Гетьманцев кричав що хвате піаритись на армії.
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29.05.2024 21:28 Відповісти
Клоуну час кланятись і йти.
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29.05.2024 21:29 Відповісти
...вже час здохнути разом з виводком...
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29.05.2024 22:09 Відповісти
Ці двоє там точно напрацюють. Особливо ********. Він з хламідіозом вже в Турції напрацював.
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29.05.2024 22:19 Відповісти
Поспішають, поки аудиторська служба не пов'язала дії рахункової палати з діями МО у неправомірному використанні коштів.
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29.05.2024 23:10 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/209780 Мабуть планують накрастись до виборів президента
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29.05.2024 23:42 Відповісти
Вся подібні неодноразово виділені грошики мають однакову властивість. Розчиняються незрозуміло де. Мільйон дронів там же, де і мільярд дерев, бабушкофони, Космодром, Діснейленд, і решта висмоктаних сценаристами-кварталістами ідей для відволікання лохів.
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29.05.2024 23:48 Відповісти
Два зебила-это сила.
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30.05.2024 00:55 Відповісти
Ярмєров
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30.05.2024 01:35 Відповісти
Міністр фінансів Марченко казав, що 200 млрд., закладені на ті ж цілі у цьогорічний бюджет, вже фсьо, "асвоілі". Апетити зросли.
А як добре Умеров починав! Скромно! Перші 700 млн "на посилення мобілізаційних заходів" були розікрадені в перший місяць його пАтужной праці.
Добре хоч "свой" міністр Умєров то не "свой" Рєзніков. ЄнтадругоЄ.
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30.05.2024 07:22 Відповісти
Втирають для зеленого населення!
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30.05.2024 08:11 Відповісти
 
 